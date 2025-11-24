ACTUALIZACIÓN DE TÁCTICA ROYALE: DICIEMBRE 2025
Nuevo mes, ¡nueva actualización de Táctica Royale! Tras la actualización del 24 de noviembre, tendrás la oportunidad de superar a tus rivales durante la temporada festiva con la máquina bélica, los modificadores de estructuras y las tres nuevas tropas, además de otras seis que rotan. También introducimos nuevos atributos, aspectos y funciones con los que experimentar.
¡Comencemos!
Nuevo líder
Máquina bélica
Habilidad "Maestro de la construcción": Despliega una estructura aleatoria de 1/2/3/4 estrella(s) en las rondas 1/3/5/8, el tamaño máximo del equipo se reduce en 1.
El constructor maestro ha hecho que su invención favorita cruce el mar y llegue a la arena de Táctica Royale en Clash Royale.
ASPECTOS
Reúne cartas de la máquina bélica en el camino de acero estelar para conseguir los dos aspectos gratuitos y el confeti de celebración disponibles en su camino de recompensas de nivel:
Máquina acebrada
Máquina inventora
Bomba bombástica (confeti)
El aspecto de la máquina de forja se podrá comprar en la tienda de Táctica Royale. Al comprar este aspecto, también recibirás a la máquina bélica si aún no la has conseguido en el camino de acero estelar.
El rey Royale también se está preparando para la temporada festiva. ¡Podrás comprar al rey festivo con gemas!
NEW TROOPS
As some may say, new is always better! Welcome these new troops to the Merge Tactics Arena!
2-ELIXIR TROOPS
Mini P.E.K.K.A.
P.E.K.K.A. y bruto
Una tropa con armadura ligera, gran fuerza y una particular pasión por las tortitas.
Gigante noble
Gigante y tirador
Un tirador lento, pero resistente; su corona es más pesada que el cañón.
TROPAS DE 5 DE ELIXIR
Monje
As y superestrella
Crea un escudo que devuelve el daño al atacante y cura al monje durante unos segundos tras varios golpes.
CAMBIOS EN LAS TROPAS
¡Adiós a lo viejo, hola a lo nuevo! Las siguientes tropas se han esforzado mucho y se tomarán un más que merecido descanso:
Arquera
Bombardero
Caballero
Bebé dragón
Mago eléctrico
Esqueleto gigante
Cambios en los atributos de tropas
Reina arquera: Vengador → Tirador
Gigante eléctrico
Electrizante → Gigante
Vengador → Superestrella
Máquina duende: Tanque → Bruto
Mosquetera: Destructor → Superestrella
P.E.K.K.A.
As → P.E.K.K.A.
Vengador → Luchador
Princesa: Tirador → Destructor
Rey esqueleto: Tanque → Bruto
Valquiria: Tanque → Bruto
Bruja: Vengador → Superestrella
Mago
Incendiario → Clan
Hechicero → Destructor
¡Descubre a continuación los nuevos atributos!
NUEVOS ATRIBUTOS
¡Es hora de aprender habilidades nuevas!
Gigante
(Gigante noble, gigante eléctrico)
Los gigantes reciben menos daño gracias a su extraordinario tamaño, por supuesto.
2 tropas: -40 %.
P.E.K.K.A.
(Mini P.E.K.K.A., P.E.K.K.A.)
Este atributo permite a las tropas infligir daño extra. Además, tras eliminar a una tropa, ¡se curan por arte de magia!
2 tropas: +30 % de daño, se curan un 30 % de sus PV máximos.
Bruto
(Mini P.E.K.K.A., valquiria, máquina duende, rey esqueleto)
Los brutos obtienen velocidad de ataque adicional y marcan a los enemigos con cada golpe. Tras recibir 4 marcas, los enemigos pierden PV.
2 tropas: +30 %, -20 % de sus PV máximos.
4 tropas: +60 %, -40 % de sus PV máximos.
Superestrella
(Mosquetera, gigante eléctrico, bruja, monje)
Al inicio del combate, la barra de la habilidad de las superestrellas se llena de forma parcial. Tienen un 50 % de probabilidades de repetir el lanzamiento de su habilidad.
2 tropas: 1/3.
4 tropas: 2/3.
Los siguientes atributos irán rotando de forma temporal:
Vengadores
Electrizantes
Incendiarios
Tanques
Hechiceros
NUEVOS MODIFICADORES
Táctica Royale ha estado armándose de valor para anunciar un nuevo tipo de modificador: ¡las estructuras! Los modificadores de estructuras añaden una estructura a tu banco para que la despliegues en el campo de batalla. Sin embargo, al contrario que con el resto de tropas de Táctica Royale, las estructuras no podrán moverse una vez que entren en batalla.
Las estructuras funcionan como cualquier otra tropa, con un alcance, daño y PV determinados, pero al contrario que con sus versiones del camino de trofeos, las estructuras...
No se ven afectadas por su nivel de carta en tu colección.
No pierden PV con el tiempo, solo cuando las atacan.
No hacen aumentar el tamaño del equipo o la reducción de PV del líder al final de una ronda.
Modificadores de la temporada de diciembre
Estructura: recolector de elixir (Bronce II)
¡Tu recolector de elixir favorito ahora genera elixir de oro! Despliégalo en el campo de batalla y deja que haga su magia. Ya no hace falta que lo vendas.
Estructura: torre Tesla (Plata I)
Inflige daño a los enemigos cercanos; solo emerge cuando hay uno al alcance.
Estructura: ballesta (Plata III)
Tarda un poco en cargarse, pero cuando está lista dispara a gran velocidad al enemigo con menos PV.
Estructura: mortero (Oro II)
Estructura de largo alcance que solo inflige daño al enemigo más lejano.
Estructura: torre infernal (Diamante)
El daño que inflige sobre un mismo objetivo aumenta con el tiempo.
¡Más modificadores nuevos se unirán al camino de acero estelar en enero!
OTROS CAMBIOS Y MEJORAS
¡Ya están aquí los cambios que nos has pedido! Te presentamos las nuevas incorporaciones a Táctica Royale que estabas esperando.
Reacciones: ¿No podías aguantar las ganas de celebrar una victoria o de felicitar a tu rival por su segundo puesto tras una buena batalla? ¡Ahora puedes usar reacciones para expresarte en Táctica Royale!
Estadísticas de batalla: Al tocar el icono de la parte inferior izquierda, bajo el botón de las reacciones, ahora encontrarás estadísticas de batalla en tiempo real en cada ronda, tanto las tuyas como las de tus rivales. Ya puedes empezar a analizar estadísticas como el daño infligido, el daño recibido y la curación realizada.
"Zoom": Ahora puedes ajustar tu pantalla en Táctica Royale para poder tener una mejor perspectiva del campo de batalla o de las estadísticas de las tropas.
Ahora puedes ordenar tus aspectos de líder por líder o por calidad desde la pestaña "Colección".
Como siempre, queremos saber lo que opinas sobre el nuevo contenido y funciones, así que ve a nuestro Discord o a nuestro Reddit para contarnos qué te parecen las novedades de Clash Royale.
¡Sigue liderando y combinando!
El equipo de Clash Royale