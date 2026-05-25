¡Se avecina una gran actualización... y Táctica Royale no piensa quedarse atrás! Esta actualización promete una temporada llena de contenido, además de nuevas funciones, cambios en la forma de jugar y mejoras.

La temporada 9 estará disponible a partir del 26 de mayo hasta el 13 de julio, ¡así que prepárate!

Aquí tienes todos los detalles:

Nueva líder: reina de ultratumba

Misiones de líder

Nuevo equipo

Selección de cartas (incluye tropas nuevas y mejoradas)

Nuevos modificadores