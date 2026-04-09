Ajustes de equilibrio de abril
Ajustes de equilibrio: 6 de abril
DEBILITACIONES ⬇️
Duendes héroes
Regeneración 1 casilla más atrás
Cuando la brigada del estandarte aparece en tu torre de coronas, los duendes se muestran demasiado cerca y provoca cierta incomodidad. Ahora se regenerarán más lejos de las torres para que tengas más tiempo de reacción.
Gólem de hielo héroe
Empuje eliminado
La habilidad tormenta de nieve del gólem de hielo héroe ya resultaba bastante útil gracias a sus efectos de ralentización y congelación, así que vamos a eliminar su efecto de empuje.
Caballero héroe
La ventana de provocación pasa de 0,7 segundos a 0,1.
Las tropas que se desplieguen después de haber activado la habilidad del caballero héroe pueden seguir siendo objeto de provocación, dando lugar a interacciones defensivas frustrantes e inesperadas. Con este cambio, se limita la provocación a las unidades que estén presentes en el momento en el que se active la habilidad.
Arquero mágico héroe
El coste de la habilidad pasa de 1 de elixir a 2 de elixir
El riesgo de usar la habilidad del arquero mágico héroe es demasiado bajo para la recompensa que ofrece. Al aumentar el coste de elixir, los jugadores se lo pensarán dos veces antes de moverlo a un lugar seguro.
Megaesbirro héroe
El tiempo de carga de la habilidad tras aparecer pasa de 0 segundos a 1,5
El megaesbirro héroe se abalanza sobre los objetivos en cuanto estos entran en la arena, y eso disminuye el tiempo que tienen los defensores para reaccionar. Hemos añadido un pequeño retraso antes de fijar el objetivo para que puedas reaccionar antes de que se ejecute.
Evolución del fantasma real
El daño de los soldados fantasma al aparecer disminuye un 60 % (de 204 a 81)
El daño de los soldados fantasma disminuye un 20 % (de 102 a 81)
El fantasma real evolucionado tenía demasiado apoyo en el otro lado con los soldados fantasma, los cuales son muy versátiles y permiten que su evolución encaje en cualquier mazo. Se reducirá su daño lo justo para que sigan haciendo travesuras en la arena sin tomar todo el control.
Evolución del barril de esqueletos
El daño mortal disminuye un 13 % (de 220 a 192)
La evolución del barril esqueletos resulta implacable si los jugadores no cuentan con los contraataques adecuados, así que vamos a reducir el daño mortal que causan ambos barriles.
Evolución de los rompemuros
El daño de área a las tropas disminuye un 26 % (de 258 a 192)
Los rompemuros resultan muy útiles con solo 2 de elixir. Además, su evolución los coloca a otro nivel, ya que tienen potencial para acabar con cualquier ofensiva. Reduciremos su daño de área a las tropas para que sean menos eficaces como rescate defensivo.
Cañón
El daño disminuye un 5 % (de 212 a 202)
El cañón ya resultaba muy útil, ya que atrae a las cartas clave por toda la arena y luego las elimina de forma eficaz. Vamos a reducir el daño que provoca para que sea menos versátil por solo 3 de elixir.
Pescador
Duración de la ralentización eliminada
El pescador ha permitido que el gigante noble sea una carta clave dominante durante años. Eliminaremos su efecto de ralentización para simplificar la carta.
Choza de duendes
La velocidad de generación aumenta un 5 % (de 2,1 segundos a 2,2)
La choza de duendes cumple muy bien su función de controlar la arena. Vamos a reducir la velocidad de generación para evitar que las defensas sientan la necesidad de arriesgarse en exceso solo para poder abrirse paso.
Arbusto sospechoso
El alcance del arbusto pasa de corto a largo
Al arbusto sospechoso a veces lo empujan lejos de las torres de coronas, lo cual retrasa la generación del duende camuflado. Las tropas defensivas también suelen empujar a los duendes camuflados directamente a la torre. Al ser interacciones incoherentes y frustrantes, vamos a hacer ajustes para que la generación sea más predecible.
MEJORAS ⬆️
Duendes con lanza
Radio de generación aumentado
Tras su última debilitación, los duendes con lanza han dejado de estar tan presentes en el juego. Ahora aparecerán más separados, por lo que serán menos vulnerables al daño de área.
CAMBIOS 🔄
Lanzafuegos
Velocidad de los proyectiles aumentada
La lanzafuegos puede resultar contradictoria, porque la pirotecnia que usa a veces se desplaza demasiado lento y no impacta contra los objetivos a tiempo. Con este cambio, se aumentará la velocidad de sus proyectiles para que fallen menos.
Dragones esqueleto
El radio del daño de área aumenta un 88 % (de 0,8 casillas a 1,5) ▲
La velocidad de ataque disminuye un 5 % (de 1,9 segundos a 2). ▼
Los dragones esqueleto tienen un radio de daño de área mucho más pequeño que otras cartas similares. Por eso, vamos a mejorarlo para que esté a la altura de los de su mismo tipo.
RESOLUCIÓN DE ERRORES
Gigante rúnica
Ya no se aplica daño extra al tiro triple del arquero mágico héroe
A partir de ahora, el tiro triple del arquero mágico héroe actuará de la misma manera que el resto de tropas que tengan varios proyectiles con encantamiento.
¡Importante! Los valores mostrados pertenecen al nivel 11 de las cartas y, en la mayoría de los casos, los cambios en la forma básica también afectan a la evolución y la forma de héroe.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale