Táctica Royale: ajustes de equilibrio de la temporada 9
26 de mayo
Líderes
Duquesa de dagas
El daño extra pasa del 0 % al 20 %. ▲
¡Las dagas de la duquesa no eran lo suficientemente afiladas! Hemos aumentado su daño extra para que tenga más oportunidades de brillar y completar sus misiones de líder.
Guía del eco
El aumento de puntos de vida de cada nivel estelar disminuye un 14,2 % (de un 1,4 % a un 1,2 %). ▼
El eco es mundialmente conocido por ser un tanque de primera, pero ha acabado siendo demasiado para sus rivales. Hemos reducido sus puntos de vida para reducir un poco su dominio.
Reina duende
Los puntos de vida aumentan un 20 % (de 10 a 12). ▲
El ejército de la reina duende tarda un tiempo en formarse, y es cierto que es una unidad a tener en cuenta una vez que ha reunido todas sus fuerzas, pero perder durante las primeras rondas puede resultar un golpe duro. Hemos aumentado sus puntos de vida para que tenga más oportunidades de fortalecer a su ejército.
Gran centinela
La duración del efecto del escudo aumenta de 8 segundos (excepto el escudo estelar) a infinita. ▲
El gran centinela siempre ha brillado más en las rondas más largas. Para que pueda seguir haciéndolo, hemos aumentado la duración de su escudo, con la excepción del escudo estelar, para que dure para siempre.
Rey Royale
Los puntos de vida disminuyen un 16,7 % (de 12 a 10). ▼
El rey Royale estaba dominando la arena a base de perder rondas gracias a sus puntos de vida adicionales y sus ganancias de elixir, así que hemos reducido sus puntos de vida como incentivo para que el jugador entre antes en acción.
Tropas
Bebé dragón
Los puntos de vida aumentan un 5,2 % (de 760 a 800). ▲
La velocidad de ataque aumenta un 16.5 % (de 2 segundos a 1,67). ▲
Es cierto que le va bien siendo simplemente adorable, pero el bebé dragón necesitaba un pequeño empujón más para brillar de verdad. Hemos ajustado sus estadísticas para convertirlo en una mejor opción estratégica desde el principio.
Gigante
El coste de elixir aumenta un 33 % (de 3 a 4). ▼
La habilidad del gigante de infligir daño porcentual era demasiado buena para costar solo 3 de elixir. Hemos aumentado su coste de elixir para reflejar mejor el impacto de sus habilidades.
Bruja
Los puntos de vida de los esqueletos pasan del 20 % de los de la bruja a 100. ▼
El daño de los esqueletos pasa del 20 % del de la bruja a 80. ▼
El tiempo de recarga disminuye un 16,7 % (de 6 segundos a 5). ▲
Los esqueletos dependían demasiado de los puntos de vida de su bruja. Ahora tendrán puntos de vida independientes de su líder, por lo que serán algo más frágiles, pero también aparecerán con mayor frecuencia.
Duende lanzadardos
El coste de elixir aumenta un 50 % (de 2 a 3). ▼
Los puntos de vida aumentan un 28,6 % (de 350 a 450). ▲
El daño aumenta un 25 % (de 80 a 100). ▲
Mini P.E.K.K.A.
El coste de elixir aumenta un 50 % (de 2 a 3). ▼
Los puntos de vida aumentan un 40 % (de 500 a 700). ▲
Pasa de no tener habilidad a contar con una nueva.
Príncipe
El coste de elixir disminuye un 25 % (de 4 a 3). ▲
Los puntos de vida disminuyen un 18 % (de 1100 a 900). ▼
El daño disminuye un 20 % (de 150 a 120). ▼
Dragones esqueleto
El coste de elixir aumenta un 100 % (de 2 a 4). ▼
Los puntos de vida aumentan un 60 % (de 500 a 800). ▲
La velocidad de ataque aumenta un 28,6 % (de 1,4 segundos a 1). ▲
Pasa de no tener habilidad a contar con una nueva.
Mago
El coste de elixir aumenta un 100 % (de 2 a 4). ▼
Los puntos de vida aumentan un 100 % (de 400 a 800). ▲
El daño aumenta un 50 % (de 80 a 120). ▲
Hemos ajustado las estadísticas del duende lanzadardos, el mini P.E.K.K.A., el príncipe, los dragones esqueleto y el mago para que reflejen mejor su nuevo coste de elixir.
¡Sigue liderando y combinando!
El equipo de Clash Royale