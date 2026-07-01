Táctica Royale: temporada 10
El ronin, la última incorporación de la pandilla del bosque, no solo llega al camino de trofeos, sino también como nuevo líder de Táctica Royale. Del 13 de julio al 1 de septiembre, tendrás la oportunidad de convertirte en integrante de la pandilla de pleno derecho. Sigue leyendo para descubrir la habilidad del ronin, las tropas que están de regreso, un conjunto nuevo de modificadores y otros cambios.
Aquí tienes todos los detalles:
Nuevo líder: el ronin
Aspectos
Misiones de líder y equipo nuevo
Selección de cartas
Modificadores
Nuevo líder
Ronin
Habilidad: Doble filo
La habilidad de este nómada del bosque es inigualable.
Antes de que comience el combate, tendrás que elegir una casilla del campo de batalla. El ronin tendrá a punto sus filos y, cuando una tropa enemiga pise la casilla, llevará a cabo un ataque en forma de X que infligirá daño a todas las tropas que encuentre en su camino. La tropa en la casilla central recibirá el doble de daño.
Misión de líder: derrota a 1/3/5 tropas enemigas con Doble filo en una partida.
Aspectos
El ronin no llega solo con su clásico kimono verde, sino que trae con él un par más de estilos estupendos. Recorre el camino de acero estelar para conseguir cartas del ronin y desbloquear sus estilos y confeti de celebración gratis a través de su propio camino de recompensas de nivel.
Ronin del vacío
Tajo en tijera (confeti de celebración)
Ronin de río
Esta temporada, solo podrás desbloquear al ronin en el camino de acero estelar, puesto que no habrá un aspecto especial que se pueda comprar en la tienda de personalizaciones de líder. Así que ya sabes: ¡a jugar!
Los confetis de celebración Máquina recreativa y Píxeles desconcertantes estarán disponibles en la tienda de personalizaciones de líder de Táctica Royale. Si aún no tienes Máquina bélica, puedes desbloquearlo obteniendo este aspecto.
Misiones de líder y equipo
Las misiones de líder no van a cambiar en esta temporada, pero vamos a ajustar el contenido de los orbes de misión en todas las categorías. Ahora podrán otorgar lo siguiente:
Orbe de misión 1:
6 de elixir.
Equipo.
Orbe de misión 2:
1 tropa de 2 estrellas (bebé dragón, gigante, jaula del forzudo, gigante noble, dragón esqueleto).
12 de elixir.
Orbe de misión 3:
1 tropa de 3 estrellas (reina arquera, bandida líder, gigante eléctrico, mago eléctrico, caballero dorado, mini P.E.K.K.A., megacaballero, monje, P.E.K.K.A., rey esqueleto).
24 de elixir.
Equipo nuevo (a partir del 31 de julio)
Durante las primeras semanas de la temporada, solo estará disponible equipo estrenado con anterioridad. A partir del 31 de julio, se añadirán 8 piezas nuevas de equipo, lo que aumentará el total disponible a 16 piezas. Este es el nuevo equipo:
Capa de la reina arquera
Con menos del 50 % de puntos de vida, la tropa equipada se vuelve invisible y aumenta su velocidad de ataque.
Bendición de la curandera guerrera
Al caer derrotada, la tropa equipada cura a los aliados que la rodean.
Encantamiento controlado
Al comienzo del combate, el ataque de la tropa equipada ralentiza la velocidad de movimiento y de ataque del objetivo.
Escama de dragón
La tropa equipada recibe menos daño de las tropas cuerpo a cuerpo y les inflige daño extra.
Tarro del leñador
Al caer derrotada, la tropa equipada aumenta la velocidad de movimiento y de ataque de los aliados que la rodean.
Varita mágica
Al comienzo del combate, el enemigo más fuerte se convierte en un conejito inofensivo durante unos segundos.
Espada de la P.E.K.K.A.
Al comienzo del combate, la tropa equipada obtiene daño extra y absorbe puntos de vida del enemigo.
Telescopio de lanzador
Al comienzo del combate, la tropa equipada obtiene +1 de alcance e inflige daño extra según a qué distancia esté el objetivo.
Selección de cartas
En esta ocasión, ninguna tropa saldrá de la rotación, pero regresan varias tropas electrizantes.
Tropas que vuelven
Gigante eléctrico
Electrizante
Invoca un campo eléctrico a su alrededor que inflige daño y aturde a los enemigos cercanos cada segundo.
Mago eléctrico
Electrizante
Lanza rayos con las manos que aturden a varios enemigos durante unos segundos.
Tropas y atributos de la temporada 10
Atributos que vuelven
Electrizante
Tras 6 segundos, los rayos impactan contra todos los enemigos una vez y contra las tropas aturdidas, 3 veces.
1/2: cada golpe inflige el equivalente al 10 % de los PV máximos.
2/2: cada golpe inflige el equivalente al 20 % de los PV máximos.
Modificadores de la temporada 10
Esta temporada no se añadirán modificadores nuevos al camino de acero estelar, pero vamos a reestructurar los existentes y a recuperar varios conocidos para mantener la emoción en las batallas.
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