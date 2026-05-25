Táctica Royale: temporada 9
¡Se avecina una gran actualización... y Táctica Royale no piensa quedarse atrás! Esta actualización promete una temporada llena de contenido, además de nuevas funciones, cambios en la forma de jugar y mejoras.
La temporada 9 estará disponible a partir del 26 de mayo hasta el 13 de julio, ¡así que prepárate!
Aquí tienes todos los detalles:
Nueva líder: reina de ultratumba
Misiones de líder
Nuevo equipo
Selección de cartas (incluye tropas nuevas y mejoradas)
Nuevos modificadores
Nuevo líder
Reina de ultratumba
Habilidad: Regreso del más allá
Montones de esqueletos darían la vida (si pudieran) por servir a esta reina del más allá, pero solo invoca a los que son de su confianza.
Esta líder es capaz de generar una lápida al inicio de la batalla que invoca a un esqueleto cada pocos segundos. En cada ronda, cuando se destruye la lápida, la reina de ultratumba surge de ella y se une a la pelea.
Esta, al igual que otras estructuras, no se puede mover tras la primera ronda, y cuenta para el atributo de muerto viviente. Además, sube de nivel tras generar 4, 8 y 16 esqueletos.
Líder que regresa
¡Guía del eco regresa al camino de acero estelar en esta temporada! Si aún no has desbloqueado a este líder, o aún te faltan cartas para conseguir la siguiente personalización brillante en el camino de recompensas del líder, ¡es el momento perfecto!
Personalizaciones de líder
A medida que asciendas en el camino de acero estelar, irás obteniendo cartas de líder. Estas te permitirán avanzar en el camino de recompensas de nivel y te proporcionarán aspectos gratuitos, así como confeti de celebración para tus líderes. En esta temporada, podrás conseguir las siguientes personalizaciones de la reina de ultratumba:
Reina furiosa
Reina oscura
Furia fantasmagórica (confeti de celebración)
Reina momia y heroísmo jeroglífico estarán disponibles en la tienda de aspectos de líder. Ten en cuenta que si compras aspectos para los líderes que aún no tienes, estos se desbloquearán automáticamente y se añadirán a tu colección para que puedas usarlos de inmediato.
Misiones de líder
Las misiones de líder son una nueva función de esta temporada. Son una especie de objetivos presentes durante la batalla que te recompensarán tras alcanzar diferentes metas. Cada líder tiene su propia misión con objetivos distintos, aunque todas ellas dejan orbes de misión como recompensa.
Estos pueden contener tropas, elixir y equipo específicos, y sus recompensas irán aumentando en función de la meta que alcances.
Esto es lo que podrás conseguir con cada tipo de orbe de misión:
Orbe de misión 1:
1 tropa de 1 estrella (gigante, gigante noble, jaula del forzudo, bebé dragón, dragón esqueleto).
5 de elixir.
Equipo: escudo de la doncella, lanza del príncipe, anzuelo del pescador, hacha de la valquiria.
Orbe de misión 2:
1 tropa de 2 estrellas (P.E.K.K.A., mini P.E.K.K.A., monje, megacaballero).
10 de elixir.
Equipo: hoja asesina, armadura de tanque, ballesta de tirador, anillo de superestrella.
Orbe de misión 3:
1 tropa de 3 estrellas (P.E.K.K.A., mini P.E.K.K.A., monje, megacaballero).
20 de elixir.
Equipo: cuerno del clan, flauta forestal, laúd de los duendes, trompeta de los nobles, tambor del más allá.
Todas las misiones de líder
Rey Royale: pierde 2/3/4 rondas en una partida.
Emperatriz espiritual: combina 3/15/50 tropas en una partida.
Reina duende: obtén 3/10/25 duendes con el atributo de los duendes o la habilidad pasiva de la reina duende.
Loong de elixir: gana 2/3/5 rondas consecutivas.
Máquina bélica: elimina 2/8/20 tropas con estructuras en una partida.
Guía del eco: derrota a 2/6/18 tropas en una partida.
Duquesa de dagas: gana 1/2/4 rondas en menos de 8 segundos.
Gran centinela: protege a 3/10/25 tropas con escudos en una partida.
Reina de ultratumba: invoca a 10/25/80 tropas con la lápida en una partida.
Nuevo equipo
Como habrás podido ver en la sección anterior, ¡esta temporada se añadirá equipo nuevo! Echa un vistazo a las ventajas:
Hoja asesina
Al inicio del combate, la tropa con este equipo salta a la retaguardia enemiga y obtiene velocidad de ataque adicional con cada eliminación.
Armadura de tanque
Al inicio del combate, tanto la tropa con este equipo como las que se encuentren tras ella se vuelven inmunes a los efectos de control.
Ballesta de tirador
Al inicio del combate, la tropa con este equipo obtiene velocidad de ataque extra tras cada golpe hasta un máximo de 20 veces.
Anillo de superestrella
Al inicio del combate, la barra de habilidad de la tropa con este equipo se llena y dicha tropa tiene un 50 % de probabilidades de volver a lanzar su habilidad hasta un máximo de 4 veces.
Cuerno del clan
La tropa con este equipo obtiene el atributo de los clanes.
Flauta forestal
La tropa con este equipo obtiene el atributo de los forestales.
Laúd de los duendes
La tropa con este equipo obtiene el atributo de los duendes.
Trompeta de los nobles
La tropa con este equipo obtiene el atributo de los nobles.
Tambor del más allá
La tropa con este equipo obtiene el atributo de los muertos vivientes.
Selección de cartas
Esta temporada llegarán a Táctica Royale tropas que ya conoces muy bien, mientras que otras regresarán con un giro de tuerca renovado. En total, habrá una selección de 34 cartas.
Nuevas tropas
Bandida líder
Jefe
Embiste contra los enemigos que se encuentren a 3 o 4 casillas de distancia y les inflige el doble de daño. Tras unos cuantos golpes, salta hacia atrás 3 casillas.
Lanzafuegos
Forestal
Dispara un proyectil que explota al impactar e inflige daño a los enemigos que se encuentren detrás del objetivo en un área en forma de cono. Tras varios golpes, retrocede 1 casilla.
Jaula del forzudo
Duende
Será mejor que no destruyan su jaula, o el duende forzudo se encargará de sembrar el caos en la arena.
Arquero mágico
Forestal
Dispara una flecha mágica que, cada varios golpes, rebota hacia el objetivo más cercano en un radio de 2 casillas.
Tropas que regresan y tropas rediseñadas
Bombardero
Muerto viviente
Lanza una bomba al enemigo más cercano que inflige daño en un radio de 2 hexágonos.
Megacaballero
Jefe
Salta y golpea al grupo enemigo más grande cada pocos segundos, infligiéndoles daño y aturdiendo a los enemigos en su radio de acción durante 2 segundos.
Mini P.E.K.K.A. 🔄
Jefe
Tras unos cuantos golpes, cocina una tortita para subir de nivel a un aliado aleatorio.
Dragón esqueleto 🔄
Muerto viviente
Inflige daño en un radio de 2 hexágonos. Al inicio del combate, absorbe un 10/20/40/80 % de los PV y del daño de los aliados cercanos.
Rey esqueleto 🔄
Muerto viviente
Inflige daño a los enemigos en un área en forma de cono e invoca un esqueleto si se elimina al objetivo en los 2 segundos posteriores a golpearlo.
Duendes con lanza
Duende
Con sus lanzas afiladas y un alcance impresionante, ¿para qué van a necesitar armadura?
Tropas y atributos de la temporada 9
Tal y como se ha mencionado en la sección Tropas, la selección de esta temporada cuenta con un total de 34 tropas. Aunque hay un par de cambios más, además de la reorganización de la plantilla.
Para empezar, solo habrá 25 tropas disponibles en la selección principal durante la batalla, mientras que las otras 9 lo estarán exclusivamente a través de los orbes de misión, lo cual dará un nuevo giro a tus batallas. Podrás encontrar las tropas de los orbes de misión resaltadas en la imagen de arriba.
Además, en esta temporada todas las tropas tienen un único atributo.
Nuevos atributos
Forestal
Cada varios segundos, el forestal con menor porcentaje de PV obtiene invisibilidad y velocidad de ataque extra durante 2,5 segundos.
Jefe
Solo con orbes: los jefes obtienen PV y daño extra.
Atributos mejorados
Clan
Los clanes obtienen PV adicionales; el más fuerte, velocidad de ataque extra.
Realeza
Los nobles infligen más daño y reciben menos.
Duende
Concede un orbe que contiene un duende al azar, con un atributo completamente activado que recompensa con varios duendes por ronda.
Muerto viviente
Cada aliado que derroten aumenta los PV y el daño de todos los muertos vivientes durante el resto de la partida.
Modificadores de la temporada 9
Nuevos modificadores
Última tropa en pie (Bronce II)
Al inicio del combate, cada vez más casillas se vuelven venenosas e infligen daño a lo largo del tiempo a las tropas que se encuentren en ellas.
Orbes por doquier (Bronce III)
Empiezas con 1 orbe. Cada vez que eliminan a un jugador, todos los demás reciben otro.
Casilla abismal (Bronce III)
Al inicio del combate, tanto la casilla como la tropa que esté sobre ella desaparecen.
Casilla maldita (Plata I)
Al inicio del combate, la tropa en la casilla pierde PV con el tiempo y explota al ser derrotada, infligiendo daño de área según sus PV máximos.
Casilla minada (Plata I)
Al inicio del combate, la casilla minada explota tras 5 segundos e inflige daño de área a las tropas cercanas.
Alijo de los duendes (Plata II)
Al inicio del combate, aparece un alijo de los duendes en cada lado del campo de batalla. ¡Destruye el del enemigo para obtener un orbe de botín!
Casilla espacio-temporal (Plata II)
Al inicio del combate, la tropa en la casilla se teletransporta a la casilla espacio-temporal enemiga.
Solo se vive una vez (Plata III)
Gana +2 de elixir por ronda. Los PV de las tropas se mantienen entre rondas y desaparecerán cuando las derroten.
Casilla de invisibilidad (Plata III)
Al inicio del combate, la tropa que esté sobre la casilla se vuelve invisible durante 5 segundos.
Larga vida al rey (Oro I)
¡Protege el muñeco del rey! Si lo eliminan, pierdes la ronda.
Equidad (Oro II)
Todas las tropas cuestan 3 de elixir.
El suelo es venenoso (Oro III)
Durante la fase de despliegue, cada vez más casillas se vuelven venenosas de ronda en ronda e infligen daño a lo largo del tiempo a las tropas que se encuentren en ellas.
¡Ah! Una cosa más: Ahora puedes ver las batallas como espectador tras quedar KO.
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