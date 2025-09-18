¡Todos a bordo!

Prepárate para emprender una nueva aventura junto con tus aliados en el viaje del clan.

Trabaja en equipo para conseguir coronas en las batallas y ganar recompensas increíbles como cofres, cubos de la suerte ¡y mucho más!

¿Cuándo? Del 22 al 29 de septiembre

No abandones tu clan

Todo el progreso está vinculado al clan, por lo que deberás pertenecer a uno antes de que comience el evento para poder participar.

Si abandonas el clan o te expulsan de él, ya no podrás optar a las recompensas, ¡así que pórtate bien y evita que te den la patada!

Cómo reclamar las recompensas

Cuando el clan alcance nuevas metas, recibirás recompensas en función de tu arena actual.

Para reclamarlas, también deberás ganar una cantidad mínima de 15 coronas antes de que tu clan alcance la última meta o el evento termine.