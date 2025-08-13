Equilibrio de Táctica Royale, 2c2 y arreglos
¡Vuelven las partidas clásicas 2c2!
¡Ya puedes volver a formar equipo en las partidas clásicas 2c2!
Juega directamente desde la selección de modos de juego.
Ajustes de equilibrio de Táctica Royale
MEJORAS ⬆️
Muertos vivientes
Se han aumentado las tropas malditas con dos muertos vivientes en un 100 % (de 1 a 2).
Se han aumentado las tropas malditas con cuatro muertos vivientes en un 50 % (de 2 a 3).
Activar el bonus de los muertos vivientes es demasiado difícil y no es tan relevante como nos gustaría. Añadir maldiciones ayudará a activar el bonus, sobre todo cuando las tropas enemigas estén escondidas en la retaguardia.
Tanques
Se ha aumentado la duración del escudo en un 50 % (de 8 segundos a 12).
Se ha aumentado la cantidad del escudo cuando hay dos tanques en un 50 % (del 20 % al 30 % de PV).
Se ha aumentado la cantidad del escudo cuando hay cuatro tanques en un 50 % (del 40 % al 60 % de PV).
La escasa duración del escudo de los tanques no compensa el trabajo necesario para activarlo. Vamos a aumentar su duración para fomentar estrategias diferentes.
Otras correcciones
Hemos corregido los cierres del juego inesperados que se producían de vez en cuando al tocar el campo de entrenamiento.
El desafío de megaelección ya no incluye cartas que estén por encima del nivel 15.
Se ha corregido el error que provocaba que varios jugadores recibiesen insignias de temporada por accidente.
Los desafíos se pueden reiniciar de nuevo.
Ahora el ataque de la máquina duende de cuatro estrellas de Táctica Royale es fiel a la descripción de la carta y golpea a seis enemigos en vez de a cuatro.
Se han realizado mejoras de rendimiento.
Se han introducido otras pequeñas correcciones.