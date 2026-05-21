Cuando llegues al final del camino de trofeos de temporada, podrás seguir jugando. Sin embargo, no recibirás más recompensas y tus trofeos se mantendrán iguales. Es la forma perfecta de salir de tu zona de confort y probar nuevos mazos sin que esto afecte a tu recuento de trofeos ni a tu puesto en el competitivo. Los trofeos funcionan de la misma forma que en el camino de trofeos.

¡Termina el camino para conseguir una insignia de temporada!

MÁS CAMBIOS Y MEJORAS

Recompensas de retorno*

¿Te has saltado un día, una semana, o incluso un mes? ¿Abriste el juego, pero lo cerraste tras una derrota devastadora que te enfureció? Si te has perdido las recompensas de batalla diarias, que sepas que algunas de ellas te están esperando para ayudarte a ponerte al día. Juega como siempre, y tu próxima victoria vendrá con una pequeña recompensa adicional. Aunque si lo que quieres es sacar el máximo partido a las recompensas de batalla diarias, tendrás que jugar y ganar todos los días.

*Ten en cuenta que este sistema se implementará por fases. Quizá no lo notes de inmediato, pero estamos trabajando para que esté completamente operativo lo antes posible.

Mejoras en el Pass Royale

Sáltate las marcas con las gemas

¿No puedes esperar a conseguir esas jugosas recompensas? Ahora tienes la posibilidad de usar las gemas para saltarte las marcas en el Pass Royale. El precio para hacerlo varía en función de la cantidad de coronas que necesites para llegar hasta donde quieres. 1 corona equivale a 10 gemas.

Recompensa de racha*

Por cada mejora consecutiva del Pass Royale, recibirás un cofre de la suerte mágico y gemas. Además, te llevarás un potenciador de marcas para que puedas reclamar el primer puñado de recompensas de inmediato.

Si mejoras el Pass Royale a mitad de la temporada, se seguirá aplicando el potenciador de marca. Pero si lo mejoras tras completar el pase, te lo perderás por completo. Las recompensas de racha solo se acumulan con las compras consecutivas de los pases. Eso significa que, si dejas de mejorar el Pass Royale durante una temporada, tu racha se reiniciará.

*Ten en cuenta que las recompensas de racha del Pass Royale están en periodo de prueba, así que es posible que no las veas en tu partida. Y si te aparecen, es posible que varíen con respecto a las de tus amigos.

Minipase*

¿No te apetece jugar al Pass Royale, pero quieres más recompensas? ¡Prueba con el minipase!

El minipase tiene un camino de recompensas gratuito y mejorado, igual que el Pass Royale..., solo que más pequeño. Consigue coronas para progresar en el minipase y llévate muchas más recompensas. ¡Así de fácil! Se trata de un camino de recompensas de duración limitada que estará disponible unos 5 o 7 días, así que asegúrate de reclamar las recompensas mientras estén disponibles para no perderlas.

*Ten en cuenta que la función del minipase está en periodo de prueba, así que es posible que no la veas en tu partida. Y si te aparece, es posible que varíe con respecto a la de tus amigos.

Otros cambios

¡Vuelve la posibilidad de ver la clasificación del torneo mundial!

Ahora podrás marcar como favoritos los estandartes que más te gusten. Al igual que con las reacciones, el sistema pondrá tus estandartes favoritos arriba de tu lista.

Otros arreglos menores y mejoras.

¡Pero eso no es todo! En julio llega la temporada 2 del modo C.A.O.S. y una nueva carta. ¡Presta atención para no perderte nada y sigue disfrutando de Clash Royale!

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¡Nos vemos en la arena!

El equipo de Clash Royale