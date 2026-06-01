Príncipe oscuro héroe

Se ha reducido el tiempo de despliegue en un 50 % (de 2 a 1 segundo).

Se han aumentado las casillas necesarias para la primera embestida de 0 a 2,5.

Se ha reducido el daño que inflige el rinoceronte a las torres de coronas al aparecer en un 100 % (de 307 a 0).