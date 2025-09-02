Ajustes de equilibrio de septiembre
Ajustes de equilibrio del 2 de septiembre
DEBILITACIONES ⬇️
Evolución del horno
Su velocidad de generación a fuego vivo se ha reducido en un 33 %, de 1,8 segundos a 2,4 segundos.
¿Por qué? La evolución del horno es una de las cartas más poderosas del juego y queremos reducir la distancia que existe entre su forma evolucionada y su forma convencional.
Emperatriz espiritual
Se han reducido sus puntos de vida en un 10 %, de 1318 a 1192.
¿Por qué? La emperatriz espiritual tardó en encontrar su lugar, pero se ha convertido en el terror de los cielos. Queremos que se mantenga fiel a su esencia de tropa aérea a distancia, pero vamos a reducir sus puntos de vida para que aprenda a valorar el trabajo en equipo.
Esbirros
Su velocidad de ataque se ha reducido en un 10 %, de 1 segundo a 1,1 segundos.
¿Por qué? Gracias a la última mejora de alcance, los esbirros encontraron una identidad propia y se distanciaron de los murciélagos. Sin embargo, su daño por segundo ha hecho que se vuelvan un poco arrogantes, así que vamos a debilitar su velocidad de ataque para que las interacciones con otras cartas vuelvan a ser coherentes.
Cañonero
Su velocidad de ataque se ha reducido en un 5 %, de 2,1 segundos a 2,2 segundos.
¿Por qué? A pesar de reducir su daño por segundo, el último ajuste de equilibrio que recibió el cañonero hizo que se volviese más fuerte de lo previsto. Vamos a retocar la mejora a la velocidad de ataque para que las demás tropas de las torres no piensen que hay favoritismos.
MEJORAS ⬆️
Principito
Se ha aumentado el empuje de la habilidad en un 25 %, de 2 a 2,5.
Se ha aumentado el daño que inflige la habilidad en un 11 %, de 230 a 256.
¿Por qué? A pesar de que pocas cartas rivalizan con su eficiencia, queremos que el principito tenga una habilidad lo suficientemente poderosa como para estar a la altura de los demás campeones (y de las expectativas de su padre).
Duendenstein
Se han aumentado los puntos de vida del monstruo en un 4 %, de 2304 a 2385.
¿Por qué? La habilidad de Duendenstein es poderosa, pero el monstruo no estaba a la altura. El doctor debería aprender a no dejar tiradas las pociones.
Príncipe oscuro
Se ha aumentado su daño en un 7 %, de 248 a 266.
Se ha aumentado el daño de la carga en un 7 %, de 496 a 532.
¿Por qué? Al príncipe oscuro le cuesta competir con las otras tropas robustas que cuestan 4 de elixir, como la valquiria y el rey esqueleto. Como ya ha demostrado de lo que es capaz en la arena, queremos enfocarnos en sus virtudes para que se convierta en una alternativa más ofensiva a las otras cartas.
CAMBIOS 🔄
Maldición duende
Se ha reducido la amplificación de daño en un 100 %, del 20 % al 0 %.
Se ha aumentado el daño que inflige por segundo en un 17 %, de 30 a 35.
Se ha aumentado el daño que inflige por segundo a las torres de coronas en un 67 %, de 6 a 10.
¿Por qué? Vamos a eliminar la amplificación de daño y a aumentar el daño por segundo de la maldición duende para que únicamente sirva para contrarrestar hordas. Si se combinaba con otros hechizos, la amplificación de daño aseguraba que la carta fuese una opción demasiado versátil y efectiva contra tropas con gran cantidad de puntos de vida.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale