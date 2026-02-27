AMPLIACIÓN DEL CAMINO DE TROFEOS

Se añadirán 4 nuevas arenas al camino de trofeos para que todo el mundo pueda seguir progresando y completando hitos para ganar más recompensas en la carrera hasta los 14 000 trofeos.

A más hitos, más recompensas

Con estas arenas nuevas, obtendrás recompensas extras, como otro cofre de la suerte de 5 estrellas y otra caja de evolución de 5 estrellas al final del camino de trofeos.

Nuevas arenas y requisitos de trofeos

Arena Requisito de trofeos Arena 29 12 000 Arena 30 12 500 Arena 31 13 000 Arena 32 13 500

Desbloqueo del modo competitivo

Como ocurrió con la última ampliación del camino de trofeos, el desbloqueo del modo competitivo seguirá el progreso de este.

El número requerido de trofeos para desbloquear el modo competitivo se ajustará a lo largo de las próximas temporadas:

Marzo: 12 000 trofeos

Abril: 12 500 trofeos

De esta manera, el modo competitivo estará a la par con el progreso general a medida que se va recorriendo el camino de trofeos.

CAMBIOS Y MEJORAS

¡Hemos oído a nuestra comunidad alto y claro! Estos son otros grandes cambios que llegarán a lo largo de la próxima temporada...

CAMBIOS A PARTIR DEL 23 DE FEBRERO

Desbloqueo de héroes en la arena 5

Con esta actualización, se desbloqueará el primer y único hueco de héroe en la arena 5. Cuando cambie el sistema de desbloqueo a mitad de marzo (más detalles a continuación), al alcanzar la arena 5 se obtendrán 200 fragmentos de héroe para elegir al primer héroe gratuito que te echará un cable durante tu heroico viaje por el camino de trofeos.

Los héroes son la incorporación más reciente de la colección, por lo que queríamos hacerlos más accesibles para los jugadores nuevos que, de lo contrario, habrían tardado mucho más en acceder a ellos.

Menos duplicados de nivel máximo en cofres de la suerte

También vamos a mejorar los cofres de la suerte para que proporcionen mejores recompensas según las necesidades individuales. Esta es la información más importante al respecto:

Si tienes menos de 60 cartas con nivel máximo en la colección, no recibirás ninguna copia de ellas.

Si tienes más de 60 cartas con nivel máximo en la colección, se reducirá su frecuencia de aparición en un 90 %.

Si tienes suficientes copias para mejorar una carta al nivel máximo pero aún no lo has hecho, esta se tendrá en cuenta en el umbral de 60 cartas con nivel máximo. Esto incluye las tropas de las torres.

Estos cambios se han diseñado para dar más valor a los cofres de la suerte reduciendo las probabilidades de recibir cartas que no necesites. Además, ayuda a progresar eliminando la posibilidad de obtener cristales hasta que la mayor parte de tu colección tenga nivel máximo.

CAMBIOS A PARTIR DEL 2 DE MARZO

Más fragmentos de héroe en el Pass Royale

Hemos prestado atención a las sugerencias relacionadas con las cantidades aleatorias de fragmentos de héroe que se obtienen en las cajas de héroe, por lo que hemos cambiado de cajas a fragmentos para garantizar la obtención de una cantidad determinada de fragmentos cada temporada.

A partir de la temporada de marzo, todos los fragmentos de héroe de la temporada estarán disponibles en el Pass Royale gratis y será más fácil acceder a ellos. Cada pase de temporada garantizará 75 fragmentos de héroe a partir de ahora.

Es posible que, de vez en cuando, haya más fragmentos de héroe disponibles a través de eventos.

¡Un Pass Royale con más opciones!

A partir de la nueva temporada, el pase mejorado dejará de dividirse en dos versiones. De ahora en adelante, todo el mundo accederá al mismo pase, con varios ajustes para mejorar su flexibilidad y las recompensas.

El mayor cambio es la incorporación de recompensas elegibles en ciertas marcas:

La primera marca ahora ofrece 4 opciones entre las que elegir.

Otras marcas que incluyen la opción de elegir ofrecerán dos opciones de recompensas.

Por ejemplo, si ahora mismo no necesitas oro, podrás elegir una recompensa distinta, como cartas aleatorias, en lugar de tener que quedarte con una caja de oro. Esto ofrece más control sobre el progreso y recompensas a la medida de tus necesidades.

¡Pero eso no es todo! Tenemos otra actualización que llegará a mitad de marzo con aún más cambios.

CAMBIOS A PARTIR DE MITAD DE MARZO

Elige a tus héroes

Con la actualización de mitad de marzo, los héroes dejarán de invocarse al azar. En su lugar, podrás elegir el héroe que quieras desbloquear.

Con este nuevo sistema, los fragmentos de héroe también cambiarán de denominación y se llamarán "monedas de héroe".

Monedas de héroe

Estas monedas sirven para desbloquear al héroe que quieras. Cuando tengas 200 monedas, podrás acceder a la pestaña de objetos mágicos, donde están las secciones de los héroes. Elige al héroe en el que quieras invertir las monedas.

Cuando lleguen, habrá un límite de 200 monedas de héroe, así que conviene invocar al héroe en cuanto tengas suficientes. El excedente de monedas se convertirá en gemas a razón de una gema por moneda.

¡Desbloquea a un héroe gratis!

Cuando aterrice este cambio, también podrás desbloquear a un héroe gratis. Todos los jugadores recibirán 200 monedas de héroe para elegir al héroe que consideren más digno de unirse a su equipo.

Si no tienes casi espacio, las monedas de héroe podrán sobrepasar el límite para que puedas seguir progresando y conseguir a tu próximo héroe.

Si ya has desbloqueado a héroes, tendrás 3 meses para reclamar las monedas de héroe cuando llegue la actualización de mitad de marzo; si acabas de iniciarte en el juego, recibirás las 200 monedas cuando llegues a la arena 5.

Sabemos que los héroes han tenido un inicio algo accidentado y queríamos dar la oportunidad a nuestros jugadores de desbloquear y jugar con su héroe favorito, o al menos con el que más les ha llamado la atención.

Reducción de huecos en el mazo

Tras recibir numerosas sugerencias, recopilar nuestros propios datos y hacer pruebas, hemos decidido reducir el número de huecos especiales en los mazos de 4 a 3 en el camino de trofeos, el modo competitivo y los desafíos. Ahora habrá:

1 hueco de evolución

1 hueco de héroe

1 hueco comodín

¿Un hueco comodín? Úsalo para activar una evolución, un héroe o un campeón, lo que prefieras.

El objetivo es mantener la flexibilidad a la hora de formar mazos y reducir los inconvenientes que presentan los mazos actuales con 4 huecos.

Otros cambios y mejoras

Vamos a dar un descanso a los cofres de la suerte de temporada, pero antes nos despediremos de ellos a lo grande con un cofre de la suerte en honor al aniversario repletito de personalizaciones. En él encontrarás reacciones, estandartes y aspectos para las torres que abarcan desde enero de 2025 hasta ahora.

Ahora se puede progresar en los eventos de metas sin tener que volver al evento entre batallas.

Ahora hay un botón en la página de información de todas las cartas para ver sus estadísticas individuales en el nivel 11.

Ahora las noticias se encuentran en el menú de las tres líneas horizontales, junto a los ajustes.

Ya no se necesita un mazo válido del camino de trofeos para usar el emparejamiento en varios modos de juego de temporada.

Las tropas ya no cambian de carril cuando se destruye una torre de la princesa rival.

Se han eliminado los indicadores de nivel de los esqueletos fantasma en la evolución del ejército de esqueletos.

El saldo de cristales ahora se puede consultar en la tienda de cristales.

RESOLUCIÓN DE ERRORES

La carga de Chispitas ya no se reinicia cuando termina la provocación del caballero héroe.

La provocación del caballero héroe ahora afecta a los duendes con lanza del duende gigante y el montacarneros.

El tornado ahora afecta al huevo de fénix y el monje en meditación.

En la megaelección, la emperatriz espiritual ahora está disponible en sus dos formas: la de 3 de elixir y la de 6 de elixir.

La página de información sobre el espejo ahora muestra correctamente las cartas legendarias y de campeones de bajo nivel.

Ahora el rey esqueleto recoge las almas correctamente cuando ocupa el hueco de la izquierda en un mazo con 2 campeones o héroes.

Por último, nos gustaría recordarte que puedes seguir mandándonos tus sugerencias a través de nuestras redes sociales. Nos encanta saber lo que piensas, así que pásate por nuestro Discord, Reddit o cualquier otra plataforma social para compartir tu opinión sobre las novedades de Clash Royale.

¡Nos vemos en la arena!

El equipo de Clash Royale