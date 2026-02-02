Táctica Royale: Temporada de febrero
¡Elévate por los aires y conquista la arena! La nueva temporada de Clash Royale comienza el 2 de febrero y llega con muchas novedades: el retorno de la emperatriz espiritual al camino de acero estelar, nuevos y mejorados modificadores, y un nuevo sistema de insignias para los mejores 1000 jugadores. ¡Comencemos!
Líder que retorna
Emperatriz espiritual
Habilidad: previsión de fusión
Estas temporadas hemos visto pasar a varios líderes por la arena que han disfrutado de su momento de gloria, y ahora es el turno de la emperatriz espiritual. Su habilidad otorga un bonus de +1 de elixir con cada combinación.
Aspectos
Si no alcanzaste a conseguir todos los aspectos de la emperatriz espiritual, ¡estás de suerte! Esta temporada podrás ganar más cartas de líder de la emperatriz espiritual y desbloquear personalizaciones en el camino de recompensas de nivel ¡gratis! Si crees que ya las tienes todas, pues... tal vez no. Esta temporada agregamos un aspecto y un confeti nuevos al camino de recompensas. ¡No te los pierdas!
Emperatriz de hiedra
Oleada de furia
Emperatriz áurea
Envite estelar ✨
Emperatriz infernal ✨
Aspecto de emperatriz wushi y confeti furia ardiente
¡Haz que tu emperatriz destaque en batalla con un imponente aspecto que podrá lucir subida a su dragón espiritual!
Ya disponible en la tienda de aspectos de líder de Táctica Royale.
Modificadores de la temporada de febrero
Nuevos modificadores
Ventaja por estrella (Bronce III)
Las tropas con más estrellas infligen más daño y reciben menos daño de las tropas con menos estrellas.
Dominio (Plata I)
Las tropas de 3 y 4 estrellas obtienen PV y daño adicionales.
Bonus por combinación (Oro III)
Al combinar, recibes una tropa básica de 1 estrella de la tropa recién combinada.
Ajuste de los modificadores
Todos los modificadores de estructuras ahora otorgan una estructura de 3 estrellas en la quinta ronda de la batalla en lugar de una de 2 estrellas al comienzo de la tercera ronda.
Todos los modificadores de casillas ahora muestran dos casillas al comienzo de la batalla en lugar de una.
Nuevo sistema de insignias
Los mejores 1000 jugadores de Táctica Royale de febrero recibirán una insignia especial al terminar la temporada que mostrará su clasificación.
Esta insignia formará parte de la colección y se actualizará cuando el jugador obtenga una clasificación más alta independientemente de la temporada. De esta manera, siempre se mostrará el mejor puesto de cada jugador.
