ACTUALIZACIÓN DE TÁCTICA ROYALE: TEMPORADA 7
En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber sobre la próxima actualización de Táctica Royale.
Nueva estructura de temporadas
Forma un grupo y juega con amigos
Nueva líder: la duquesa de dagas
Nuevas tropas y atributos
Nuevos modificadores de equipo
Más cambios y mejoras
NUEVA ESTRUCTURA DE TEMPORADAS
¿Las temporadas te parecían demasiado cortas? ¡No te preocupes!
A partir de ahora, las temporadas de Táctica Royale durarán entre 6 y 7 semanas Disfruta de tus victorias con una temporada más larga que te ofrece más oportunidades de conseguir cartas de líderes y de pelear por un puesto en la clasificación.
Esta temporada durará del 23 de febrero al 13 de abril.
JUEGA CON AMIGOS
¡Que empiece la fiesta!
No esperes más e invita a tus amigos a jugar contigo en Táctica Royale. Crea un grupo para invitar a otros usuarios a que se unan él o elimínalos si no están a la altura de la partida.
Si el grupo es de 2 personas, los 2 integrantes podrán ganar acero estelar y recompensas de batalla, pero no verán previamente contra quién se enfrentan en cada ronda.
¡El puesto de cada uno también influye al resto del grupo! Si estás jugando en un grupo de dos personas con alguien que está en una liga inferior o superior a la tuya, la cantidad de acero estelar que se pierde o se gana varía.
Si un jugador gana y el otro pierde, el puesto de cada uno puede hacer que las ganancias de acero estelar se anulen. Sin embargo, las recompensas de batalla diarias dependen del desempeño individual de cada jugador, como siempre.
La cantidad de acero estelar que se pierde o se gana depende de la liga a la que pertenece cada jugador y de la diferencia total de acero estelar entre ambos jugadores. Consulta la siguiente tabla para conocer más detalles:
|Puesto en batalla
|Acero estelar que recibe cada jugador
|1.º y 2.º
|Ambos reciben el acero estelar del primer puesto
|1.º y 3.º
|0 (se anula)
|1.º y 4.º
|1.º: 04.º: pierde acero estelar
|2.º y 3.º
|0 (se anula)
|2.º y 4.º
|2.º: 04.º: pierde acero estelar
|3.º y 4.º
|Ambos pierden el acero estelar correspondiente al puesto
Si se juega en un grupo de 3 o 4 jugadores, se considera una batalla amistosa, por lo que no se ganan acero estelar ni recompensas de batalla. ¡Es la forma ideal de practicar con tropas, estrategias y atributos nuevos junto con tus amigos!
NUEVA LÍDER
Duquesa de dagas
Cantidad de acero estelar necesaria: 1600.
Habilidad: Donación de dagas. Te presta una daga que puedes equipar a cualquier tropa.
¡Derrota a tus rivales con esta noble dama! La duquesa ha sido tan amable de prestarte una de sus daga para que se la equipes a una tropa. Arrastra la daga desde la parte inferior del banco, donde se encuentra el equipo, hasta una de tus tropas para otorgarle mayor alcance y velocidad de ataque.
Puedes leer más información sobre el equipo y cómo usar los diferentes tipos en la sección de modificadores de marzo que encontrarás más adelante.
Camino de recompensas de los líderes
Consigue cartas de la duquesa de dagas en el camino de acero estelar para desbloquear dos aspectos gratis y un confeti de celebración en su camino de recompensas de nivel.
Duquesa disfrazada
Dagas audaces
Duquesa de corazones
Más aspectos
La duquesa cristalina y su confeti de celebración de conquista cristalina estarán disponibles para su compra en la tienda de aspectos de líderes de Táctica Royale.
Esta combinación deslumbrante hará que tus victorias sean más épicas que nunca. Al comprar este aspecto también desbloquearás a la duquesa de dagas, así que podrás usarla en batallas de inmediato.
La reina duende también vuelve con un aspecto que te dejará de piedra. Compra su aspecto de reina serpentina y el confeti de celebración de asedio serpenteante en la tienda de Táctica Royale.
Además, la emperatriz espiritual aparecerá en el camino de acero estelar, por lo que podrás conseguir más cartas de esta líder.
TROPAS
Las conoces muy bien del camino de trofeos, ¡así que dales la bienvenida a Táctica Royale!
Nuevas tropas de 3 de elixir
Gigante
Titán y superestrella
Lanza al enemigo más cercano cada pocos segundos e inflige daño según los PV máximos del objetivo.
Demoledor duende
Duende y guerrero
Va hacia el enemigo con menos PV y explota por debajo del 50 % de los PV con daño de área.
Tropas y atributos de la temporada 7
Esta temporada nos acompañan 22 tropas, ¡veamos cuáles son!
¡No te pierdas los atributos!
ATRIBUTOS
Nuevos atributos
¡Es hora de aprender habilidades nuevas!
Dragones
Dragón esqueleto, bebé dragón
Los dragones reciben menos daño de las tropas cuerpo a cuerpo y les infligen daño extra.
2 tropas: reciben la mitad de daño e infligen el doble de daño.
Interceptores
Bruja, mago
Los interceptores tienen un 40 % de probabilidades de ralentizar durante 3 segundos la velocidad de ataque y de movimiento de los enemigos a su alcance.
2 tropas: ralentización del 30 % de la velocidad de ataque y de movimiento.
Artilleros
Arquera, duende lanzadardos, mosquetera, gigante noble
Los artilleros ganan +1 de alcance e infligen daño extra a un objetivo a 4 o más casillas de distancia.
2 tropas: 30 % de daño adicional.
4 tropas: 60 % de daño adicional.
Tanques
Caballero, valquiria, esqueleto gigante, monje
Los tanques se curan rápidamente cuando tienen menos del 50 % de sus PV.
2 tropas: 40 % más de sus PV máximos.
4 tropas: 80 % más de sus PV máximos.
Guerreros
Bárbaro, demoledor duende, príncipe, rey esqueleto
Los guerreros obtienen daño y velocidad de ataque extra (8 segundos después del inicio del combate).
2: tropas: 30 % de daño adicional y 30 % de velocidad de ataque adicional.
4: tropas: 60 % de daño adicional y 60 % de velocidad de ataque adicional.
Atributos no disponibles
Los siguientes atributos no estarán disponibles de forma temporal:
Destructores
Luchadores
Brutos
P.E.K.K.A.
Tiradores
Cambios en atributos
Aclaremos un par de cosas:
Los gigantes ahora se llaman titanes.
Los incendiarios ahora son un poco distintos.
Los incendiarios y los titanes tendrán habilidades únicas. Te contamos más a continuación.
Incendiarios
Mago, bebé dragón
Los incendiarios obtienen efectos especiales.
2 tropas:
El mago inflige daño extra con cada ataque; se acumula un máximo de 6 veces.
El bebé dragón y las tropas que lo rodean obtienen velocidad de movimiento y de ataque extras.
Titanes
Gigante, gigante noble
Los titanes obtienen efectos especiales.
2 tropas:
El gigante y las tropas que lo rodean reciben menos daño.
El gigante noble y las tropas que lo rodean infligen daño extra.
MODIFICADORES DE MARZO
Nuevos modificadores de equipo
Las tropas hacen un buen trabajo, pero ¿qué pasaría si las potenciaras aún más? Los modificadores de equipo llegan al camino de acero estelar para dar más emoción a las batallas. Al principio de la batalla aparecerá una opción de equipo debajo del banco. Arrástrala sobre una de tus tropas para darle un empujoncito.
Igual que las tropas, el equipo solo puede recibir cierta cantidad de golpes antes de quedar fuera de juego, y cada opción de equipo tiene una resistencia específica. Según el equipo que tengas, la tropa que lo porte podrá usarlo en un número máximo de ataques o recibir un máximo de golpes.
Si te cuesta decidir quién merece el honor de llevar el equipo, se asignará de forma automática a la tropa con mayor nivel de combinación y mayor daño de ataque. También puedes reasignar el equipo durante la fase de preparación. Si quieres darle el equipo a otra tropa, toca la tropa que lo tenga equipado y toca el botón “Desarmar” para moverlo.
¡Y recuerda! La daga de la duquesa de dagas también es parte del equipo, y las tropas solo pueden portar una opción de equipo a la vez.
Equipo: hacha de la valquiria (Bronce III)
La tropa con este equipo inflige daño de área con su ataque hasta que se rompa (5 golpes).
Equipo: anzuelo del pescador (Plata II)
La tropa con este equipo atrae al enemigo más lejano en 4 casillas hasta que se rompa (1 golpe).
Equipo: lanza del príncipe (Oro II)
La tropa con este equipo empuja al enemigo 2 casillas hasta que se rompa (3 golpes).
Equipo: escudo de la doncella (Oro III)
La tropa con este equipo es inmune al daño hasta que se rompa (5 golpes).
¡Más modificadores nuevos se unirán al camino de acero estelar en enero!
OTROS CAMBIOS Y MEJORAS
Te traemos las mejoras de Táctica Royale que estabas esperando.
El nivel de colección de cada tropa aparecerá durante la batalla junto a su barra de PV.
Durante la fase de batalla, las tropas en el banco mostrarán su nivel de combinación.
La guía del eco contará con un indicador que mostrará cuántos golpes eliminatorios faltan para que suba de nivel.
Las cartas de líder que sobren se convertirán en cristales. 1 carta de líder equivaldrá a 480 cristales.
Los potenciadores de las cartas afectan a las tropas correspondientes de Táctica Royale.
La fiebre de coronas se aplica a Táctica Royale.
Como siempre, queremos saber lo que opinas sobre el nuevo contenido y funciones, así que ve a nuestro Discord o a nuestro Reddit para contarnos qué te parecen las novedades de Clash Royale.
¡Sigue liderando y combinando!
El equipo de Clash Royale