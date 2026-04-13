Un ratón de biblioteca que tiene conocimiento arcano sobre el escudo legendario. Los poderes inigualables del gran centinela otorgan a sus aliados los dones de la seguridad y el carisma... ¡y un escudo en batalla!

El gran centinela da un escudo aleatorio al aliado que tenga menos porcentaje de PV a los 5 s y a los 15 s. Al romperse, el segundo escudo impacta en un radio de 3 casillas.

Camino de recompensas de los líderes

El gran centinela no solo trae escudos. También ha conjurado nuevos aspectos y confeti de celebración tanto para él mismo como para el loong de elixir, disponibles en sus caminos de recompensas al subir de nivel. Desbloquéalos obteniendo sus cartas de líder en el camino de acero estelar.