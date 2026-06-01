Ajustes de equilibrio de junio
Ajustes de equilibrio: 1 de junio
DEBILITACIONES ⬇️
Globo bombástico héroe
Se ha reducido el daño al aterrizar de los aeroesqueletos en un 14 % (de 307 a 263).
El intenso entrenamiento militar de los aeroesqueletos los hizo muy efectivos a la hora de aterrizar tras las líneas enemigas. Ahora necesitarán un golpe extra para rematar a determinadas tropas en el rango medio de puntos de vida.
Lanzarrocas héroe
Se ha reducido la duración de la habilidad en un 19 % (de 9 a 7,3 segundos).
El lanzarrocas héroe era más duro que una piedra. Gracias a esta debilitación, solo podrán hacer tres lanzamientos en lugar de cuatro.
Príncipe oscuro héroe
Se ha reducido el tiempo de despliegue en un 50 % (de 2 a 1 segundo).
Se han aumentado las casillas necesarias para la primera embestida de 0 a 2,5.
Se ha reducido el daño que inflige el rinoceronte a las torres de coronas al aparecer en un 100 % (de 307 a 0).
Vamos a rediseñar la descabalgadura del rinoceronte para corregir una interacción imprevista que impedía reiniciar su embestida durante la fase de despliegue. El daño del rinoceronte al aparecer ahora tampoco garantizará daño a las torres de coronas.
Evolución del dragón infernal
Se ha reducido la duración de la embestida en un 22 % (de 9 a 7 segundos).
La evolución del dragón infernal puede ser extremadamente difícil de contrarrestar cuando está enfurecido. Después de este cambio, no trasladará su ira radioactiva de la defensa al ataque tan a menudo.
Evolución del leñador
Se ha reducido el daño que inflige a las torres de coronas en un 50 % (de 256 a 128).
Aunque estamos contentos con la utilidad defensiva de la evolución del leñador, su fantasma a menudo vuelve para atormentar a las pobres torres de las princesas. Una reducción del daño a las torres no afectará a su fuerza defensiva, pero lo hará menos abrumadora en el ataque.
Evolución del mortero
Se ha aumentado el tiempo de despliegue en un 150 % (de 0,2 a 0,5 segundos).
Los duendes que lanza la evolución del mortero son imposibles de atrapar antes de que ataquen la torre de coronas. Aumenta el tiempo de despliegue de los duendes hará que el mortero evolucionado sea menos devastador.
Evolución del megacaballero
Se ha reducido el impacto a las tropas pesadas en un 38 % (de 4 a 2.5 casillas).
La evolución del megacaballero oprime demasiado a la hora de defenderse de la mayoría de las cartas clave, que no tienen oportunidad de franquearlo. Por eso, se ha reducido su impacto contra las tropas "pesadas" como el príncipe, el lanzarrocas y el gólem.
Horno
Se ha reducido el alcance en un 8 % (de 6 a 5,5 casillas).
El horno es una carta rara para contrarrestar debido a su largo alcance, combinado con un torrente constante de espíritus de fuego. Ya no podrá achicharrar a las tropas enemigas desde una distancia tan segura.
Cementerio
Se ha reducido la cantidad de esqueletos que genera en un 8 % (de 13 a 12).
Tras el rediseño, le era demasiado fácil infligir daño a las torres, así que vamos a eliminar uno de los esqueletos que se genera directamente en la torre de coronas para mantenerlos a raya.
Niños pillos
Se han reducido los puntos de vida en un 6 % (de 1940 a 1832).
Pese a que estamos contentos con la última actualización del niño pillo, que hacía que dependiera menos de sus hermanas, la carta se volvió algo difícil de contrarrestar.
Torre Tesla
Se ha reducido el tiempo de vida en un 17 % (de 30 a 25 segundos).
Se han reducido los puntos de vida en un 3 % (de 1152 a 1182).
Debido a que los hechizos no le afectan mientras está bajo el suelo, la torre Tesla se queda demasiado tiempo en el campo de batalla e inutiliza su carril.
Se ha disminuido la reducción del daño mortal a torres de coronas de los hechizos.
Muchas partidas, sobre todo en el modo y la escena competitivos, se deciden por estilos de juego excesivamente pasivos y el uso de los hechizos. Vamos a debilitar casi todos los hechizos para incentivar un juego más agresivo.
Se han debilitado las flechas un 19 % (de 93 a 75).
Se ha debilitado el terremoto un 8 % (de 159 a 147).
Se ha debilitado la bola de fuego un 17 % (de 207 a 172).
Se ha debilitado el hielo un 18 % (de 45 a 37).
Se ha debilitado la bola de nieve un 17 % (de 54 a 45).
Se ha debilitado el rayo un 7 % (de 286 a 265).
Se ha debilitado el veneno un 9 % (de 184 a 168).
Se ha debilitado la furia un 17 % (de 54 a 45).
Se ha debilitado el cohete un 8 % (de 371 a 343).
Se ha debilitado el Tronco un 15 % (de 41 a 37).
Se ha debilitado la enredadera un 8 % (de 76 a 70).
Se ha debilitado la descarga un 17 % (de 58 a 48).
MEJORAS ⬆️
Evolución del duende lanzadardos
Daño del veneno
En la fase 1, se ha aumentado un 25 % (de 51 a 64).
En la fase 2, se ha aumentado un 11 % (de 115 a 128).
Pese a que con la última debilitación de la evolución del duende lanzadardos, que mitigó su capacidad para el control de multitudes, parecía que íbamos por buen caminos, era un poco demasiado fuerte de lo previsto. Vamos a aumentar el daño de la primera y segunda fase del veneno, pero sin cambiar la tercera.
Dragón eléctrico
Se han aumentado los puntos de vida en un 5 % (de 998 a 1049).
El dragón eléctrico sigue siendo demasiado blandito para ser una carta de 5 de elixir. Pese a que el rayo seguirá derrotándolo, no será tan fácil acabar con él mediante hechizos pequeños.
Duende gigante
Se han aumentado los puntos de vida en un 3 % (de 3020 a 3110).
¡Que no cunda el pánico! No nos hemos olvidado del duende gigante P.E.K.K.A. Vamos a dar marcha atrás a buena parte de la debilitación pasada y seguiremos vigilando su rendimiento para interceder en caso de necesitarse.
Gigante rúnica
Se ha aumentado su daño en un 28 % (de 120 a 153).
Pese a que nos gustaría rediseñar a la gigante rúnica en el futuro, ahora mismo pensamos que necesita algunos mimos por nuestra parte. Ahora destruirá estructuras y torres de coronas de manera más efectiva.
¡Importante! Los valores mostrados pertenecen al nivel 11 de las cartas y, en la mayoría de los casos, los cambios en la forma básica también afectan a la evolución y la forma de héroe.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale