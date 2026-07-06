Ajustes de equilibrio de julio
Ajustes de equilibrio (6 de julio)
DEBILITACIONES ⬇️
Globo bombástico héroe
Se ha reducido el daño de los aeroesqueletos en un 20 % (de 256 a 204).
Se ha reducido la velocidad de ataque de los aeroesqueletos en un 22 % (de 0,9 a 1,1 segundos).
Después de todos sus años de entrenamiento militar, la habilidad de los aeroesqueletos del globo bombástico héroe alzó el vuelo. Ya no serán tan letales tras las líneas enemigas.
Duendes héroes
Se ha aumentado el tiempo de despliegue en un 30 % (de 1 a 1,3 segundos).
Los duendes héroes estaban eclipsando a otras opciones de hordas y son el denominador común de algunos de los mazos más fuertes del juego ahora mismo. Ahora, será más fácil reaccionar contra la brigada del estandarte.
Caballero héroe
Se han reducido los puntos de vida del escudo en un 33 % (de 768 a 512).
Ese magnífico bigote es hipnotizante, pero su escudo reluciente no debería ser tan robusto.
Arquero mágico héroe
Se han reducido los puntos de vida de los muñecos en un 57 % (de 627 a 271).
Se ha reducido el alcance del teletransporte en un 30 % (de 5 a 3,5 casillas).
Se ha reducido el alcance del triple disparo en un 13 % (de 15,5 a 13,5 casillas).
Al arquero mágico héroe se le daba demasiado bien huir de situaciones peliguadas. Al reducirse el alcance del teletransporte, atraparlo será mucho fácil.
Evolución del verdugo
Se ha reducido el daño cuerpo a cuerpo en un 10 % (de 268 a 240).
Se ha reducido el alcance del cuerpo a cuerpo en un 29 % (de 3,5 a 2,5 casillas).
Para que la evolución del verdugo sea más coyuntural, vamos a reducir su daño y alcance cuerpo a cuerpo. Ya no superará a los dragones en alcance.
Minero
Se ha reducido el daño que inflige a las torres de coronas en un 16 % (de 48 a 39).
Tras la última debilitación general al daño que infligen los hechizos a las torres de coronas, el minero vuelve a conquistar el juego competitivo. Sus interacciones con las tropas no han cambiado, pero será menos eficaz a la hora de restar salud poco a poco a las torres de coronas.
MEJORAS ⬆️
Lápida heroína
El coste de la habilidad pasa de 6 de elixir a 5 de elixir
El número de esqueletos que genera de forma continua pasa de 2 a 0.
Se han aumentado los puntos de vida en un 20 % (de 3379 a 4044).
La reina de ultratumba aún no ha resucitado del todo debido a su habilidad de 6 de elixir. Vamos a retocar sus valores de poder para que se consolide como carta clave por sí misma.
Bebé dragón
Se ha aumentado su daño en un 5 % (de 161 a 168).
Pese a que la evolución del bebé dragón funciona bien en mazos pesados, su forma básica no rinde tan bien. Mantendremos vigilada a la evolución del bebé dragón tras esta mejora.
Gigante eléctrico
Se han aumentado los puntos de vida en un 3 % (de 3855 a 3952).
Pese a estar contentos con el último rediseño del gigante eléctrico, aún le faltaban los puntos de vida necesarios para convertirse en una amenaza ofensiva de verdad.
P.E.K.K.A.
Se ha aumentado su daño en un 3 % (de 816 a 842).
Otras opciones pesadas han eclipsado a la P.E.K.K.A. Un aumento del daño le permitirá acabar de un golpe con varias tropas en el rango medio de puntos de vida.
Montacarneros
Se han aumentado los puntos de vida en un 4 % (de 1697 a 1766).
En la mayoría de los mazos actuales, la montacarneros ha sido reemplazada por otras cartas. Ahora tendrá más probabilidades de llegar a las torres de coronas.
¡Importante! Los valores mostrados pertenecen al nivel 11 de las cartas y, en la mayoría de los casos, los cambios en la forma básica también afectan a la evolución y la forma de héroe.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale