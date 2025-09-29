Táctica Royale: ajustes de equilibrio de octubre
MEJORAS ⬆️
Rey Royale
Se han aumentado sus puntos de vida en un 20 %, de 10 a 12.
Al ser un líder inicial, el rey Royale es bastante simple. Sin embargo, conforme los jugadores han aprendido a combinar, ha sido incapaz de seguirle el ritmo a la emperatriz espiritual, por lo que hemos aumentado en 2 sus PV para evitar que se quede atrás. ¡Un rey nunca debería sentirse inferior a sus súbditos!
Duende lanzadardos
Se ha aumentado el alcance de su ataque en un 25 %, de 4 a 5.
Tras introducir más tropas de alcance, el duende lanzadardos estaba empezando a perder relevancia en el juego. Queremos mejorar el alcance del duende lanzadardos para permitir que destaque de forma estratégica.
Esqueleto gigante
Se ha aumentado el daño de la bomba en un 50 %, de 200/400/800/1600 a 300/600/1200/2400.
Los tanques cuerpo a cuerpo son mucho más resistentes gracias a los atributos de la nueva temporada, por lo que el daño de la bomba empieza a no ser tan relevante, así que hemos decidido aumentar su daño para explotar al máximo sus virtudes.
AJUSTES 🔄
Príncipe
Se ha aumentado su daño en un 36 %, de 110 a 150.
Se ha reducido su velocidad de ataque en un 12,5 %, de 0,8 a 0,7.
El príncipe tiene poco impacto tras realizar la carga inicial, y nos gustaría que contribuyese más en las batallas. Sin embargo, conseguir que sobreviva y que inflija más daño depende en gran parte de la habilidad de los jugadores.
¡Sigue liderando y combinando!
El equipo de Clash Royale