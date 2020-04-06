¡La nueva Temporada ha llegado y nos unimos a la Pandilla del bosque en su misión para robar el oro del Rey Rojo! ¡Las recompensas de oro de la Temporada 10 son las más grandes de siempre!
NUEVA CARTA: ESPÍRITU SANADOR
CRL八个赛季的月赛长跑已经全部结束了，24名选手直通到了全球总决赛，最后一搏资格赛将在10月底打响，全球总决赛则将在12月3日到来。八个月月赛精彩纷呈、神仙打架，见证了7位世界冠军的诞生，下面就让我们通过多个维度，一起来回顾一下今年月赛的各大榜单，看看谁才是月赛最大的赢家？
首先来回顾一下今年8个赛季的月度冠军，二月Light败者组一穿六封神，三月Line再赐M神一亚，四月最强黑马Taa逆袭，五月鲁本GOD王者归来，六月七月Lucas背靠背豪取连冠，八月SandBox力斩法老，九月嗨尔捍卫中国红完美收官。8位月冠军，4位来自东亚，1位来自南美洲，1位来自非洲，1位来自欧洲，五大洲四个都有冠军。不过值得一提的是，由于未能持续输出，日本选手Taa成为唯一一位未能直通全球总决赛的月度冠军。
Asegurate de ganar Oro extra de las siguientes fuentes:
DESAFÍOS
FIEBRE DE ORO x2
Oro de la Caja Fuerte (se ha aumentado el limite para 25,000)
再来看看月赛奖金榜，Light以46000美元占据榜首，1冠2亚力压Lucas。而Lucas豪夺双冠以总金额45000美元仅次于法老屈居第二。嗨尔压哨夺冠后也来到奖金榜第五位，27000美金堪称今年中国赛区最大的赢家。其他上榜选手多为月度冠军，KK、Morten和Miniminter则以最好成绩亚军的身份打榜成功。不过月赛的奖金只是开胃小菜，12月的全球总决赛超过100万美元的总奖金才是真正的大餐，你觉得谁能加冕年度大富翁呢？
¡Combate entre los árboles sobre el reino Royale, en el escondite de la infame Pandilla del bosque!
¿Quiénes hacen parte de la Pandilla del bosque? La Bandida, Arquero Mágico, Niños pillos y la Lanzafuegos. A veces, el Cazador también aparece.
打进月度决赛的次数榜，Light、SandBox和Samuel同样4次打进决赛并列第一，但比起前两位都是冠亚军加身，Samuel的上限稍微低了点。Lucas、鲁本和Viiper同样都是3次打进月度决赛，Lucas三进决赛两夺冠军更是效率惊人。两次打进月度决赛的嗨尔再次独自捍卫CN CR的荣耀，最后一个月压哨夺冠更是让我们彻底扬眉吐气了一把。
RECOMPENSAS DEL PASS ROYALE
单月砍分榜，Lucas和Light再次刷屏。Lucas在自己夺冠的两个月连续砍下了210分和200分的恐怖成绩，尤其是CRL六月月赛，Lucas天梯第九拿到40分，瑞士轮10胜1负收获50分，双循环赛4胜2负再拿20分，最后加上冠军的100分，Lucas单月爆砍210分创造今年的记录。Light虽然没有跻身前三，但有3个月的成绩都位居前10，法老稳得可怕。嗨尔则在9月拿到了170分差一点点上榜，天梯分数太低制约了嗨子哥的砍分爆发力。
AJUSTES DE EQUILIBRIO
ARQUERO MÁGICO
Se ha reducido el alcance de 7 a 6 unidades
CHOZA DE DUENDES
El Tiempo de vida de la estructura se ha reducido un 20 %
Ahora surgen 3 Duendes con Lanza cuando la estructura se destruye
BARRIL DE ESQUELETOS
Su velocidad se ha aumentado de Media para Rápida
Se han reducido sus Puntos de Vida en un 15 %
最后再来看一下直通的24名选手的国籍分布，百花齐放的巴西共有4人直通全球总决赛，Lucas、Samuel、Wallace和Surg TS。日本同样的是4人了联手出征，KK、PANDORA、Mugi和Miku，且都是非常年轻的天才。德国则有Morten和ReicherT双子星直通，韩国则是SandBox和Line两位冠军领衔，中国同样是嗨尔和力量哥携手出征，CN双王捍卫我们的荣耀！
好了，看完了今年8个月CRL月赛的各大榜单，你觉得谁才是截止至目前为止今年最出色的CR选手呢？评论留言说出你的答案吧！下一站CRL最后一搏资格赛将在10月30日—31日开打，让我们静候佳音，等待最后8张全球总决赛门票的诞生！
Atraco está ahora en el Modo de Fiesta.
No hay Torres defensivas. ¡Destruye la caja fuerte de tus oponentes para conseguir las 3 Coronas!
El reinicio de los Trofeos de temporada es de nuevo 50 % en vez de los 25 % del mes pasado.