Antes de que comience el combate, tendrás que elegir una casilla del campo de batalla. El ronin tendrá a punto sus filos y, cuando una tropa enemiga pise la casilla, llevará a cabo un ataque en forma de X que infligirá daño a todas las tropas que encuentre en su camino. La tropa en la casilla central recibirá el doble de daño.

Misión de líder: derrota a 1/3/5 tropas enemigas con Doble filo en una partida.

Aspectos

El ronin no llega solo con su clásico kimono verde, sino que trae con él un par más de estilos estupendos. Recorre el camino de acero estelar para conseguir cartas del ronin y desbloquear sus estilos y confeti de celebración gratis a través de su propio camino de recompensas de nivel.

Ronin del vacío

Tajo en tijera (confeti de celebración)

Ronin de río

Esta temporada, solo podrás desbloquear al ronin en el camino de acero estelar, puesto que no habrá un aspecto especial que se pueda comprar en la tienda de personalizaciones de líder. Así que ya sabes: ¡a jugar!