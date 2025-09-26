ACTUALIZACIÓN DE TÁCTICA ROYALE: OCTUBRE 2025
¡Prepárate para la nueva temporada de Táctica Royale! ¡Con estos líderes procedentes de todo el reino, aspectos para destacar y tropas con tus personajes favoritos, querrás llegar a la Liga de Diamante cuanto antes!
REINICIO DE TEMPORADA
¿Todo listo para un reinicio? Táctica Royale se ha convertido en un modo de juego de temporada que reinicia tu Acero estelar (trofeos de Táctica Royale) y tu progreso en el camino con cada actualización mensual. Las nuevas temporadas de Táctica Royale darán comienzo la semana previa al inicio de una nueva temporada de Clash Royale, con recompensas y contenido nuevos, como líderes, modificadores, aspectos y mucho más.
También obtendrás una insignia de Táctica Royale para presumir de la liga más alta a la que has llegado y que demostrará tu pasión por este modo.
¡Prepárate, porque la próxima temporada llega el 29 de septiembre!
NUEVOS LÍDERES Y ASPECTOS
Estas novedades conquistarán la arena en octubre y noviembre, pero no te preocupes, todos los líderes y aspectos desbloqueados durante las temporadas anteriores permanecerán para siempre en tu colección.
Reina duende (octubre)
Sonrisa envenenada: derrotar a una tropa enemiga aumenta un 40 % las probabilidades de generar un duende.
¡La reina duende ha regresado! Se lo pasó tan bien en su viaje del año pasado que ha cruzado el mar Esmeralda para unirse al resto de líderes en la arena de Táctica Royale.
Loong de elixir (noviembre)
Dulce primavera: obtiene +1 de elixir por turno y aumenta +1 el tamaño del equipo.
¡Saluda al maestro del elixir de oro! El loong de elixir ha despertado por fin de su eterno letargo para pelear en la arena. Pero habrá que esperar hasta noviembre. ¡Necesita tiempo para desperezarse!
Nuevos aspectos
Además de estos nuevos y valientes líderes, se podrán obtener nuevos aspectos de líder y confeti de celebración (efectos visuales de ataque) al subir de nivel a los líderes con las cartas de líder del camino de acero estelar. También puedes comprarlos en la tienda. Este mes, nuestros aspectos incluyen a la emperatriz astral y a la reina maligna, las cuales vienen con confeti de celebración personalizado para endulzar la oferta.
Esta temporada, podrás coleccionar las cartas de líder del rey Royale y de la reina duende en el camino de acero estelar. Si no pudiste conseguir a la emperatriz espiritual en el camino de acero estelar en la última temporada, podrás desbloquearla al comprar el aspecto de la emperatriz astral. El loong de elixir también tendrá un nuevo aspecto en el lanzamiento de noviembre: ¡el loong de mar!
NUEVAS TROPAS Y ATRIBUTOS
¡Siete nuevas tropas han entrado en la arena de Táctica Royale, acompañadas de tres nuevos atributos! Conozcamos primero a los novatos.
NUEVAS TROPAS
TROPAS DE 2 DE ELIXIR
Dragones esqueleto
Muerto viviente y tirador
Se divide en dos para crear un nuevo dragón esqueleto tras atacar varias veces.
Mago
Incendiario y hechicero
Lanza una bola de fuego a los enemigos en el área.
TROPAS DE 3 DE ELIXIR
Gigante eléctrico
Electrizante y vengador
Invoca un campo eléctrico a su alrededor que inflige daño y aturde a los enemigos cercanos cada segundo.
Mosquetera
Noble y destructor
Una francotiradora resistente que hace retroceder a 3 enemigos tras varios ataques.
TROPAS DE 4 DE ELIXIR
Bebé dragón
Incendiario y destructor
Lanza enormes bolas de fuego que infligen daño en un área amplia.
Mago eléctrico
Electrizante y hechicero
Lanza rayos con las manos que aturden a varios enemigos durante unos segundos.
Bruja
Muerto viviente y vengador
Cada pocos segundos, invoca esqueletos con el 50 % de sus PV máximos y que infligen la mitad de daño que ella.
NUEVOS ATRIBUTOS
Se han rediseñado a los lanzadores y ahora son destructores, se han añadido tres nuevos atributos y todos ellos ahora se activarán en grupos de 2, 4 o incluso 6 (con algunos modificadores). ¡Echa un vistazo!
Destructores
Los destructores obtienen +1 de alcance y daño extra según la distancia
2 tropas: +10 % de daño por hexágono.
4 tropas: +20 % de daño por hexágono.
Electrizante
Tras 10 s, los rayos impactan contra todos los enemigos una vez y contra las tropas aturdidas, 3 veces.
2 tropas: cada golpe inflige el equivalente al 15 % de los PV máximos.
Incendiario
Obtiene daño extra que se acumula al derrotar a los enemigos.
2 tropas: 40 %.
Magia
Al inicio del combate, la tropa enemiga más fuerte se convierte temporalmente en un conejo inofensivo.
2 tropas: 8 s.
Cambios en tropas y atributos
¡Hasta luego, bombardero! El bombardero tiene algunos asuntos personales que atender en estos momentos, pero nunca se sabe. ¡Quizá vuelva algún día!
Los atributos asesino, vengador y tirador ahora se pueden activar con 2 o 4 tropas en la batalla.
Verdugo: lanzador→ destructor
Duende con lanza: lanzador → destructor
Bandida: vengador → asesino
Valquiria: vengador → tanque
P.E.K.K.A.: tanque → vengador
Barras de habilidad
¡Mantengamos la calma, porque la barra de habilidad está aquí! La barra se llenará a medida que la habilidad especial de cada tropa gane impulso. Las siguientes tropas tendrán las barras de habilidad debajo de su barra de salud:
Bandida
Máquina duende
Megacaballero
Fantasma real
Mosquetera
Gigante eléctrico
Mago eléctrico
Dragón esqueleto
Bruja
NUEVOS MODIFICADORES
Cada nueva liga que alcances ahora añadirá dos nuevos modificadores (en lugar de tres) al conjunto. ¡Y se seguirán añadiendo nuevos modificadores cada temporada!
MODIFICADORES DE OCTUBRE
Bronce II
Bolsillos llenos: todos los líderes comienzan con +5 de elixir.
Legado: ganas +5 de elixir cuando un líder es derrotado.
Bronce III
(¡NUEVO!) Festival del elixir: +2 de elixir por ronda
Estrella de campeones: comienzas con una tropa aleatoria de 5 de elixir.
Plata I
(¡NUEVO!) Entrenamiento de resistencia: todas las tropas obtienen un +40 % de PV.
Ahora me perteneces: ganarás una copia de 1 estrella de la primera tropa enemiga que derrotes.
Plata II
Fiebre de batalla: las tropas ganan un 100 % de velocidad de ataque durante 6 segundos tras derrotar a un enemigo.
Recolector de elixir: ganas un recolector de elixir que genera 2 de elixir por cada ronda; se guardará hasta que lo vendas.
Plata III
(¡NUEVO!) Último esfuerzo: la última tropa en pie inflige +200 % de daño.
Eco del banco: cada ronda, ganas una copia de 1 estrella de la tropa sentada más a la derecha en tu banco.
Oro I
(¡NUEVO!) Caos de caos: Cuando las tropas se combinan, se convierten en una tropa aleatoria por 1 más de elixir (una vez por ronda).
(¡NUEVO!) Posición estratégica: Las tropas obtienen +100 % de PV e infligen +50 % de daño si se mantienen en la misma casilla de una ronda a otra.
Oro II
Ascenso: cada ronda, la tropa más a la derecha del banco se convierte en una aleatoria que cuesta +1 de elixir.
Atributos artificiales: comienzas con un muñeco que tiene 2 atributos aleatorios.
Oro III
(¡NUEVO!) Linaje real: comienza con un muñeco con atributos de muerto viviente y noble
Ascensión: al final de la ronda 3, la tropa más a la derecha del banco pasa a ser de 3 estrellas.
Diamante
(¡NUEVO!) Entrenamiento: las tropas del banco obtienen +100 % de daño y +50 % de PV para la próxima ronda.
(¡NUEVO!) Bebida monstruosa: al inicio del combate, la tropa con menos PV aumenta de tamaño, obtiene +200 % de PV e inflige +100 % de daño.
¡LOS NUEVOS MODIFICADORES QUE LLEGAN EN NOVIEMBRE!
Casilla veloz: aparece una casilla especial en el tablero que aumenta la velocidad de ataque de la tropa que esté sobre ella en un 100 %.
**Primer golpe:**el primer ataque de todas las tropas en cada ronda inflige +300 % de daño.
Tienda misteriosa: la tropa que aparezca más a la derecha en la tienda siempre costará 3 de elixir, pero no sabrás cuál es hasta que la compres.
Trato dudoso: la tropa más a la derecha del banco se venderá de forma automática por 2 de elixir y se eliminará de la partida (una vez por partida).
CAMBIOS Y MEJORAS
Al ver la batalla, las tropas enemigas permanecen en la parte superior de la pantalla como si fueras a luchar contra ellas, así obtendrás las posiciones exactas de las tropas enemigas en lugar de una versión espejo.
Las tropas de la tienda ahora se encuentran en orden aleatorio y ya no se clasifican de menor a mayor elixir.
Las tropas del banco no se desplegarán automáticamente si el tamaño de tu equipo es menor que el número máximo de tropas al inicio del combate.
Ahora puedes ver cuántas tropas del banco tienen tus rivales: ¡un banco vacío significa que está vacío de verdad! ¡Sin embargo, las tropas del banco de los rivales seguirán ocultas para que te mantengas alerta!
Detalles visuales más detallados para la transición de la fase de batalla, como un temporizador visible para los últimos 5 segundos de la fase de despliegue y un indicador visual del tiempo de frenesí.
Mejoras en la interfaz y experiencia de usuario, como el panel de jugador en la parte superior de la pantalla de batalla, la venta de tropas, pistas de elixir y resultados de final de batalla.
Ahora se puede activar y desactivar la interfaz de usuario de final de batalla y se puede hacer clic en muchos iconos para consultar los detalles
Más animaciones de líder en algunas interfaces de usuario
Ahora se puede vender el recolector de elixir del modificador si tocas el botón Vender que aparece en la página de detalles
¡Visita nuestras redes sociales para descubrir más contenido nuevo y emocionante en el futuro! Nos encanta conocer tu opinión, así que dinos qué te han parecido todos los cambios, el nuevo contenido y qué otras cosas te gustaría ver próximamente.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale