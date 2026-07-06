Disponible en calidades que van desde las 2 a las 5 estrellas, permite elegir no solo cartas, sino también una selección de recursos y personalizaciones. Cada calidad tiene su propio conjunto de recompensas, y se obtienen recompensas y cantidades de recompensas distintas según la calidad y el nivel del cofre:

2 estrellas: cartas comunes, especiales y épicas; tropas de las torres épicas; oro, gemas y estandartes de batalla.

3 estrellas: cartas de todas las calidades; tropas de las torres épicas y legendarias; oro, gemas y reacciones.

4 y 5 estrellas: cartas de todas las calidades; comodines de todas las calidades; tropas de las torres épicas y legendarias; fragmentos de evolución, gemas y aspectos para las torres.

Encontrarás el cofre de elección como primera recompensa de batalla diaria.

Pese a ser exclusivo de esta temporada, es posible que vuelva en futuras temporadas o eventos.

¿Quieres ver más información sobre cómo funcionan el cofre de elección y sus recompensas? Consulta el artículo Todos los detalles sobre las probabilidades de aparición.

MODO DE JUEGO

C.A.O.S.: del 6 de julio al 3 de agosto

C.A.O.S. vuelve con un aspecto renovado y cartas y modificadores nuevos. Habrá sorpresas semanales: 15 tropas se unen a la rotación por primera vez mientras que otras salen.

Cada lunes, durante las tres primeras semanas de la temporada, varias cartas saldrán de la rotación para hacer hueco a las recién llegadas. Pese a ello, siempre habrá 50 cartas a lo largo de la temporada.

Tropas como el ronin, el gigante eléctrico, el trío de mosqueteras y muchas más se estrenan en C.A.O.S. y están listas para sembrar el pánico en la arena.

Algunas tropas conservan sus modificadores mientras que otras recibirán habilidades nuevas que animarán mucho este modo.

Y, por si fuera poco, una Liga Competitiva aguarda al final de la temporada.

¡Ah, y podrás ganar otra insignia S.U.P.E.R. S.E.C.R.E.T.A.! Buena suerte en la búsqueda... Vas a necesitarla.

EVENTO DEL ÁLBUM

El guerrero errante

El ronin ha llegado a la arena con más que sus extraordinarias habilidades como espadachín. ¡También tiene una historia que contarnos!

El evento del álbum del ronin sigue su camino hasta convertirse en el espadachín más grandioso de la arena.

Como otros eventos del álbum anteriores, tendrás que conseguir segmentos para completar escenas y desbloquear recompensas. Si completas todo el álbum, además de descubrir el viaje legendario del ronin, obtendrás 15 cartas del ronin y 2 personalizaciones temáticas.

Los segmentos pueden ser de tipos y calidades distintos, pueden pertenecer a escenas específicas y algunos pueden ser más difíciles de encontrar.

Los segmentos pueden ser comunes, especiales, épicos y legendarios, y se obtienen como recompensa de batalla diaria (hasta 3 al día), a través de eventos o en la tienda.

Si consigues un segmento que ya tenías, contará como duplicado. Puedes intercambiar 6 duplicados por un segmento único, con el que obtendrás un nuevo segmento.

En función de la calidad del segmento, conseguirás un número diferente de duplicados.

Segmento Duplicados Común 3 Especial 3 Épico 4 Legendario 4

Todos los segmentos adicionales que consigas tras completar el álbum se convertirán en recompensas adicionales.

Este evento solo estará disponible a partir de la arena 3.

TORNEO MUNDIAL

Huesos duros de roer

Sin evoluciones, héroes ni campeones. Solo tú, tu mazo y las habilidades que has aprendido.