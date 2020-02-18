“聚是一团火，散是满天星”，这句话用来形容2020年那支痛苦战队再合适不过。继Lucas、Wallace踏足月度决赛后，前痛苦战队的第三位成员Vitor75也成功突围。作为葡萄牙CR的代表人物，Vitor75当时在战队的地位甚至比现在如日中天的Lucas还高，多次担任一号单打显示了队伍对其能力的认可。此次首次晋级决赛，继承了两位队友精神的葡萄牙天王势必不会甘于人后，而能力压Lucas成为痛苦战队的首席单打，Vitor75的独到之处究竟在哪？答案马上揭晓！