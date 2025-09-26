¿Todo listo para un reinicio? Táctica Royale se ha convertido en un modo de juego de temporada que reinicia tu Acero estelar (trofeos de Táctica Royale) y tu progreso en el camino con cada actualización mensual. Las nuevas temporadas de Táctica Royale darán comienzo la semana previa al inicio de una nueva temporada de Clash Royale, con recompensas y contenido nuevos, como líderes, modificadores, aspectos y mucho más.

También obtendrás una insignia de Táctica Royale para presumir de la liga más alta a la que has llegado y que demostrará tu pasión por este modo.

¡Prepárate, porque la próxima temporada llega el 29 de septiembre!