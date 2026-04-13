Temporada 8 de Táctica Royale
¡Esta temporada de Táctica Royale será la más grande jamás vista! Prepárate para un nuevo líder, modificadores originales y tropas que vuelven, todo a partir del 13 de abril. ¡Echemos un vistazo!
Nuevo líder
Gran centinela
Habilidad: Escudo de apoyo
Un ratón de biblioteca que tiene conocimiento arcano sobre el escudo legendario. Los poderes inigualables del gran centinela otorgan a sus aliados los dones de la seguridad y el carisma... ¡y un escudo en batalla!
El gran centinela da un escudo aleatorio al aliado que tenga menos porcentaje de PV a los 5 s y a los 15 s. Al romperse, el segundo escudo impacta en un radio de 3 casillas.
Camino de recompensas de los líderes
El gran centinela no solo trae escudos. También ha conjurado nuevos aspectos y confeti de celebración tanto para él mismo como para el loong de elixir, disponibles en sus caminos de recompensas al subir de nivel. Desbloquéalos obteniendo sus cartas de líder en el camino de acero estelar.
Centinela oscuro
Centinela áureo
Rayo cegador (confeti de celebración)
Loong oscuro
Espiral extrema (confeti de celebración)
El centinela del balneario y su confeti de celebración de tsunami jabonoso estarán disponibles para su compra en la tienda de aspectos de líderes de Táctica Royale al comienzo de la temporada.
Si no quieres esperar, puedes desbloquear al gran centinela de inmediato comprando su conjunto nuevo.
Loong animado y su ¡CATAPLAM! El confeti de celebración estará disponible en la tienda de aspectos de líder de Táctica Royale en mayo.
Si aún no has desbloqueado al loong de elixir, puedes hacerlo comprando este conjunto clásico.
Tropas
Esta vez, ninguna tropa abandonará el regimiento, pero varios rostros familiares vuelven a Táctica Royale.
Tropas de 3 de elixir
Verdugo
As e interceptor
Lanza su hacha bumerán al objetivo más cercano sin importar a cuantos hexágonos de distancia se encuentre.
Fantasma real
Asesino y muerto viviente
Al pasar unos segundos, se vuelve invisible durante 3 s.
Tropas de 4 de elixir
Bandida
As y asesina
Se impulsa hacia el enemigo más lejano en 3 hexágonos tras algunos ataques, infligiendo daño y aturdiendo a todo lo que se cruce en su camino durante 1 segundo.
Princesa
Noble e interceptora
Dispara una flecha llameante al enemigo más lejano que inflige daño en un radio de 2 hexágonos.
Otros cambios en las tropas
Ya que hay más tropas disponibles, vamos a aumentar en 1 la cantidad de elixir que se obtiene por ronda, por lo que ahora conseguirás 5 de elixir cada ronda. Además, si usas el loong de elixir, obtendrás 6 de elixir por ronda gracias a su habilidad de líder.
Por otro lado, cuantas más tropas haya, ¡más oportunidades habrá de obtener mejores habilidades de atributo!
Los atributos de as, asesino e interceptor ahora son compatibles con la mejora de 4 tropas.
Los atributos de noble y muerto viviente con el modificador de linaje real ahora son compatibles con la mejora de 6 tropas.
Tropas y atributos de la temporada 8
Modificadores de la temporada 8
Nuevos modificadores
Ha llegado una nueva categoría de modificadores de la colección personal del gran centinela: ¡los modificadores de escudo! Estos funcionan de manera similar a los de casilla, pero también se obtienen escudos aleatorios a lo largo de la batalla cuando se lucha con el gran centinela.
Cada modificador de escudo otorga un escudo a la tropa que se despliegue en la casilla. ¡Pero eso no es todo! Cuando se rompen, los escudos activan el efecto respectivo.
Escudo de furia (Bronce III)
La tropa y los aliados cercanos obtienen +50 % de velocidad de movimiento y de ataque durante 8 s.
Escudo de ralentización (Plata II)
La velocidad de movimiento y de ataque de los enemigos cercanos a la tropa disminuyen en un 35 % durante 8 s.
Escudo estelar (Oro II)
La tropa y los aliados cercanos suben de nivel.
Escudo de lava (Diamante)
La tropa inflige daño a los enemigos cercanos durante 8 s (-10 % de PV máximos/s).
¡Pero los escudos no son la única novedad! Esta temporada llegan 4 modificadores nuevos.
Victoria gloriosa (Bronce II)
Recibes +2 de elixir al ganar.
Fantasía de 3 estrellas (Plata I)
Las tropas de 3 estrellas obtienen +100 % de PV y +50 % de daño.
Don de atributo (Plata II)
Al final de la ronda, cada atributo activo otorga +1 de elixir.
Elixir de campeones (Oro I)
Las tropas de 5 de elixir obtienen +50 % de PV y +30 % de daño.