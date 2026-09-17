Estas dos cartas solían ignorar algunas estructuras, así que vamos a aumentar el alcance de su visión para que estén más a la par con otras cartas clave.

¡Importante! Los valores mostrados pertenecen al nivel 11 de las cartas y, en la mayoría de los casos, los cambios en la forma básica también afectan a la evolución y la forma de héroe.

¡Nos vemos en la arena!

El equipo de Clash Royale