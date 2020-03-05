第二场对决，第三次来踢馆的中国选手恒古挑战中国台湾小将NARIE。首局，操刀超骑皇家猪的恒古被对手双房子折磨套折磨致死。第二局，恒古的迫击炮墓园又被NARIE的超骑大闪矿工奇招一路打到300的危险血量。绝境中，恒古熬到三倍开始无限打桥头，连环炮车+连环蹦迪做最后一搏，最终NARIE费用入不敷出，恒古完成落后1400血的大逆转。

决胜局，恒古换上绝活皮卡羊骑体系，NARIE则是调回了第一局的双房子折磨套。早有防备的恒古带上火球+地震双法术针对，并且在比赛中羊骑解精锐、黑王一打四各种天秀，最终稳扎稳打冲破双房子体系，2-1逆转NARIE，恒古第三次踢馆终于挑战成功！