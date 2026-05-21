Actualización de junio de 2026
Esta temporada trae contenido espeluznante: una nueva evolución, una nueva heroína, un nuevo modo de juego, cambios en el progreso para facilitar las cosas a todos los jugadores, el renovado regreso del camino de trofeos de temporada y mucho más. Aquí tienes toda la información acerca de la próxima actualización:
Nueva evolución: la princesa
Nueva heroína: la lápida
Nuevo modo de juego: princesa sorpresa
Nuevo evento: carrera por la victoria
Cambios en el progreso: niveles de colección, maestrías y mucho más
De vuelta y actualizado: camino de trofeos de temporada
Más cambios y mejoras
Tenemos un montón de información por desenterrar, ¡agarra la pala!
NUEVA EVOLUCIÓN Y NUEVA HEROÍNA
Evolución de la princesa
No hay nada como la tundra congelada de las profundidades del norte para despertar la evolución de un miembro digno de la realeza.
El primer disparo de la princesa evolucionada, y cada tres a partir de ese, arrojará una flecha de hielo que ralentiza a los enemigos cercanos. Cuando la derroten, caerán las flechas y la zona quedará congelada, lo que frenará a las tropas enemigas.
Puedes desbloquear a la evolución de la princesa con fragmentos de evolución o con la mejora del Pass Royale.
Lápida heroína
Habilidad: Regreso del más allá
¿Alguna vez te has preguntado qué clase de mujer fatal es capaz de convencer a los muertos para volver a luchar?
Toca el botón de habilidad de la lápida heroína para resucitar a la reina de las tumbas y atacar las estructuras mientras aterrorizas a todos. Ten en cuenta que al invocarla se destruirá tu lápida, así que asegúrate de poder permitirte perder la estructura antes de activar esta habilidad que cuesta 6 de elixir.
Puedes desbloquear a la lápida heroína gratis junto a otros artículos del bazar de ultratumba que llegarán para la próxima temporada.
PRINCESA SORPRESA
Sin mazos. Sin reyes. Justo cuando pensabas que tenías dominado el ciclo de cartas y la activación de la torre del rey, llega un cambio en la estrategia.
Princesa sorpresa pondrá a prueba tu capacidad para tomar decisiones rápidas. 40 cartas aparecerán al azar en tu mano mientras juegas. Es probable que no vuelvas a ver la misma carta dos veces, así que aprovecha al máximo las que te toquen. El emparejamiento será parecido al camino de trofeos, y todas las cartas, niveles y formas que veas estarán basadas en la colección personal de cada jugador.
Al inicio de cada partida, se te mostrarán las cartas que aparecerán con su evolución y formas de héroe. Las evoluciones no tendrán que rotarse para activar sus transformaciones, ya que estarán activas desde el principio.
Este nuevo modo también es de muerte súbita, con solo dos torres de las princesas. ¡Quien destruya la primera gana!
EVENTO DEL CAMINO A LA VICTORIA
¡Conquista! ¡Asciende! ¡Reclama!
¡Ganar batallas te concederá muchas más recompensas durante el flamante evento del camino a la victoria!
Solo tienes que luchar como en cualquier otro modo y ganar partidas para avanzar un paso más en el camino. Sin embargo, si pierdes una batalla, también perderás una vida. Así que asegúrate de mantener la racha de victorias para aprovechar al máximo el evento.
Durante el evento contarás con 3 vidas. Pero no temas: podrás recuperar las que hayas perdido. Si te quedas sin ninguna, dispones de dos opciones: reiniciar la partida hasta el último punto de guardado, o gastar gemas para continuar desde el sitio en el que estás. Con ambas opciones se restaurarán por completo tus vidas. También puedes conseguir una adicional si mejoras tu Pass Royale.
Cada cierto número de victorias llegarás a un punto de control, que te otorgará mejores recompensas a medida que avances, evitará que tropieces por las escaleras y te repondrá las vidas para que puedas empezar de nuevo.
Este evento tendrá una duración limitada y lo verás en ciertas ocasiones a lo largo de la temporada, así que presta atención a la pantalla de batalla.
CAMBIOS EN LA PROGRESIÓN
Es posible que hayas leído el type: entry-hyperlink id: 7d8ubMiaEAtgxEmWSOHhIu artículo que publicamos la semana pasada. Pero si te lo perdiste, aquí tienes un pequeño resumen.
¿Últimamente sientes que progresas más lento o tienes la sensación de que no avanzas? ¡Pues olvídate de ello! Se van a eliminar el viaje del rey y la XP, y se reemplazarán por niveles de colección. Este sistema es un modo más sencillo y directo de tener controlado tu progreso general.
¿Cómo funcionan los niveles de colección? Solo tienes que sumar los niveles de todas tus cartas y añadir 5 niveles por cada evolución y forma de héroe. ¡Ese es tu nivel de colección! Cada vez que mejores una carta, tu nivel de colección aumentará en 1, sea cual sea su calidad.
¿Cómo funcionan las recompensas del nivel de colección? Dado que ahora hay más niveles disponibles, se te recompensará con más frecuencia por desbloquear y mejorar tus cartas. Puedes reclamar tu primera recompensa en el nivel de colección 20. Después, recibirás una recompensa cada 10 niveles. Una vez alcanzado el nivel de colección 1500, las recompensas se volverán más frecuentes y te estarán esperando cada 5 niveles.
Cuanto más cerca estés de mejorar tu colección al máximo, más frecuentes serán las recompensas.
¿Cómo afectará esto al nivel de mi torre del rey? Con este cambio, tu nivel de la torre del rey se quedará igual o aumentará. Puedes encontrar más información sobre cómo afectarán estos cambios a tu nivel de la torre del rey en el artículo que aparece en el enlace anterior.
¿Y también va a cambiar la maestría? ¡Así es! Ahora, las tareas de maestría serán más fáciles. A partir de ahora solo recibirás oro, y te llevarás mucho más por completar las tareas. Si estás en medio de una tarea en el momento en el que se publique la actualización y ya has alcanzado el nuevo requisito, se te recompensará de inmediato.
Si te estás preguntando si se van a eliminar las recompensas de las maestrías, como las gemas y los comodines, no tienes de qué preocuparte. Se han incluido en las metas del nivel de colección y han incrementado en general, así que las obtendrás con más frecuencia a medida que subas el nivel de tus cartas.
Recompensas para celebrar el nuevo sistema
Para celebrar el nuevo sistema, todos los jugadores recibirán recompensas en función de su nivel de colección cuando se lance la actualización.
|Nivel de colección
|Gemas
|Cofre de la suerte mágico de 5 estrellas
|Estandartes
|Aspecto para las torres
|20-200
|500
|1
|201-400
|750
|1
|401-600
|1000
|1
|601-800
|1500
|1
|801-1000
|2000
|1
|1
|1001-1200
|2500
|1
|2
|1201-1400
|3000
|1
|3
|1401-1600
|3500
|2
|4
|1601-1800
|4000
|2
|5
|1801-2000
|4500
|3
|6
|2001 en adelante
|5000
|3
|6
|1
Al iniciar sesión por primera vez después de la actualización, el nivel de colección estará listo y reflejará tu colección actual de cartas.
Para averiguar en qué nivel estarás cuando lleguen los niveles de colección, suma todos los niveles de tus cartas y añade 5 niveles por cada evolución o héroe.
¿Tienes más preguntas relacionadas con los cambios en el progreso que se han explicado en esta sección? ¡No te preocupes! Encontrarás todos los detalles sobre la progresión, los niveles de colección y los cambios en las maestrías en el type: entry-hyperlink id: 7d8ubMiaEAtgxEmWSOHhIu artículo.
NUEVAS ARENAS DE TEMPORADA
El camino de trofeos de temporada ha vuelto... ¡Y ahora está dividido en dos!
Tras completar el camino de trofeos, entrarás en la arena de temporada I, que es tan simple como la anterior. En ella, tendrás que conseguir trofeos para progresar en el camino de la temporada, jugar con el mazo de tu elección y desbloquear recompensas.
¡Sin embargo, tus conocimientos y habilidades se pondrán a prueba de verdad cuando pases a la arena de temporada II! En esta arena, se prohíbe el uso de las 8 cartas con las que más victorias hayas conseguido en la arena de temporada I. Tendrás que probar nuevas cartas, cartas claves y estrategias para alcanzar la cima y demostrar tu maestría en la arena.
Para garantizar que tu segundo mazo está a la altura, la arena de temporada II potenciará todas tus cartas de menor nivel y les otorgará el nivel 15 de base. De esta manera podrás experimentar con más cartas sin la presión de tener que enfrentarte a oponentes con cartas de mayor nivel.
Cuando llegues al final del camino de trofeos de temporada, podrás seguir jugando. Sin embargo, no recibirás más recompensas y tus trofeos se mantendrán iguales. Es la forma perfecta de salir de tu zona de confort y probar nuevos mazos sin que esto afecte a tu recuento de trofeos ni a tu puesto en el competitivo. Los trofeos funcionan de la misma forma que en el camino de trofeos.
¡Termina el camino para conseguir una insignia de temporada!
MÁS CAMBIOS Y MEJORAS
Recompensas de retorno*
¿Te has saltado un día, una semana, o incluso un mes? ¿Abriste el juego, pero lo cerraste tras una derrota devastadora que te enfureció? Si te has perdido las recompensas de batalla diarias, que sepas que algunas de ellas te están esperando para ayudarte a ponerte al día. Juega como siempre, y tu próxima victoria vendrá con una pequeña recompensa adicional. Aunque si lo que quieres es sacar el máximo partido a las recompensas de batalla diarias, tendrás que jugar y ganar todos los días.
*Ten en cuenta que este sistema se implementará por fases. Quizá no lo notes de inmediato, pero estamos trabajando para que esté completamente operativo lo antes posible.
Mejoras en el Pass Royale
Sáltate las marcas con las gemas
¿No puedes esperar a conseguir esas jugosas recompensas? Ahora tienes la posibilidad de usar las gemas para saltarte las marcas en el Pass Royale. El precio para hacerlo varía en función de la cantidad de coronas que necesites para llegar hasta donde quieres. 1 corona equivale a 10 gemas.
Recompensa de racha*
Por cada mejora consecutiva del Pass Royale, recibirás un cofre de la suerte mágico y gemas. Además, te llevarás un potenciador de marcas para que puedas reclamar el primer puñado de recompensas de inmediato.
Si mejoras el Pass Royale a mitad de la temporada, se seguirá aplicando el potenciador de marca. Pero si lo mejoras tras completar el pase, te lo perderás por completo. Las recompensas de racha solo se acumulan con las compras consecutivas de los pases. Eso significa que, si dejas de mejorar el Pass Royale durante una temporada, tu racha se reiniciará.
*Ten en cuenta que las recompensas de racha del Pass Royale están en periodo de prueba, así que es posible que no las veas en tu partida. Y si te aparecen, es posible que varíen con respecto a las de tus amigos.
Minipase*
¿No te apetece jugar al Pass Royale, pero quieres más recompensas? ¡Prueba con el minipase!
El minipase tiene un camino de recompensas gratuito y mejorado, igual que el Pass Royale..., solo que más pequeño. Consigue coronas para progresar en el minipase y llévate muchas más recompensas. ¡Así de fácil! Se trata de un camino de recompensas de duración limitada que estará disponible unos 5 o 7 días, así que asegúrate de reclamar las recompensas mientras estén disponibles para no perderlas.
*Ten en cuenta que la función del minipase está en periodo de prueba, así que es posible que no la veas en tu partida. Y si te aparece, es posible que varíe con respecto a la de tus amigos.
Otros cambios
¡Vuelve la posibilidad de ver la clasificación del torneo mundial!
Ahora podrás marcar como favoritos los estandartes que más te gusten. Al igual que con las reacciones, el sistema pondrá tus estandartes favoritos arriba de tu lista.
Otros arreglos menores y mejoras.
¡Pero eso no es todo! En julio llega la temporada 2 del modo C.A.O.S. y una nueva carta. ¡Presta atención para no perderte nada y sigue disfrutando de Clash Royale!
Envíanos tus comentarios y sugerencias para que podamos tenerlos en cuenta en futuras actualizaciones. No olvides echar un vistazo a nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de las novedades del juego.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale