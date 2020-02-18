Félicitations à tous les joueurs qui ont participé, et à notre top 100 qui sont maintenant propriétaires d'un emote exclusif !
又是一位老面孔！来自西班牙的老将DarkAngel曾在今年四月月赛中杀入过月度八强。以打法老练、卡组多变著称的黑天使在那次月赛中还给巴西天王Samuel制造了不少麻烦。尽管最终在败者组第二轮不敌Schwarzen无缘更进一步，但其天马行空的卡组早已给观众们留下深刻印象。此番再度杀入决赛，我们又将有幸看到这位西班牙天王的哪些奇妙卡组呢？让我们一起期待！
Tous les gagnants du tournoi mondial sont soumis à notre politique de fair-play.
“聚是一团火，散是满天星”，这句话用来形容2020年那支痛苦战队再合适不过。继Lucas、Wallace踏足月度决赛后，前痛苦战队的第三位成员Vitor75也成功突围。作为葡萄牙CR的代表人物，Vitor75当时在战队的地位甚至比现在如日中天的Lucas还高，多次担任一号单打显示了队伍对其能力的认可。此次首次晋级决赛，继承了两位队友精神的葡萄牙天王势必不会甘于人后，而能力压Lucas成为痛苦战队的首席单打，Vitor75的独到之处究竟在哪？答案马上揭晓！