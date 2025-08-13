Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
13 ago 2025
Blog – Clash Royale

Equilibrio de Táctica Royale, 2c2 y arreglos

¡Vuelven las partidas clásicas 2c2!

¡Ya puedes volver a formar equipo en las partidas clásicas 2c2!

Juega directamente desde la selección de modos de juego.

Ajustes de equilibrio de Táctica Royale

MEJORAS ⬆️

Muertos vivientes

Se han aumentado las tropas malditas con dos muertos vivientes en un 100 % (de 1 a 2).

Se han aumentado las tropas malditas con cuatro muertos vivientes en un 50 % (de 2 a 3).

Activar el bonus de los muertos vivientes es demasiado difícil y no es tan relevante como nos gustaría. Añadir maldiciones ayudará a activar el bonus, sobre todo cuando las tropas enemigas estén escondidas en la retaguardia.

Tanques

Se ha aumentado la duración del escudo en un 50 % (de 8 segundos a 12).

Se ha aumentado la cantidad del escudo cuando hay dos tanques en un 50 % (del 20 % al 30 % de PV).

Se ha aumentado la cantidad del escudo cuando hay cuatro tanques en un 50 % (del 40 % al 60 % de PV).

La escasa duración del escudo de los tanques no compensa el trabajo necesario para activarlo. Vamos a aumentar su duración para fomentar estrategias diferentes.

Otras correcciones

  • Hemos corregido los cierres del juego inesperados que se producían de vez en cuando al tocar el campo de entrenamiento.

  • El desafío de megaelección ya no incluye cartas que estén por encima del nivel 15.

  • Se ha corregido el error que provocaba que varios jugadores recibiesen insignias de temporada por accidente.

  • Los desafíos se pueden reiniciar de nuevo.

  • Ahora el ataque de la máquina duende de cuatro estrellas de Táctica Royale es fiel a la descripción de la carta y golpea a seis enemigos en vez de a cuatro.

  • Se han realizado mejoras de rendimiento.

  • Se han introducido otras pequeñas correcciones.