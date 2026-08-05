Ajustes de equilibrio de mitad de la temporada 10 de Táctica Royale
4 de agosto
Líderes
Reina duende
Los objetivos de la misión disminuyen un 33 %/20 %/20 % (de 3/10/25 a 2/8/20). ▲
Gracias a sus 2 PV adicionales, la reina duende estaba un poco sobrevalorada. Ahora es una elección más competitiva entre los líderes.
Gran centinela
Los objetivos de la misión aumentan un 50 %/25 %/0 % (de 2/8/20 a 3/10/20).▼
Desde que implementamos la última mejora, completar las misiones del gran centinela era demasiado fácil.
Rey Royale
Los objetivos de la misión aumentan un 100 %/50 %/0 % (de 1/2/4 a 2/3/4).▼
Completar las dos primeras misiones resultaba demasiado fácil.
Emperatriz espiritual
Los objetivos de la misión aumentan un 0 %/33 %/20 % (de 3/15/50 a 3/20/60).▼
La emperatriz espiritual sigue siendo la favorita en las arenas superiores. Esperamos que ahora los otros líderes puedan estar a su altura.
Reina de ultratumba
Los objetivos de la misión disminuyen un 0 %/25 %/16,7 % (de 3/20/60 a 3/15/50). ▲
El éxito de la reina de ultratumba depende demasiado de si se consigue o no una bruja en las dos primeras rondas. Esperamos que, al hacer más fácil la misión, esto no la condicione tanto.
2 de julio
Los siguientes cambios entraron en vigor en Táctica Royale el día 2 de julio. Sentimos la tardanza en publicarlos y por cualquier molestia que hayamos causado.
LÍDERES
Guía del eco
Los objetivos de la misión disminuyen un 50 %/50 %/61 % (de 2/6/18 a 1/3/7). ▲
Sus misiones eran más difíciles de completar que las de la mayoría de líderes.
Gran centinela
El alcance del primer escudo aumenta en un 200 % (de 1 casilla a 3).
Los jugadores tenían dificultades para adaptarse al funcionamiento del gran centinela y los resultados no eran los esperados. La mejora de alcance del primer escudo debería mejorar su desempeño.
Reina de ultratumba
Los PV heredados de la lápida aumentan en un 50 % (del 100 % al 150 %). ▲
Su velocidad de ataque ha aumentado en un 20 % (de 0,5 a 0,6). ▲
Con frecuencia, la reina de ultratumba volvía al más allá poco después de salir de él, así que recibe una mejora de PV para desempeñar su papel de unidad especial y poderosa.
TROPAS
Bebé dragón
Sus PV han aumentado un 12,5 % (de 800 a 900). ▲
El bebé dragón estaba demasiado solicitado como vanguardia del atributo forestal.
Bandida líder
Sus PV han aumentado un 33 % (de 900 a 1200). ▲
El aumento de PV incrementa en un 14 % (de 1,4 a 1.6 ). ▲
El rendimiento de la bandida líder no era el esperado. Necesitaba más PV para destacar en el campo de batalla y seguirle el ritmo al caballero dorado.
Lanzafuegos
Su daño ha aumentado un 25 % (de 80 a 100). ▲
El daño por segundo de la lanzafuegos era demasiado bajo como para ser relevante.
Caballero dorado
Sus PV se han reducido en un 17 % (de 1200 a 1000). ▼
Su velocidad de ataque se ha reducido en un 20 % (de 1 a 0,8). ▼
La gran cantidad de PV del caballero dorado, su daño de embestida y su alto daño por segundo hacían del caballero dorado una opción demasiado perfecta. Necesitaba una reducción de PV y daño por segundo para que su daño de embestida fuera su característica principal.
Arquero mágico
El daño aumenta un 14 % (de 70 a 80). ▲
El arquero mágico no era lo suficientemente poderoso como para considerarlo un atacante de daño por segundo a distancia competente.
Dragón esqueleto
Sus PV se han reducido en un 50 % (de 800 a 400). ▼
Su velocidad de ataque se ha reducido en un 37,5 % (de 1 a 0,8). ▼
Su daño se ha reducido en un 20 % (de 80 a 50). ▼
El dragón esqueleto era un verdadero dolor de cabeza gracias a su habilidad de obtener estadísticas de sus aliados. Podrá seguir siendo poderoso si alcanza el nivel 3 o el nivel 4 de combinación, pero así será más fácil hacerle frente en los niveles bajos.
ATRIBUTOS
Forestal
Velocidad de ataque extra para los aliados ▲
Con 2 de 6 forestales: aumento del 0 % al 15 %.
Con 4 de 6 forestales: aumento del 0 % al 30 %.
Con 6 de 6 forestales: aumento del 0 % al 60 %.
Debido a la falta de mejoras para varios aliados, el atributo forestal era débil, incluso si estaba activado al máximo.
EQUIPO
Anzuelo del pescador
La duración de la ralentización ha pasado de 0 s a 3. ▲
El anzuelo del pescador necesitaba alguna mejora para considerarlo una fuente de valor estratégico.
Escudo de la doncella
Su durabilidad se ha reducido en un 16,7 % (de 6 a 5). ▼
El escudo de la doncella era demasiado poderoso en las rondas iniciales, ya que el tamaño del equipo es pequeño y romper el escudo requería un gran esfuerzo.
REDISEÑOS
Hacha de la valquiria
Su radio ha aumentado un 50 % (de 1 casilla a 2). ▲
Su durabilidad se ha reducido en un 70 % (de 10 a 3). ▼
El daño dividido ha aumentado en un 50 % (del 50 % al 100 %).
El hacha de la valquiria no tenía un impacto significativo en el juego.
¡Y eso es todo!
¡Sigue liderando y combinando!
El equipo de Clash Royale