Ajustes de equilibrio de septiembre
Ajustes de equilibrio del 16 de septiembre
DEBILITACIONES ⬇️
Mago de hielo héroe
Se ha reducido la duración del congelamiento en un 29 % (de 7 a 5 segundos).
Duendenstein
Se ha reducido la duración de la habilidad en un 13 % (de 4 a 3,5 segundos).
Esbirro gigante
Se ha reducido el daño en un 11 % (de 189 a 168).
MEJORA ⬆️
Espíritu de fuego
Se ha aumentado el daño en un 4 % (de 207 a 215).
Ajustes de equilibrio del 8 de septiembre
DEBILITACIONES ⬇️
Globo bombástico héroe
Se ha reducido el daño al aterrizar de los aeroesqueletos en un 13 % (de 263 a 230).
Los cadetes de ultratumba sembraban demasiado el caos al aterrizar, así que han pasado por un entrenamiento para aprender a aterrizar de forma más segura.
Evolución del ariete de batalla
Se ha reducido el empuje en un 20 % (de 2,5 a 2 casillas).
Aunque los bárbaros del ariete de batalla se merecían los cambios que implementamos anteriormente, la evolución del ariete de batalla era demasiado poderosa. Hemos reducido su efecto de empuje para compensarlo.
Evolución de los bárbaros de élite
Se ha aumentado el alcance de la lanza en un 10 % (de 3,5-5 a 3-4,5 casillas).
Se ha reducido la duración de la furia en un 20 % (de 2,5 a 2 segundos).
La evolución de los bárbaros de élite puso el juego patas arriba con su poder vikingo. Al reducir el alcance de la lanza y la duración de la furia, sus rivales podrán recuperar el aliento antes de que los manden a Valhala.
Hielo
Se ha reducido la duración en un 13 % (de 4 a 3,5 segundos).
Aunque estamos satisfechos con la versatilidad que el hechizo de hielo ha ganado tras la última reducción de daño que implementamos, se está usando más de lo que consideramos adecuado para un hechizo potencialmente opresivo.
Bola de fuego
Se ha reducido el daño que inflige a las torres de coronas en un 8 % (de 172 a 159).
La gran cantidad de daño que inflige, su alta velocidad de movimiento y sus efectos instantáneos hacen que la bola de fuego sea demasiado eficiente, así que vamos a reducir el daño que inflige a las torres de coronas.
Gólem de hielo
Se han reducido los puntos de vida en un 7 % (de 1315 a 1228).
Se ha aumentado la duración de la ralentización en un 25 % (de 2 a 2,5 segundos).
Tras el aumento de sus puntos de vida del año pasado, el gólem de hielo se ha convertido en un tanque demasiado valioso por solo 2 de elixir. Ahora actúa con la cabeza un poco más fría.
Electrocutadores
Se ha reducido su velocidad de ataque en un 5 % (de 2,2 a 2,3 segundos).
Los electrocutadores son el denominador común de algunos de los mazos más fuertes del juego, así que vamos a reducir su velocidad de ataque para equilibrar un poco esos mazos.
MEJORAS ⬆️
Ronin
Se ha aumentado su velocidad de ataque en un 7 % (de 1,4 a 1,3 segundos).
Al ronin le estaba costando remontar en popularidad tras la resolución de un error que disminuyó sus estadísticas. Ahora le será más fácil lidiar con las distracciones. Un hombre vale lo mismo que su honor.
Emperatriz espiritual (formas área y terrestre)
Se ha aumentado el daño en un 4 % (de 309 a 320).
El daño de la emperatriz espiritual era demasiado bajo para una tropa de 6 de elixir que ataca a un único objetivo. Ahora sus ataques tendrán más potencia.
Jaula del forzudo
Se han aumentado los puntos de vida del forzudo en un 4 % (de 1080 a 1121).
El duende forzudo no ha estado tan presente en el campo de batalla desde que debilitamos a su evolución. ¡Ahora está listo para volver a la acción!
CAMBIOS 🔄
Megaesbirro héroe
Ahora vuelve a la posición original con su distorsión.
Se ha aumentado el daño de la distorsión en un 6 % (de 399 a 422).
Se ha disminuido la reducción del daño a las torres de un 75 % a un 0 %.
Con el megaesbirro héroe, había que centrarse demasiado en conseguir daño a las torres de coronas. A partir de ahora, este soldado se centrará en eliminar a sus rivales y regresará a su posición inicial al derrotar a su objetivo o cuando pasen 3,5 segundos.
Mago héroe
Se ha reducido la duración de la habilidad en un 30 % (de 5 a 3,5 segundos).
Evolución del mago
Se han reducido los puntos de vida del escudo en un 8 % (de 192 a 176).
Mago
Se ha aumentado el daño en un 8 % (de 281 a 304).
El tiempo transcurrido hasta su primer ataque ha aumentado en un 25 % (de 0,4 a 0,5 segundos).
El mago dependía demasiado de sus formas evolucionada y de héroe para tener un impacto real en la arena. Ahora podrá eliminar a la lanzafuegos y a las arqueras con una bola de fuego. La forma de héroe ahora solo generará 2 tornados cada vez que se use la habilidad, y el escudo de la evolución del mago ya no sobrevivirá a una bola de nieve.
Evolución del bombardero
Se ha aumentado la distancia que recorre la bomba en un 20 %, (de 2,5 a 3 casillas).
Bombardero
Se ha reducido el daño en un 6 %, de 225 a 212.
La bomba de la evolución de Barry tenía que rebotar un poco más para que valiera la pena que ocupara un hueco de evolución.
Ariete de batalla
Se ha aumentado el alcance de visión en un 18 % (de 5,5 a 6,5 casillas).
Gólem
Se ha aumentado el alcance de visión en un 7 % (de 7 a 7,5 casillas).
Estas dos cartas solían ignorar algunas estructuras, así que vamos a aumentar el alcance de su visión para que estén más a la par con otras cartas clave.
¡Importante! Los valores mostrados pertenecen al nivel 11 de las cartas y, en la mayoría de los casos, los cambios en la forma básica también afectan a la evolución y la forma de héroe.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale