En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber sobre la próxima actualización de Táctica Royale.

NUEVA ESTRUCTURA DE TEMPORADAS

¿Las temporadas te parecían demasiado cortas? ¡No te preocupes!

A partir de ahora, las temporadas de Táctica Royale durarán entre 6 y 7 semanas Disfruta de tus victorias con una temporada más larga que te ofrece más oportunidades de conseguir cartas de líderes y de pelear por un puesto en la clasificación.

Esta temporada durará del 23 de febrero al 13 de abril.

JUEGA CON AMIGOS

¡Que empiece la fiesta!

No esperes más e invita a tus amigos a jugar contigo en Táctica Royale. Crea un grupo para invitar a otros usuarios a que se unan él o elimínalos si no están a la altura de la partida.

Si el grupo es de 2 personas, los 2 integrantes podrán ganar acero estelar y recompensas de batalla, pero no verán previamente contra quién se enfrentan en cada ronda.

¡El puesto de cada uno también influye al resto del grupo! Si estás jugando en un grupo de dos personas con alguien que está en una liga inferior o superior a la tuya, la cantidad de acero estelar que se pierde o se gana varía.

Si un jugador gana y el otro pierde, el puesto de cada uno puede hacer que las ganancias de acero estelar se anulen. Sin embargo, las recompensas de batalla diarias dependen del desempeño individual de cada jugador, como siempre.

La cantidad de acero estelar que se pierde o se gana depende de la liga a la que pertenece cada jugador y de la diferencia total de acero estelar entre ambos jugadores. Consulta la siguiente tabla para conocer más detalles:

Puesto en batalla Acero estelar que recibe cada jugador 1.º y 2.º Ambos reciben el acero estelar del primer puesto 1.º y 3.º 0 (se anula) 1.º y 4.º 1.º: 04.º: pierde acero estelar 2.º y 3.º 0 (se anula) 2.º y 4.º 2.º: 04.º: pierde acero estelar 3.º y 4.º Ambos pierden el acero estelar correspondiente al puesto

Si se juega en un grupo de 3 o 4 jugadores, se considera una batalla amistosa, por lo que no se ganan acero estelar ni recompensas de batalla. ¡Es la forma ideal de practicar con tropas, estrategias y atributos nuevos junto con tus amigos!