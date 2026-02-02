Estas temporadas hemos visto pasar a varios líderes por la arena que han disfrutado de su momento de gloria, y ahora es el turno de la emperatriz espiritual. Su habilidad otorga un bonus de +1 de elixir con cada combinación.

Aspectos

Si no alcanzaste a conseguir todos los aspectos de la emperatriz espiritual, ¡estás de suerte! Esta temporada podrás ganar más cartas de líder de la emperatriz espiritual y desbloquear personalizaciones en el camino de recompensas de nivel ¡gratis! Si crees que ya las tienes todas, pues... tal vez no. Esta temporada agregamos un aspecto y un confeti nuevos al camino de recompensas. ¡No te los pierdas!