Nous avons fait équipe avec vos favoris Supercell Creators pour célébrer ce 4ème anniversaire.
Durant la saison 9, tous les créateurs de cette liste feront :
Des TOURNOIS SPÉCIAUX
où tous les participants gagneront un émote.
Des giveaway d'émote
JOURNALIER,
Vérifiez quels sont les créateurs de contenu participant ci-dessous !
Seul les créateurs de cette liste participent à cet événement.
十大天王争霸赛CRSC第二赛季第三周踢馆赛战罢，本以为史上最强踢馆阵容能给天王们带来巨大考验，没想到8名踢馆选手却只有两人成功，天王们以6胜2负的战绩捍卫了自己的尊严，三位中国大陆赛区守擂选手Auk、嗨尔和XYD均稳稳拿下，恒古也终于踢馆成功。
AdrianPiedra
Anikilo
DrekzeNN
3lno0b
MadalinYT
TQ McDuck
Varik0
WanderchYoutube
HorsePaper
Locomaniaco
Malcaide
SHELBI
KManuS88
KojisanYT
TheGameHuntah
Soking
Alvaro845
RevolAimar
byViruZz
TQ McDuck
Mad Raider
YoSoyRick
WithZack
首场踢馆，马来西亚神秘高人guoyuan对上日本超级新星GRIKO，不论看杯数和成绩，似乎俩人都不在一个级别。但认真准备的guoyuan显然是有备而来，首局皮卡疯狂吃费后接上羊骑莽死GRIKO，虽然第二局GRIKO卫队皇家猪扳回一城，但guoyuan在决胜局中放出超骑精锐皇家猪大招，无解飞机让GRIKO头疼不已，最终残局致胜、捍卫天王之名！
ChiefAvalon YT
Jonah1331
King of Clash
Morten
BigSpin
第二场对决，第三次来踢馆的中国选手恒古挑战中国台湾小将NARIE。首局，操刀超骑皇家猪的恒古被对手双房子折磨套折磨致死。第二局，恒古的迫击炮墓园又被NARIE的超骑大闪矿工奇招一路打到300的危险血量。绝境中，恒古熬到三倍开始无限打桥头，连环炮车+连环蹦迪做最后一搏，最终NARIE费用入不敷出，恒古完成落后1400血的大逆转。
决胜局，恒古换上绝活皮卡羊骑体系，NARIE则是调回了第一局的双房子折磨套。早有防备的恒古带上火球+地震双法术针对，并且在比赛中羊骑解精锐、黑王一打四各种天秀，最终稳扎稳打冲破双房子体系，2-1逆转NARIE，恒古第三次踢馆终于挑战成功！
第三场，KK面对印尼小将Arpin的挑战。首局，KK沉底分电车对牌，没想到Arpin直接当着小电车送了个地狱龙，KK顺势双路分猪一波打死。第二局，Arpin双房子折磨套抓住了KK的墓园，不好解飞机又解不了房子的KK被折磨致死。决胜局，KK换上地震矿炸，Arpin则是双龙石。比赛中，Arpin一度牢牢占据主动权，不断赚费沉底石头进攻，但KK上演了N波逆天解场，炸弹兵反拉精锐秀翻全场，最终苟住残血塔后连出地震矿工反杀。
第四场踢馆，韩国独苗Pmn I Hunter挑战日本选手Runadora。两局比赛，Pmn I Hunter以一套熟练度极高的绝活皮卡羊连续战胜了Runadora两套皇家猪体系，尤其是第一局在右塔只剩70滴血的情况下逆天翻盘更是技惊四座！2-0，Pmn I Hunter为韩国赛区延续住了火种。
踢馆下半场，四位中国大陆选手的登场让比赛愈发精彩。首场XYD面对日本挑战者qwerty，XYD首局速转双房子折磨套稳稳运营，让qwerty的墓园不堪折磨，一度场上多达5个房子，又一位蹦迪哥被折磨致死。第二局，XYD换上快乐四冲，qwerty则是烟花猪。前中期qwerty一度领先不少血量，但XYD三倍最强一波冲锋接预判滚桶，千军万马乱冲，精锐砍塔成功翻盘，2-0守擂成功，羊神宣告在天王金字塔连续存活三周！
第六场，Auk面对日本大神YUYA。首局皇家猪内战，两人都没啥失误血量一路纠结，Auk一直稳健对牌，等到三倍才下出自己的超骑，一波吃费反打跳猪接毒反超血量，最终算血获胜。第二局Auk青龙石打YUYA的矿炸，两人又是血量和节奏交替领先，Auk进入双倍后不断沉底石头接大闪蹭塔，并在关键回合一波桥头石头人英明决策，蹭到关键血量一锤定音。别看是场2-0的胜利，但两局比赛真的都非常接近，高手对决看得人直呼过瘾。