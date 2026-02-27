Actualización de marzo de 2026
¡Todo el mundo está invitado al décimo aniversario de Clash Royale! Durante la última década, tus tropas y tú habéis luchado mano a mano y habéis vencido, perdido y evolucionado en vuestro periplo por el camino de trofeos para competir contra la élite. En la actualización de hoy (y las próximas), celebraremos este viaje con eventos nuevos y cambios importantes en las mecánicas de juego.
Hemos prestado mucha atención a las sugerencias que nos ha enviado la comunidad en relación con los héroes, las recompensas y el progreso, cosa que agradecemos muchísimo. Varios de los cambios de los que hablamos recientemente en el artículo "Próximos cambios de Clash Royale" llegarán al juego hoy mismo, y otros tantos lo harán a partir de marzo. Algunos ajustes llevan tiempo, como la incorporación de nuevas evoluciones y cartas, ¡pero están en camino! Puedes leer todos los detalles en la sección "Cambios y mejoras".
Versión resumida: En honor a las incontables horas que has pasado en la arena, estas son todas las funciones y mejoras nuevas que llegan a Clash Royale.
Nuevos héroes: barril de bárbaro y arquero mágico
Evento del álbum
Evento de la comunidad del cumpleaños del rey
Regreso de los torneos mundiales
Pestaña social
Partida rápida: inicia una batalla amistosa al instante
Añadir nuevos amigos
4 nuevas arenas del camino de trofeos
Cambios y mejoras
23 de febrero
Desbloqueo de héroes en la arena 5
Menos duplicados de nivel máximo en cofres de la suerte
2 de marzo
Más fragmentos de héroe en el Pass Royale
¡Un Pass Royale con más opciones!
Mitad de marzo
¡Elección de héroes sin azar ni repeticiones!
Monedas de héroe (antes fragmentos de héroe)
Desbloqueo gratuito de un héroe
Rediseño de los huecos en los mazos: 1 evolución, 1 héroe y 1 comodín
Otros cambios
Errores arreglados
¿Qué va a pasar con Táctica Royale? Puedes ver las últimas noticias sobre Táctica Royale en type: entry-hyperlink id: 1ZfQWjAVYVH0od3lyz5DzJ.
¡Que empiece la fiesta!
HÉROES NUEVOS
Barril de bárbaro héroe
Habilidad: Redoble de barril
¡Este héroe llega rodando! Activa la habilidad del barril de bárbaro héroe para que ruede por su carril una segunda vez y atropelle a las tropas enemigas.
Arquero mágico héroe
Habilidad: Triple amenaza
Toca el botón de habilidad para hacer que salte hacia atrás, deje un señuelo donde estaba y dispare tres flechas en su siguiente ataque. ¡Menuda forma de ascender en las filas de la pandilla del bosque!
El arquero mágico héroe estará disponible como recompensa gratuita al completar el próximo evento del álbum. A continuación encontrarás más información sobre el evento del álbum.
EVENTO DEL ÁLBUM
¡Presentamos el nuevo y pintoresco evento del álbum!
Colecciona imágenes de la historia de Clash Royale llamadas "segmentos", completa escenas emblemáticas del juego de la década pasada y desbloquea recompensas increíbles, incluido el premio gordo: el arquero mágico héroe.
¿En qué consiste el nuevo evento del álbum?
Durante este evento de temporada por tiempo limitado, tendrás que obtener imágenes y completar escenas de la historia de Clash Royale.
El álbum se divide en varias escenas. Cada una muestra una imagen inspirada en un momento memorable de los últimos 10 años.
Pero las escenas no se ven enteras al principio. ¡Para eso necesitas los segmentos!
¿Qué son los segmentos?
Son partes individuales de una escena. Cada escena se compone de 9 segmentos. Cuando obtengas todos, se revelará la escena completa. ¡Recibirás un premio por cada escena que completes!
Hay dos tipos de segmentos:
Segmento aleatorio: obtienes 1 segmento aleatorio o duplicado.
Segmento único: garantiza 1 segmento nuevo (siempre que el álbum no se haya completado aún).
Los segmentos pueden ser de cuatro calidades distintas:
Comunes
Especiales
Épicos
Legendarios
El objetivo consiste en conseguir todos los segmentos de cada escena.
¿Cómo se obtienen los segmentos?
Se pueden conseguir de las siguientes maneras**:**
Como recompensa de batalla (hasta 4 al día)
En eventos
En el viaje del clan
En la tienda
En ofertas especiales
¿Qué ocurre si recibo un duplicado?
Si recibes un segmento aleatorio que ya tienes, este se convierte en duplicado.
Pero no te preocupes, ¡que los duplicados también te ayudan a progresar!
Cada duplicado contribuye a la barra de progreso de segmentos únicos según su calidad:
|Segmento
|Duplicados
|Comunes
|2
|Especiales
|3
|Épicos
|4
|Legendarios
|5
Cuando se llene la barra, recibirás un segmento único automáticamente. Y todo el progreso extra se mantiene, ¡así que no se pierde nada!
¿Cómo se completa el álbum?
Cuando termines las 9 escenas, habrás completado el álbum, lo que desbloquea el premio gordo:
Arquero mágico héroe
Reacción del arquero mágico héroe
Aspecto para las torres del aniversario
Así es como funciona el progreso:
1. Consigue segmentos.
2. Completa escenas.
3. Completa el álbum.
4. ¡Desbloquea el premio gordo!
¿Dónde está el álbum?
Puedes acceder al evento a través de un botón en la pantalla principal.
¿Qué ocurre si termino el álbum antes de que acabe el evento?
Seguirás obteniendo segmentos, pero, en lugar de hacerte progresar en el evento, se convertirán en recompensas adicionales según el tipo de segmento obtenido.
Es decir, aunque hayas terminado, ¡no dejarás de recibir recompensas!
FIESTA DE ANIVERSARIO
En todo aniversario que se precie hay regalos, ¿no?
¡Su alteza real ha decretado algo! Las 20 tropas votadas como favoritas históricas han sido invitadas oficialmente a la gran fiesta de cumpleaños del rey, y cada una asistirá con su propio regalo.
Como es natural, el rey pensó en quedarse todos los regalos, pero, como sabe que los mejores regalos son los que se comparten, ¡ha decidido compartirlos con todos!
Del 2 al 11 de marzo, podrás decidir qué regalo se abrirá a continuación votando todos los días. Es decir: 10 días, 10 regalos y 10 oportunidades de ver qué ha traído tu tropa favorita. Recuerda que solo puedes obtener los regalos de los días en los que hayas votado.
Ya se han mandado las invitaciones y los regalos están listos. Ahora solo queda decidir cuál abrirás primero.
Vuelven los torneos mundiales
¡Los torneos mundiales vuelven renovados!
Sabemos que muchos echaban de menos los torneos mundiales, por lo que nos hemos esforzado en que su regreso encaje con los recientes cambios del juego. Su esencia competitiva no ha cambiado, pero queríamos aprovechar la oportunidad para ajustar algunas cosas.
Ahora se puede acceder directamente a ellos a través de la selección de modos de juego.
Los nuevos torneos mundiales
Te vas a fijar enseguida en que los torneos mundiales ahora se parecen mucho más a los desafíos. La estructura y los gráficos se han actualizado para crear una experiencia más coherente e intuitiva.
Los torneos mundiales siguen siendo eventos por tiempo limitado en los que se puede ganar mucho, y aparecerán al menos una vez por temporada, aunque no siempre con el mismo formato. Habrá modos de juego, recompensas e incluso reglas distintas.
Vamos a darles la bienvenida con un torneo especial en honor al aniversario que empezará el 27 de marzo.
¿Cómo funcionan los torneos mundiales?
La esencia no ha cambiado:
Cada contendiente lucha hasta que llega a las cinco derrotas, momento en el que termina su participación en el torneo.
Cada victoria otorga una recompensa hasta que termina el camino de recompensas.
Si completas el camino de recompensas sin llegar a las cinco derrotas, podrás seguir jugando. En este momento es cuando entra en juego el puesto en la clasificación. Cuanto más ganes, ¡más alto llegarás!
La competición no se detiene solo porque lo hagan las recompensas.
¿Qué ha cambiado?
La esencia sigue siendo la misma, pero hay varios cambios.
Además de la inclusión de otros modos de juego, los torneos mundiales ya no se desbloquean según el nivel del rey. Ahora estarán disponibles a partir de la arena 3, por lo que se podrá acceder antes a ellos, más en sintonía con otras experiencias del juego.
A la hora de formar el mazo, ahora hay que usar las cartas propias en los torneos mundiales. Las cartas seguirán teniendo el nivel 11.
También hemos actualizado el sistema de recompensas. Se han eliminado las recompensas adicionales que se desbloqueaban con gemas. Ahora, todas las recompensas del torneo se obtienen únicamente logrando victorias.
La clasificación también se ha mejorado:
Si quedas por debajo de los 10 000 mejores, verás tu puesto a modo de percentil.
Cuando logres entrar a formar parte del grupo de los 10 000 mejores, verás tu puesto exacto.
Y, si llegas hasta los 1000 mejores, ¡enhorabuena! Te has ganado un puesto en el paseo de la fama, que incluye a los mejores.
Sabemos que muchos jugadores aprovechan los torneos para experimentar con distintas estrategias. Sin embargo, los mazos sin restricciones también facilitan la creación de cuentas alternativas para participar de manera repetida en los torneos, lo que, con el tiempo, reduce el valor competitivo de la clasificación. Nuestro objetivo es que la competición sea justa para todos.
Prestaremos atención a los comentarios de la comunidad sobre los torneos mundiales para que sigan siendo divertidos e interesantes.
¿Qué ocurre con las insignias?
Las insignias también vuelven, pero con sus propios cambios:
Al completar el camino de recompensas, ahora se obtiene una insignia legendaria.
Si terminas entre los 1000 primeros, consigues una prestigiosa insignia triunfante.
¡Y no solo eso! Si ganas varios torneos mundiales, aumentará el nivel de las insignias como símbolo de tu desempeño constante.
PESTAÑA SOCIAL
La nueva y mejorada pestaña social ahora incluye todo lo que necesitarás para chatear con tus compañeros del clan, iniciar batallas amistosas y añadir nuevos amigos.
Partida rápida
¡Nunca ha sido más fácil iniciar una partida al instante con la persona que tienes al lado! Escanea el código QR de partida rápida de otro jugador para iniciar una batalla amistosa con esa persona. Además, podrás jugar en diferentes modos de juego, como 1c1, triple elixir, muerte súbita ¡y muchos más!
Prepara tu mazo, toca "Partida rápida" o escanea el código ¡y compite por la victoria! Las partidas rápidas tiene como límite el nivel 11.
Añadir amigos
Para añadir a un amigo en el juego al instante, comparte el enlace o pídele que escanee el código QR. Al añadir amigos en el juego, te será más fácil formar equipo o enfrentarte a ellos en una partida amistosa.
¿Alguien te ha vencido demasiadas veces? ¿No deja de enviarte invitaciones para pelear? No te preocupes; aún puedes eliminarlo de tu lista de amigos, como antes.
Ten en cuenta que los enlaces y los códigos duran unas 12 horas desde que se abre por primera la ventana emergente.
AMPLIACIÓN DEL CAMINO DE TROFEOS
Se añadirán 4 nuevas arenas al camino de trofeos para que todo el mundo pueda seguir progresando y completando hitos para ganar más recompensas en la carrera hasta los 14 000 trofeos.
A más hitos, más recompensas
Con estas arenas nuevas, obtendrás recompensas extras, como otro cofre de la suerte de 5 estrellas y otra caja de evolución de 5 estrellas al final del camino de trofeos.
Nuevas arenas y requisitos de trofeos
|Arena
|Requisito de trofeos
|Arena 29
|12 000
|Arena 30
|12 500
|Arena 31
|13 000
|Arena 32
|13 500
Desbloqueo del modo competitivo
Como ocurrió con la última ampliación del camino de trofeos, el desbloqueo del modo competitivo seguirá el progreso de este.
El número requerido de trofeos para desbloquear el modo competitivo se ajustará a lo largo de las próximas temporadas:
Marzo: 12 000 trofeos
Abril: 12 500 trofeos
De esta manera, el modo competitivo estará a la par con el progreso general a medida que se va recorriendo el camino de trofeos.
CAMBIOS Y MEJORAS
¡Hemos oído a nuestra comunidad alto y claro! Estos son otros grandes cambios que llegarán a lo largo de la próxima temporada...
CAMBIOS A PARTIR DEL 23 DE FEBRERO
Desbloqueo de héroes en la arena 5
Con esta actualización, se desbloqueará el primer y único hueco de héroe en la arena 5. Cuando cambie el sistema de desbloqueo a mitad de marzo (más detalles a continuación), al alcanzar la arena 5 se obtendrán 200 fragmentos de héroe para elegir al primer héroe gratuito que te echará un cable durante tu heroico viaje por el camino de trofeos.
Los héroes son la incorporación más reciente de la colección, por lo que queríamos hacerlos más accesibles para los jugadores nuevos que, de lo contrario, habrían tardado mucho más en acceder a ellos.
Menos duplicados de nivel máximo en cofres de la suerte
También vamos a mejorar los cofres de la suerte para que proporcionen mejores recompensas según las necesidades individuales. Esta es la información más importante al respecto:
Si tienes menos de 60 cartas con nivel máximo en la colección, no recibirás ninguna copia de ellas.
Si tienes más de 60 cartas con nivel máximo en la colección, se reducirá su frecuencia de aparición en un 90 %.
Si tienes suficientes copias para mejorar una carta al nivel máximo pero aún no lo has hecho, esta se tendrá en cuenta en el umbral de 60 cartas con nivel máximo. Esto incluye las tropas de las torres.
Estos cambios se han diseñado para dar más valor a los cofres de la suerte reduciendo las probabilidades de recibir cartas que no necesites. Además, ayuda a progresar eliminando la posibilidad de obtener cristales hasta que la mayor parte de tu colección tenga nivel máximo.
CAMBIOS A PARTIR DEL 2 DE MARZO
Más fragmentos de héroe en el Pass Royale
Hemos prestado atención a las sugerencias relacionadas con las cantidades aleatorias de fragmentos de héroe que se obtienen en las cajas de héroe, por lo que hemos cambiado de cajas a fragmentos para garantizar la obtención de una cantidad determinada de fragmentos cada temporada.
A partir de la temporada de marzo, todos los fragmentos de héroe de la temporada estarán disponibles en el Pass Royale gratis y será más fácil acceder a ellos. Cada pase de temporada garantizará 75 fragmentos de héroe a partir de ahora.
Es posible que, de vez en cuando, haya más fragmentos de héroe disponibles a través de eventos.
¡Un Pass Royale con más opciones!
A partir de la nueva temporada, el pase mejorado dejará de dividirse en dos versiones. De ahora en adelante, todo el mundo accederá al mismo pase, con varios ajustes para mejorar su flexibilidad y las recompensas.
El mayor cambio es la incorporación de recompensas elegibles en ciertas marcas:
La primera marca ahora ofrece 4 opciones entre las que elegir.
Otras marcas que incluyen la opción de elegir ofrecerán dos opciones de recompensas.
Por ejemplo, si ahora mismo no necesitas oro, podrás elegir una recompensa distinta, como cartas aleatorias, en lugar de tener que quedarte con una caja de oro. Esto ofrece más control sobre el progreso y recompensas a la medida de tus necesidades.
¡Pero eso no es todo! Tenemos otra actualización que llegará a mitad de marzo con aún más cambios.
CAMBIOS A PARTIR DE MITAD DE MARZO
Elige a tus héroes
Con la actualización de mitad de marzo, los héroes dejarán de invocarse al azar. En su lugar, podrás elegir el héroe que quieras desbloquear.
Con este nuevo sistema, los fragmentos de héroe también cambiarán de denominación y se llamarán "monedas de héroe".
Monedas de héroe
Estas monedas sirven para desbloquear al héroe que quieras. Cuando tengas 200 monedas, podrás acceder a la pestaña de objetos mágicos, donde están las secciones de los héroes. Elige al héroe en el que quieras invertir las monedas.
Cuando lleguen, habrá un límite de 200 monedas de héroe, así que conviene invocar al héroe en cuanto tengas suficientes. El excedente de monedas se convertirá en gemas a razón de una gema por moneda.
¡Desbloquea a un héroe gratis!
Cuando aterrice este cambio, también podrás desbloquear a un héroe gratis. Todos los jugadores recibirán 200 monedas de héroe para elegir al héroe que consideren más digno de unirse a su equipo.
Si no tienes casi espacio, las monedas de héroe podrán sobrepasar el límite para que puedas seguir progresando y conseguir a tu próximo héroe.
Si ya has desbloqueado a héroes, tendrás 3 meses para reclamar las monedas de héroe cuando llegue la actualización de mitad de marzo; si acabas de iniciarte en el juego, recibirás las 200 monedas cuando llegues a la arena 5.
Sabemos que los héroes han tenido un inicio algo accidentado y queríamos dar la oportunidad a nuestros jugadores de desbloquear y jugar con su héroe favorito, o al menos con el que más les ha llamado la atención.
Reducción de huecos en el mazo
Tras recibir numerosas sugerencias, recopilar nuestros propios datos y hacer pruebas, hemos decidido reducir el número de huecos especiales en los mazos de 4 a 3 en el camino de trofeos, el modo competitivo y los desafíos. Ahora habrá:
1 hueco de evolución
1 hueco de héroe
1 hueco comodín
¿Un hueco comodín? Úsalo para activar una evolución, un héroe o un campeón, lo que prefieras.
El objetivo es mantener la flexibilidad a la hora de formar mazos y reducir los inconvenientes que presentan los mazos actuales con 4 huecos.
Otros cambios y mejoras
Vamos a dar un descanso a los cofres de la suerte de temporada, pero antes nos despediremos de ellos a lo grande con un cofre de la suerte en honor al aniversario repletito de personalizaciones. En él encontrarás reacciones, estandartes y aspectos para las torres que abarcan desde enero de 2025 hasta ahora.
Ahora se puede progresar en los eventos de metas sin tener que volver al evento entre batallas.
Ahora hay un botón en la página de información de todas las cartas para ver sus estadísticas individuales en el nivel 11.
Ahora las noticias se encuentran en el menú de las tres líneas horizontales, junto a los ajustes.
Ya no se necesita un mazo válido del camino de trofeos para usar el emparejamiento en varios modos de juego de temporada.
Las tropas ya no cambian de carril cuando se destruye una torre de la princesa rival.
Se han eliminado los indicadores de nivel de los esqueletos fantasma en la evolución del ejército de esqueletos.
El saldo de cristales ahora se puede consultar en la tienda de cristales.
RESOLUCIÓN DE ERRORES
La carga de Chispitas ya no se reinicia cuando termina la provocación del caballero héroe.
La provocación del caballero héroe ahora afecta a los duendes con lanza del duende gigante y el montacarneros.
El tornado ahora afecta al huevo de fénix y el monje en meditación.
En la megaelección, la emperatriz espiritual ahora está disponible en sus dos formas: la de 3 de elixir y la de 6 de elixir.
La página de información sobre el espejo ahora muestra correctamente las cartas legendarias y de campeones de bajo nivel.
Ahora el rey esqueleto recoge las almas correctamente cuando ocupa el hueco de la izquierda en un mazo con 2 campeones o héroes.
Por último, nos gustaría recordarte que puedes seguir mandándonos tus sugerencias a través de nuestras redes sociales. Nos encanta saber lo que piensas, así que pásate por nuestro Discord, Reddit o cualquier otra plataforma social para compartir tu opinión sobre las novedades de Clash Royale.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale