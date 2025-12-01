Ajustes de equilibrio de diciembre
1 de diciembre
DEBILITACIONES ⬇️
Evolución del bebé dragón
Se ha reducido el porcentaje de aceleración de aliados en un 40 %, de 50 a 30.
Aunque la evolución del bebé dragón seguirá siendo un gran activo, la aceleración que proporcionaba a sus aliados podía ser abrumadora al combinarse con ataques fuertes. Para cuidar de su bebé, el rey azul ha decidido igualar su potenciador de velocidad con el efecto de ralentización.
Evolución del cañón
Se ha reducido el daño del bombardeo en un 8 %, de 304 a 281.
¡Acaban de desembarcar mejoras para la evolución del cañón! Antes era la estructura más fuerte de lejos y eclipsaba otras opciones defensivas, pero, con algo menos de pólvora, dejará de ser capaz de acabar con las arqueras o el lanzafuegos con su bombardeo.
Evolución del verdugo
Se ha reducido el daño cuerpo a cuerpo en un 9 %, de 294 a 268.
Últimamente, la evolución del verdugo era capaz de degollar a demasiadas tropas cuerpo a cuerpo. Hemos reducido su daño en el corto alcance para que estas puedan recurrir la sentencia.
Evolución de la valquiria
Se ha reducido el radio del tornado en un 9 %, de 5,5 a 5 casillas.
Pese a su último ajuste, la evolución de la valquiria sigue siendo demasiado fuerte. Vamos a reducir el radio de su tornado para que no se desboque en exceso infligiendo daño a las torres de coronas y empuje a tantas tropas de alcance.
Evolución del fantasma real
Se ha reducido el daño de los soldados fantasma en un 22 %, de 130 a 102.
Se ha reducido el daño de los soldados fantasma al aparecer en un 22 %, de 261 a 204.
Pese a que el fantasma real les dijo que se calmaran un poco, los soldados fantasma siguen siendo demasiado fuertes. Vamos a reducir el daño que infligen al aparecer y el daño de su ataque normal para igualar esta tropa a otras evoluciones.
Barril de bárbaro
Se ha reducido su daño en un 4 %, de 240 a 230.
Se ha aumentado el tiempo de despliegue del bárbaro en un 100 %, de 0,5 a 1 segundo.
Últimamente, no hay quien pare al barril de bárbaro y es el hechizo más versátil del juego. El nuevo tiempo de despliegue del bárbaro lo hará menos efectivo a la hora de acabar con tropas en el rango medio de puntos de vida.
Espíritu eléctrico
Se ha aumentado la velocidad del encadenamiento en un 25 %, de 0,2 a 0,25 segundos.
Su habilidad para frenar ofensivas y acabar con grupos de enemigos es demasiado versátil para una carta con un coste de 1 de elixir, lo que contribuye al dominio actual de los mazos centrados en el gigante noble. Vamos a ajustar la velocidad del encadenamiento para hacerlo menos efectivo contra grupos de unidades. Pensamos que el ajuste es necesario.
MEJORAS ⬆️
Demoledor duende
Se ha aumentado su velocidad de ataque en un 8 %, de 1,2 a 1,1 segundos.
Las grandes mentes piensan igual, pero los tontos no suelen disentir. Vamos a aumentar la velocidad de ataque del demoledor duende para darle una presencia más explosiva que lo diferencie del bombardero y otras cartas a distancia explosivas. Ahora su daño será más coherente y su ataque, más amenazante.
Arquero mágico
Se ha aumentado su daño en un 8 %, de 133 a 143.
Desde que el tornado pasó de huracán a brisa, al arquero mágico le está costando encontrar su lugar en la arena. Vamos a aumentar su daño para ayudarlo a estar a la altura de otras tropas de alcance y hacer más peligrosas sus flechas.
Hielo
Se ha aumentado su daño en un 29 %, de 115 a 148.
El hechizo de hielo va bien para sorprender al enemigo, pero no era tan efectivo contra grupos de unidades ni siquiera al combinarlo con otros hechizos. Ahora infligirá daño suficiente para acabar con los duendes con lanza, por lo que será más peligroso sin que cambie su propósito principal. ¡Que caiga la nieve!
Vacío
Se ha aumentado el daño que inflige a un único objetivo en un 6 %, de 320 a 340.
La última debilitación dejó al vacío algo... vacío. Vamos a aumentar el daño que inflige a un único objetivo para convertirlo de nuevo en una amenaza real frente a las tropas con más puntos de vida.
RESOLUCIÓN DE ERRORES
Sabueso de lava
Se han reducido los puntos de vida del cachorro de lava en un 1 %, de 217 a 215.
Los cachorros de lava de nivel 16 resistían demasiado, puesto que eran capaces de sobrevivir a dos ataques de una torre de las princesas de nivel 16 pese a que caían en los demás niveles. Esto se ha arreglado con una minirreducción de sus puntos de vida.
Trío de mosqueteras
Puntería más inteligente
Tras su mejora visual, el rey azul se dio cuenta de que estas unidades de élite también necesitan practicar su puntería. Las tres mosqueteras ahora apuntarán de manera más inteligente al separarse sus ataques, por lo que habrá menos probabilidades de que desperdicien munición en los mismos esqueletos o duendes.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale