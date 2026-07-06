Nueva temporada: Honor y exilio
Las leyendas hablan de un hábil espadachín capaz de derrotar a los enemigos más prodigiosos. El ronin llega a la arena con numerosas victorias legendarias a sus espaldas.
En este artículo, te contamos todo lo que necesitas saber sobre la próxima temporada.
Nueva carta legendaria: el ronin
Cofres de elección
Temporada 2 del modo C.A.O.S.
Liga Competitiva
Torneo mundial de huesos duros de roer
NUEVA TROPA
Ronin
Sus dos espadas hacen de él una amenaza por partida doble.
El ronin es un espadachín legendario que se toma las cosas a pecho. Cada pocos segundos, refleja un ataque cuerpo a cuerpo contra su rival que le inflige más daño del que él hubiera recibido.
Los enemigos cuerpo a cuerpo no tienen nada que hacer contra él.
Cómo desbloquear al ronin
Puedes añadir al ronin a tu colección mediante "El camino del ronin", su evento de desbloqueo; o eligiéndolo como recompensa en el Pass Royale mejorado.
También podrás ganar cartas del ronin en el evento del álbum, pero ten en cuenta que no se podrá obtener en los cofres de la temporada de julio.
Ojito, P.E.K.K.A. y megacaballero; igual os interesa dejar de pelearos...
COFRES DE ELECCIÓN
Esta temporada presentamos un cofre nuevo: ¡el cofre de elección!
Disponible en calidades que van desde las 2 a las 5 estrellas, permite elegir no solo cartas, sino también una selección de recursos y personalizaciones. Cada calidad tiene su propio conjunto de recompensas, y se obtienen recompensas y cantidades de recompensas distintas según la calidad y el nivel del cofre:
2 estrellas: cartas comunes, especiales y épicas; tropas de las torres épicas; oro, gemas y estandartes de batalla.
3 estrellas: cartas de todas las calidades; tropas de las torres épicas y legendarias; oro, gemas y reacciones.
4 y 5 estrellas: cartas de todas las calidades; comodines de todas las calidades; tropas de las torres épicas y legendarias; fragmentos de evolución, gemas y aspectos para las torres.
Encontrarás el cofre de elección como primera recompensa de batalla diaria.
Pese a ser exclusivo de esta temporada, es posible que vuelva en futuras temporadas o eventos.
¿Quieres ver más información sobre cómo funcionan el cofre de elección y sus recompensas? Consulta el artículo Todos los detalles sobre las probabilidades de aparición.
MODO DE JUEGO
C.A.O.S.: del 6 de julio al 3 de agosto
C.A.O.S. vuelve con un aspecto renovado y cartas y modificadores nuevos. Habrá sorpresas semanales: 15 tropas se unen a la rotación por primera vez mientras que otras salen.
Cada lunes, durante las tres primeras semanas de la temporada, varias cartas saldrán de la rotación para hacer hueco a las recién llegadas. Pese a ello, siempre habrá 50 cartas a lo largo de la temporada.
Tropas como el ronin, el gigante eléctrico, el trío de mosqueteras y muchas más se estrenan en C.A.O.S. y están listas para sembrar el pánico en la arena.
Algunas tropas conservan sus modificadores mientras que otras recibirán habilidades nuevas que animarán mucho este modo.
Y, por si fuera poco, una Liga Competitiva aguarda al final de la temporada.
¡Ah, y podrás ganar otra insignia S.U.P.E.R. S.E.C.R.E.T.A.! Buena suerte en la búsqueda... Vas a necesitarla.
EVENTO DEL ÁLBUM
El guerrero errante
El ronin ha llegado a la arena con más que sus extraordinarias habilidades como espadachín. ¡También tiene una historia que contarnos!
El evento del álbum del ronin sigue su camino hasta convertirse en el espadachín más grandioso de la arena.
Como otros eventos del álbum anteriores, tendrás que conseguir segmentos para completar escenas y desbloquear recompensas. Si completas todo el álbum, además de descubrir el viaje legendario del ronin, obtendrás 15 cartas del ronin y 2 personalizaciones temáticas.
Los segmentos pueden ser de tipos y calidades distintos, pueden pertenecer a escenas específicas y algunos pueden ser más difíciles de encontrar.
Los segmentos pueden ser comunes, especiales, épicos y legendarios, y se obtienen como recompensa de batalla diaria (hasta 3 al día), a través de eventos o en la tienda.
Si consigues un segmento que ya tenías, contará como duplicado. Puedes intercambiar 6 duplicados por un segmento único, con el que obtendrás un nuevo segmento.
En función de la calidad del segmento, conseguirás un número diferente de duplicados.
|Segmento
|Duplicados
|Común
|3
|Especial
|3
|Épico
|4
|Legendario
|4
Todos los segmentos adicionales que consigas tras completar el álbum se convertirán en recompensas adicionales.
Este evento solo estará disponible a partir de la arena 3.
TORNEO MUNDIAL
Huesos duros de roer
Sin evoluciones, héroes ni campeones. Solo tú, tu mazo y las habilidades que has aprendido.
Demuestra tu talento para ganar una insignia exclusiva de la que presumir. Los 10 000 mejores jugadores también obtendrán una insignia de clasificación.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale