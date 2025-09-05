A lo largo de las próximas temporadas, llegarán grandes novedades a Táctica Royale y tenemos muchas ganas de compartirlas.

Reinicio del acero estelar

El primer reinicio del acero estelar (trofeos de Táctica Royale) está a punto de llegar y, con él, una temporada nueva. Eso significa que se acaba la temporada, pero se abre un ciclo nuevo de recompensas y estrategias.

¡Tranquilidad! Aún hay tiempo de ascender en la clasificación y conseguir las últimas victorias antes del reinicio. De ahora en adelante, las temporadas de Táctica Royale durarán en torno a un mes y empezarán la semana antes de que comience la nueva temporada de Clash Royale. Aún están pendientes de confirmar las fechas exactas, pero informaremos a su debido tiempo.

Líderes

¡El rey Royale no se va a ninguna parte! Seguirá reinando sobre el tablero, y sus cartas se podrán seguir reclamando en el camino de acero estelar. No obstante, con la nueva temporada, la emperatriz espiritual volará en busca de otras aventuras, por lo que veremos rostros nuevos. Pero no pasa nada si ya tienes a la emperatriz espiritual, porque podrás usarla igualmente. Si aún no la has desbloqueado, sigue avanzando por el camino de acero estelar para desbloquearla antes de que empiece la próxima temporada. Aunque sus cartas dejarán de estar disponibles como recompensa, es posible que vuelva en futuras temporadas. También podrás desbloquearla a través de otros medios, como con las ofertas de artículos de personalización especiales de la tienda.

A lo largo de las siguientes temporadas, dos nuevos líderes harán acto de presencia en el tablero. Vamos a mantener sus habilidades en secreto por ahora, pero podemos adelantar algo: uno de ellos será alguien completamente nuevo, mientras que el otro será un rostro familiar que regresa de una forma nueva, ¡y con malas pulgas!

Próximos pasos

El reinicio del acero estelar y los nuevos líderes son solo el comienzo. También habrá cartas, modificadores, atributos... ¡y aspectos nuevos! En la arena te aguardan nuevas estrategias, estilos distintos y montones de sorpresas.

¡Nos vemos en la arena!

El equipo de Clash Royale