Ralentización tras ser derrotado: ☝ Se ha aumentado 0,5 segundos.

Al gólem más molón no le va nada mal, aunque casi nadie lo usa si no es con el mazo clásico de 2,6 de elixir. Esperamos que con esta pequeña mejora sea una opción más viable en otros mazos. Quizá incluso lo ayude a encontrar un nuevo propósito en la vida que no esté relacionado con que el montapuercos lo empuje.