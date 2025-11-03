Ajustes de equilibrio de noviembre
3 de noviembre de 2025
DEBILITACIONES ⬇️
La velocidad de generación aumenta un 11 % (de 1,9 a 2,1 segundos).
La choza de duendes claramente predomina en muchos tipos de mazos por encima de otras estructuras como carta de control. Vamos a reducir la velocidad de generación de duendes con lanza para hacerla menos robusta en defensa y permitir otras opciones tengan una oportunidad.
Recolector de elixir
La velocidad de producción aumenta un 8 % (de 12 a 13).
El tiempo de vida aumenta un 8 % (de 1:26 a 1:33 minutos).
Vamos a debilitar el recolector de elixir tras el rediseño del trío de mosqueteras y el aumento gradual en su uso. El objetivo es que el trío de mosqueteras no siempre dependa del recolector de elixir.
Rompemuros
El daño se reduce un 10 % (de 391 a 350).
Evolución de los rompemuros
El daño (corredor) se reduce un 6 % (de 197 a 184).
Últimamente, los rompemuros no solo rompen muros, sino que ofrecen demasiada versatilidad para ser una carta de 2 de elixir, sobre todo en su forma evolucionada. Vamos a reducir su daño para que las defensas no sufran tanto y alinear su valor general con el de otras cartas claves de bajo coste.
Evolución del fantasma real
El daño de área de los soldados fantasmas se reduce un 49 % (de 261 a 133).
La evolución del fantasma real lleva un tiempo atormentando la arena y sus soldados fantasma golpean igual de fuerte que él. Ahora infligirán un daño equivalente a su daño de generación en lugar de al ataque completo del fantasma real.
MEJORAS ⬆️
Pillos
El daño de los niños pillos se aumenta un 6 % (de 204 a 217).
El niño pillo sigue dependiendo demasiado de las niñas pillas en términos de daño, por lo que los pillos, en general, son bastante vulnerables a los hechizos para ser una carta de 5 de elixir. Vamos a mejorarlo para que pueda valerse por sí mismo cuando las niñas no están.
Fénix
Los puntos de vida de la fénix al renacer aumentan un 25 % (de 842 a 1052).
El daño de la fénix renacida aumenta un 25 % (de 174 a 217).
Para diferenciar a la fénix de otras opciones aéreas, vamos a mejorar su mecánica de renacimiento. La fénix renacida ahora tendrá las mismas estadísticas que la original.
Emperatriz espiritual (terrestre)
Los puntos de vida se aumentan un 10 % (de 1134 a 1244).
Pese a que la forma voladora de la emperatriz espiritual funciona bien, su versión terrestre hace que no se use tanto. Vamos a aumentar sus puntos de vida para hacerla más resistente en el contraataque.
Principito
El daño de la guardiana aumenta un 8 % (de 202 a 217).
El principito no llevó demasiado bien los cambios que hicimos en los campeones durante la última temporada. Por eso, vamos a mejorar el ataque de su guardiana.
Evolución de la excavadora de duendes
Las unidades generadas aumentan un 100 % (de 1 a 2).
La evolución de la excavadora de duendes no ha estado rindiendo bien en comparación con otras evoluciones; de hecho, con frecuencia la excavadora normal era más fiable. Para mejorar su potencial ofensivo, vamos a dar marcha atrás a su debilitación previa para recuperar el segundo duende que genera la excavadora cuando desaparece bajo tierra por primera vez. También vamos a corregir un error que empujaba a los duendes que se generan cuando desaparece bajo tierra para cargar contra las torres.
CORRECCIÓN DE ERRORES 🐛
Caballero dorado
El intervalo de la embestida se reduce un 75 % (de 0,2 a 0,05 segundos).
Vamos a corregir un error del caballero dorado que hacía que persiguiera una tropa de manera indefinida cuando se alejaba de él. Antes, al iniciar una embestida, se paraba durante 200 milisegundos antes de embestir. Si la tropa salía del alcance de su embestida, el caballero dorado seguía persiguiendo a la tropa. Vamos a reducir el intervalo a 50 milisegundos, por lo que será más probable que embista a las tropas que se alejan.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale