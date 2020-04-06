最后再来看一下直通的24名选手的国籍分布，百花齐放的巴西共有4人直通全球总决赛，Lucas、Samuel、Wallace和Surg TS。日本同样的是4人了联手出征，KK、PANDORA、Mugi和Miku，且都是非常年轻的天才。德国则有Morten和ReicherT双子星直通，韩国则是SandBox和Line两位冠军领衔，中国同样是嗨尔和力量哥携手出征，CN双王捍卫我们的荣耀！



好了，看完了今年8个月CRL月赛的各大榜单，你觉得谁才是截止至目前为止今年最出色的CR选手呢？评论留言说出你的答案吧！下一站CRL最后一搏资格赛将在10月30日—31日开打，让我们静候佳音，等待最后8张全球总决赛门票的诞生！