TOUT SUR LES TAUX D'OBTENTION !
Bienvenue dans le portail d'informations sur les taux d'obtention de Clash Royale ! Ici, vous trouverez tout ce qui concerne les morceaux, les coffres mystères, les boîtes d'évolution et de héros, les coffres foudre et les coffres légendaires du Roi.
Notez bien ! Les coffres ne contiennent que des cartes que vous avez déjà débloquées et disponibles à votre niveau d'arène (ou aux niveaux inférieurs).
Alors allons-y !
MORCEAUX
Les morceaux sont des fragments d'images qui permettent de compléter des scènes dans les événements d'albums. Il existe différentes raretés pour les morceaux, et chacune a son propre taux d'obtention. Vous trouverez ci-dessous plus d'informations sur le taux d'obtention de chaque morceau.
Il y a deux types de morceaux :
Morceau aléatoire : octroie 1 morceau aléatoire ou un doublon
Morceau unique : garantit d'obtenir 1 nouveau morceau (si votre album n'est pas terminé)
Et les doublons ?
Si vous obtenez un morceau aléatoire que vous avez déjà, c'est un doublon. Chaque doublon est ajouté à une barre de progression vers un morceau unique, selon son niveau de rareté :
|Morceau
|Doublons
|Commun
|2
|Rare
|3
|Épique
|4
|Légendaire
|5
Une fois cette barre remplie, vous recevrez automatiquement un morceau unique ! Tout excédent de points de progression est conservé, alors vous ne perdrez rien !
Que se passe-t-il quand je termine l'album ?
Une fois que vous avez terminé l'événement, vous pouvez continuer de récupérer des morceaux. Ils seront transformés en récompenses bonus aléatoires !
CHANCES DE RARETÉ
|Rareté
|Chance
|Commun
|83,8 %
|Rare
|12,6 %
|Épique
|2,6 %
|Légendaire
|1 %
TAUX D'OBTENTION DE MORCEAU UNIQUE PAR SCÈNE
|Scène
|Morceau unique
|Rareté du morceau
|Chance de morceau par rareté
|Chance de morceau globale
|Année 1
|1-9
|Commun
|2,3 %
|1,9 %
|Année 2
|10-18
|Commun
|2,3 %
|1,9 %
|Année 3
|19-25
|Commun
|1,9 %
|1,6 %
|26–27
|Rare
|9,6 %
|1,2 %
|Année 4
|28-34
|Commun
|1,9 %
|1,6 %
|35-36
|Rare
|9,6 %
|1,2 %
|Année 5
|37-42
|Commun
|1,5 %
|1,3 %
|43-44
|Rare
|7,6 %
|1,0 %
|45
|Épique
|25,0 %
|0,6 %
|Année 6
|46-50
|Commun
|1,5 %
|1,3 %
|51-52
|Rare
|7,6 %
|1,0 %
|53
|Épique
|25,0 %
|0,6 %
|54
|Légendaire
|32,3 %
|0,3 %
|Année 7
|55-59
|Commun
|1,1 %
|1,0 %
|60-61
|Rare
|5,8 %
|0,7 %
|62
|Épique
|18,8 %
|0,5 %
|63
|Légendaire
|25,8 %
|0,3 %
|Année 8
|64-68
|Commun
|1,1 %
|1,0 %
|69-70
|Rare
|5,8 %
|0,7 %
|71
|Épique
|18,8 %
|0,5 %
|72
|Légendaire
|25,8 %
|0,3 %
|Année 9
|73-77
|Commun
|0,8 %
|0,6 %
|78-79
|Rare
|3,8 %
|0,5 %
|80
|Épique
|12,5 %
|0,3 %
|81
|Légendaire
|16,1 %
|0,2 %
COFFRES MYSTÈRES
Les coffres mystères proposent un certain nombre de taps et tous contiennent des cartes, de l'or et des objets cosmétiques. De plus, certains contiennent des récompenses spécifiques et donnent plus de taps :
Coffres mystères saisonniers : dépendent du thème de la saison ! Vous pouvez consulter les récompenses des coffres mystères saisonniers dans la section ci-dessous.
Coffres mystères magiques : cartes, pièces d'or, jokers, fragments d'évolution et cosmétiques (4 taps)
Coffres mystères normaux : cartes et pièces d'or (3 taps)
Niveau des coffres
Certains coffres contiennent des récompenses qui dépendent de leur niveau. Les nouveaux niveaux sont obtenus grâce aux arènes et chacun s'accompagne d'un boost de récompenses, afin que vous soyez récompensé·es quand vous progressez ! Vous pouvez voir vos niveaux sur l'écran des récompenses de combat quotidiennes. Les coffres suivants contiennent des récompenses qui dépendent de leur niveau :
Coffres mystères magiques
Coffres mystères normaux
COFFRES MYSTÈRES MAGIQUES
Il existe cinq raretés évolutives allant de 1 étoile ⭐ à 5 étoiles ⭐⭐⭐⭐⭐. Vous trouverez ci-dessous les probabilités complètes de chaque type d'amélioration et de récompense :
Probabilité de rareté par type de coffre mystère magique
|1 étoile
|2 étoiles
|3 étoiles
|4 étoiles
|5 étoiles
|Coffre mystère 1 étoile
|31,64 %
|43,04 %
|20,25 %
|4,06 %
|1,01 %
|Coffre mystère 2 étoiles
|33,36 %
|45,59 %
|19,71 %
|1,34 %
|Coffre mystère 3 étoiles
|40,96 %
|56,97 %
|2,07 %
|Coffre mystère 4 étoiles
|96,00 %
|4,00 %
|Coffre mystère 5 étoiles
|100,00 %
Chances de chaque récompense selon la rareté finale (niveau de coffre 13+)
|1 étoile
|2 étoiles
|3 étoiles
|4 étoiles
|5 étoiles
|Or
|50,00 %
|38,46 %
|28,85 %
|Cartes communes
|25,89 %
|20,11 %
|18,75 %
|16,44 %
|16,58 %
|Cartes rares
|24,11 %
|18,72 %
|17,46 %
|15,30 %
|15,43 %
|Cartes épiques
|18,86 %
|17,59 %
|15,42 %
|15,55 %
|Cartes légendaires
|10,41 %
|9,12 %
|9,20 %
|Champions
|3,10 %
|2,72 %
|2,74 %
|Jokers communs
|8,00 %
|8,00 %
|Jokers rares
|7,50 %
|7,50 %
|Jokers épiques
|7,00 %
|7,00 %
|Jokers légendaires
|6,50 %
|6,50 %
|Jokers champions
|6,50 %
|6,50 %
|Bannières
|3,85 %
|Émotes
|3,85 %
|Fragments d'évolution
|5,50 %
|Évolution complète
|5,00 %
Niveau du coffre par arène
|Arène
|Niveau du coffre
|Arène 1
|Niveau 1
|Arène 2
|Niveau 2
|Arène 3
|Niveau 3
|Arène 4
|Niveau 4
|Arène 5
|Niveau 5
|Arène 6
|Niveau 6
|Arène 7
|Niveau 7
|Arène 8
|Niveau 8
|Arènes 9-10
|Niveau 9
|Arènes 11-12
|Niveau 10
|Arènes 13-15
|Niveau 11
|Arènes 16-18
|Niveau 12
|Arènes 19-21
|Niveau 13
|Arènes 22-24
|Niveau 14
|Arènes 25-27
|Niveau 15
|Arène 28
|Niveau 16
Conditions d'arène par type de récompense
|Arène minimum
|Récompenses disponibles
|Arène 1
|OrCartes communesCartes rares
|Arène 2
|Jokers communsJokers rares
|Arène 3
|Fragments d'évolution
|Arène 4
|BannièresÉmotes
|Arène 6
|Cartes épiquesJokers épiques
|Arène 11
|Cartes légendairesJokers légendaires
|Arène 16
|ChampionsJokers champions
Montants des récompenses par rareté et par type
|1 étoile
|Or
|Cartes communes aléatoires
|Cartes rares aléatoires
|Coffre niveau 1
|50
|2
|1
|Coffre niveau 2
|75
|2
|1
|Coffre niveau 3
|100
|3
|1
|Coffre niveau 4
|125
|4
|1
|Coffre niveau 5
|150
|5
|1
|Coffre niveau 6
|200
|6
|1
|Coffre niveau 7
|250
|8
|2
|Coffre niveau 8
|325
|10
|2
|Coffre niveau 9
|400
|13
|3
|Coffre niveau 10
|500
|16
|3
|Coffre niveau 11
|600
|19
|4
|Coffre niveau 12
|700
|22
|4
|Coffre niveau 13
|800
|25
|5
|Coffre niveau 14
|900
|28
|6
|Coffre niveau 15
|1 000
|31
|6
|Coffre niveau 16
|1 100
|34
|7
|2 étoiles
|Or
|Bannières
|Cartes communes aléatoires
|Cartes rares aléatoires
|Cartes épiques aléatoires
|Coffre niveau 1
|200
|6
|2
|Coffre niveau 2
|300
|9
|2
|Coffre niveau 3
|400
|12
|2
|Coffre niveau 4
|500
|1
|16
|3
|Coffre niveau 5
|600
|1
|19
|4
|Coffre niveau 6
|800
|1
|25
|5
|1
|Coffre niveau 7
|1 000
|1
|31
|6
|1
|Coffre niveau 8
|1 300
|1
|40
|8
|1
|Coffre niveau 9
|1 600
|1
|50
|10
|1
|Coffre niveau 10
|2 000
|1
|62
|12
|2
|Coffre niveau 11
|2 400
|1
|75
|15
|2
|Coffre niveau 12
|2 800
|1
|88
|18
|2
|Coffre niveau 13
|3 200
|1
|100
|20
|3
|Coffre niveau 14
|3 600
|1
|112
|23
|3
|Coffre niveau 15
|4 000
|1
|125
|25
|3
|Coffre niveau 16
|4 400
|1
|138
|28
|3
|3 étoiles
|Or
|Émotes
|Cartes communes aléatoires
|Cartes rares aléatoires
|Cartes épiques aléatoires
|Cartes légendaires aléatoires
|Champions aléatoires
|Coffre niveau 1
|800
|25
|5
|Coffre niveau 2
|1 200
|38
|8
|Coffre niveau 3
|1 600
|50
|10
|Coffre niveau 4
|2 000
|1
|63
|13
|Coffre niveau 5
|2 400
|1
|75
|15
|Coffre niveau 6
|3 200
|1
|100
|20
|2
|Coffre niveau 7
|4 000
|1
|125
|25
|3
|Coffre niveau 8
|5 200
|1
|163
|33
|4
|Coffre niveau 9
|6 400
|1
|200
|40
|5
|Coffre niveau 10
|8 000
|1
|250
|50
|6
|1
|Coffre niveau 11
|9 600
|1
|300
|60
|8
|1
|Coffre niveau 12
|11 200
|1
|350
|70
|9
|1
|1
|Coffre niveau 13
|12 800
|1
|400
|80
|10
|1
|1
|Coffre niveau 14
|14 400
|1
|450
|90
|11
|1
|1
|Coffre niveau 15
|16 000
|1
|500
|100
|13
|1
|1
|Coffre niveau 16
|17 600
|1
|550
|110
|14
|2
|1
|4 étoiles
|Jokers communs
|Jokers rares
|Jokers épiques
|Jokers légendaires
|Jokers champions
|Fragments d'évolution
|Cartes communes aléatoires
|Cartes rares aléatoires
|Cartes épiques aléatoires
|Cartes légendaires aléatoires
|Champions aléatoires
|Coffre niveau 1
|100
|20
|Coffre niveau 2
|50
|10
|150
|30
|Coffre niveau 3
|67
|13
|2
|200
|40
|Coffre niveau 4
|83
|17
|2
|250
|50
|Coffre niveau 5
|100
|20
|2
|300
|60
|Coffre niveau 6
|135
|27
|3
|2
|400
|80
|10
|Coffre niveau 7
|165
|33
|4
|2
|500
|100
|13
|Coffre niveau 8
|215
|43
|5
|2
|650
|130
|16
|Coffre niveau 9
|265
|53
|7
|2
|800
|160
|20
|Coffre niveau 10
|335
|67
|8
|1
|2
|1 000
|200
|25
|3
|Coffre niveau 11
|400
|80
|10
|1
|2
|1 200
|240
|30
|3
|Coffre niveau 12
|465
|93
|12
|1
|1
|2
|1 400
|280
|35
|4
|3
|Coffre niveau 13
|535
|107
|13
|1
|1
|2
|1 600
|320
|40
|4
|3
|Coffre niveau 14
|600
|120
|15
|2
|1
|2
|1 800
|360
|45
|5
|4
|Coffre niveau 15
|665
|133
|17
|2
|1
|2
|2 000
|400
|50
|5
|4
|Coffre niveau 16
|735
|147
|18
|2
|1
|2
|2 200
|440
|55
|6
|4
|5 étoiles
|Jokers communs
|Jokers rares
|Jokers épiques
|Jokers légendaires
|Jokers champions
|Fragments d'évolution
|Cartes communes aléatoires
|Cartes rares aléatoires
|Cartes épiques aléatoires
|Cartes légendaires aléatoires
|Champions aléatoires
|Coffre niveau 1
|300
|60
|Coffre niveau 2
|150
|30
|450
|90
|Coffre niveau 3
|200
|40
|6
|600
|120
|Coffre niveau 4
|250
|50
|6
|750
|150
|Coffre niveau 5
|300
|60
|6
|900
|180
|Coffre niveau 6
|400
|80
|10
|6
|1 200
|240
|30
|Coffre niveau 7
|500
|100
|13
|6
|1 500
|300
|38
|Coffre niveau 8
|650
|130
|16
|6
|1 950
|390
|48
|Coffre niveau 9
|800
|160
|20
|6
|2 400
|480
|60
|Coffre niveau 10
|1 000
|200
|25
|3
|6
|3 000
|600
|75
|8
|Coffre niveau 11
|1 200
|240
|30
|3
|6
|3 600
|720
|90
|10
|Coffre niveau 12
|1 400
|280
|35
|4
|3
|6
|4 200
|840
|105
|11
|8
|Coffre niveau 13
|1 600
|320
|40
|4
|3
|6
|4 800
|960
|120
|13
|10
|Coffre niveau 14
|1 800
|360
|45
|5
|4
|6
|5 400
|1 080
|135
|14
|11
|Coffre niveau 15
|2 000
|400
|50
|6
|4
|6
|6 000
|1 200
|150
|16
|12
|Coffre niveau 16
|2 500
|465
|60
|7
|5
|6
|7 500
|1 400
|180
|20
|15
Émotes et bannières potentielles
COFFRES MYSTÈRES NORMAUX
Il existe quatre raretés évolutives allant de 1 étoile ⭐ à 4 étoiles ⭐⭐⭐⭐. Vous trouverez ci-dessous les probabilités complètes de chaque type d'amélioration et de récompense.
Taux d'obtention de coffres mystères normaux
|Rareté de départ
|1 étoile
|2 étoiles
|3 étoiles
|4 étoiles
|Coffres mystères normaux à 1 étoile
|31,44 %
|45,71 %
|18,53 %
|4,32 %
Taux de récompenses des coffres mystères normaux (à partir de l'arène 1)
|1 étoile
|2 étoiles
|3 étoiles
|4 étoiles
|Or
|50,00 %
|40,00 %
|30,00 %
|Cartes aléatoires
|50,00 %
|60,00 %
|70,00 %
|100,00 %
Exemple : taux de récompenses des coffres mystères normaux de niveau 13+
|1 étoile
|2 étoiles
|3 étoiles
|4 étoiles
|Or
|50,00 %
|40,00 %
|30,00 %
|Cartes communes
|25,89 %
|20,91 %
|19,50 %
|27,86 %
|Cartes rares
|24,11 %
|19,47 %
|18,16 %
|25,94 %
|Cartes épiques
|19,62 %
|18,29 %
|26,13 %
|Cartes légendaires
|10,83 %
|15,47 %
|Champions
|3,23 %
|4,61 %
Montants des récompenses par rareté et par type
|1 étoile
|Or
|Cartes communes aléatoires
|Cartes rares aléatoires
|Coffre niveau 1
|50
|2
|1
|Coffre niveau 2
|75
|2
|1
|Coffre niveau 3
|100
|3
|1
|Coffre niveau 4
|125
|4
|1
|Coffre niveau 5
|150
|5
|1
|Coffre niveau 6
|200
|6
|1
|Coffre niveau 7
|250
|8
|2
|Coffre niveau 8
|325
|10
|2
|Coffre niveau 9
|400
|13
|3
|Coffre niveau 10
|500
|16
|3
|Coffre niveau 11
|600
|19
|4
|Coffre niveau 12
|700
|22
|4
|Coffre niveau 13
|800
|25
|5
|Coffre niveau 14
|900
|28
|6
|Coffre niveau 15
|1 000
|31
|6
|Coffre niveau 16
|1 100
|34
|7
|2 étoiles
|Or
|Cartes communes aléatoires
|Cartes rares aléatoires
|Cartes épiques aléatoires
|Coffre niveau 1
|200
|6
|2
|Coffre niveau 2
|300
|9
|2
|Coffre niveau 3
|400
|12
|2
|Coffre niveau 4
|500
|16
|3
|Coffre niveau 5
|600
|19
|4
|Coffre niveau 6
|800
|25
|5
|1
|Coffre niveau 7
|1 000
|31
|6
|1
|Coffre niveau 8
|1 300
|40
|8
|1
|Coffre niveau 9
|1 600
|50
|10
|1
|Coffre niveau 10
|2 000
|62
|12
|2
|Coffre niveau 11
|2 400
|75
|15
|2
|Coffre niveau 12
|2 800
|88
|18
|2
|Coffre niveau 13
|3 200
|100
|20
|3
|Coffre niveau 14
|3 600
|112
|23
|3
|Coffre niveau 15
|4 000
|125
|25
|3
|Coffre niveau 16
|4 400
|138
|28
|3
|3 étoiles
|Or
|Cartes communes aléatoires
|Cartes rares aléatoires
|Cartes épiques aléatoires
|Cartes légendaires aléatoires
|Champions aléatoires
|Coffre niveau 1
|800
|25
|5
|Coffre niveau 2
|1 200
|38
|8
|Coffre niveau 3
|1 600
|50
|10
|Coffre niveau 4
|2 000
|63
|13
|Coffre niveau 5
|2 400
|75
|15
|Coffre niveau 6
|3 200
|100
|20
|2
|Coffre niveau 7
|4 000
|125
|25
|3
|Coffre niveau 8
|5 200
|163
|33
|4
|Coffre niveau 9
|6 400
|200
|40
|5
|Coffre niveau 10
|8 000
|250
|50
|6
|1
|Coffre niveau 11
|9 600
|300
|60
|8
|1
|Coffre niveau 12
|11 200
|350
|70
|9
|1
|1
|Coffre niveau 13
|12 800
|400
|80
|10
|1
|1
|Coffre niveau 14
|14 400
|450
|90
|11
|1
|1
|Coffre niveau 15
|16 000
|500
|100
|13
|1
|1
|Coffre niveau 16
|17 600
|550
|110
|14
|2
|1
|4 étoiles
|Cartes communes aléatoires
|Cartes rares aléatoires
|Cartes épiques aléatoires
|Cartes légendaires aléatoires
|Champions aléatoires
|Coffre niveau 1
|100
|20
|Coffre niveau 2
|150
|30
|Coffre niveau 3
|200
|40
|Coffre niveau 4
|250
|50
|Coffre niveau 5
|300
|60
|Coffre niveau 6
|400
|80
|10
|Coffre niveau 7
|500
|100
|13
|Coffre niveau 8
|650
|130
|16
|Coffre niveau 9
|800
|160
|20
|Coffre niveau 10
|1 000
|200
|25
|3
|Coffre niveau 11
|1 200
|240
|30
|3
|Coffre niveau 12
|1 400
|280
|35
|4
|3
|Coffre niveau 13
|1 600
|320
|40
|4
|3
|Coffre niveau 14
|1 800
|360
|45
|5
|4
|Coffre niveau 15
|2 000
|400
|50
|5
|4
|Coffre niveau 16
|2 200
|440
|55
|6
|4
COFFRES MYSTÈRES SAISONNIERS
Les coffres mystères saisonniers proposent des récompenses en rapport avec des événements ou des troupes.
Coffre mystère d'anniversaire
Vous pouvez obtenir toutes sortes de récompenses cosmétiques festives avec les coffres mystères d'anniversaire ! Ces coffres n'ont pas de niveau, et chacun d'eux vous donne une chance d'obtenir n'importe laquelle des récompenses disponibles.
Récompenses potentielles
Quand vous ouvrez des coffres mystères d'anniversaire, vous avez une chance d'obtenir des récompenses parmi 230 objets cosmétiques possibles :
|Type de récompense
|Quantité
|Chances
|Bannière (décoration ou cadre)
|43
|64,47 %
|Émotes
|182
|30,47 %
|Skin de tour
|5
|5,06 %
Coffre mystère romanesque
Vous pourrez obtenir de malicieuses récompenses dans les coffres mystères romanesques !
Cartes et évolutions des coffres mystères romanesques
Vous pourrez y trouver des fragments d'évolution de P.E.K.K.A, P.E.K.K.A évoluée et les cartes ci-dessous :
|Commune
|Rare
|Épique
|Légendaire
|Champion
|Gobelins
|Gobelin à sarbacane
|Prince ténébreux
|Machine gobeline
|Gobelinstein
|Gang de gobelins
|Cage gobeline
|Fût à gobelins
|Méga chevalier
|Petit prince
|Gobelins à lances
|Cabane de gobelins
|Malédiction gobeline
|Molosse de lave
|Roi squelette
|Gargouilles
|Tour de l'enfer
|P.E.K.K.A
|Horde de gargouilles
|Méga gargouille
|Néant
Bannières et émotes dans les coffres mystères romanesques
Coffre mystère Froid ardent
Vous pourrez obtenir des récompenses sur le thème Feu et Glace dans les coffres mystères Froid ardent !
Cartes et évolutions des coffres mystères Froid ardent
Vous pourrez trouver des fragments d'évolution du sorcier, une évolution complète du sorcier et les cartes suivantes :
|Commun
|Rare
|Épique
|Légendaire
|Champion
|Archères
|Boule de feu
|Bébé dragon
|Sorcier de glace
|Reine des archères
|Artificière
|Fournaise
|Ballon
|Molosse de lave
|Cheffe des voleuses
|Esprit de feu
|Golem de glace
|Charrette à canon
|Phénix
|Petit prince
|Esprit de glace
|Tour de l'enfer
|Gel
|Boule de neige
|Sorcier
|Sapeurs
Bannières et émotes dans les coffres mystères Froid ardent
Coffre mystère Pain d'épices
Vous pouvez obtenir des tonnes de récompenses sur le thème des fêtes dans les coffres mystères Pain d'épices !
Cartes et évolutions des coffres mystères Pain d'épices
|Commun
|Rare
|Épique
|Légendaire
|Champion
|Évolution
|Chauves-souris
|Géant
|Bébé dragon
|Cimetière
|Reine des archères
|Fragments d'évolution du chevalier
|Canon
|Cabane de gobelins
|Fût à gobelins
|Dragon de l'enfer
|Gobelinstein
|Chevalier évolué
|Artificière
|Mini P.E.K.K.A
|Poison
|Zappy
|Maître mineur
|Chevalier
|Mousquetaire
|Armée de squelettes
|Colis royal
|Électrocuteurs
|Sorcière
Bannières et émotes des coffres mystères Pain d'épices
TAUX D'OBTENTION DES COFFRES MYSTÈRES ROMANESQUES, FROID ARDENT ET PAIN D'ÉPICES
Chances d'amélioration de rareté
|Rareté de départ
|1 étoile
|2 étoiles
|3 étoiles
|4 étoiles
|5 étoiles
|Coffre mystère saisonnier 1 étoile
|31,64 %
|43,04 %
|20,25 %
|4,06 %
|1,01 %
Taux de récompenses aux arènes 1-10
|1 étoile
|2 étoiles
|3 étoiles
|4 étoiles
|5 étoiles
|Cartes communes
|52,63 %
|28,57 %
|32,26 %
|37,04 %
|37,04 %
|Cartes rares
|47,37 %
|25,71 %
|29,03 %
|33,33 %
|33,33 %
|Cartes épiques
|22,86 %
|25,81 %
|29,63 %
|29,63 %
|Bannières
|22,86 %
|Émotes
|12,90 %
Taux de récompenses aux arènes 11+
|1 étoile
|2 étoiles
|3 étoiles
|4 étoiles
|5 étoiles
|Cartes communes
|52,63 %
|28,57 %
|25,77 %
|26,46 %
|26,46 %
|Cartes rares
|47,37 %
|25,71 %
|23,20 %
|23,81 %
|23,81 %
|Cartes épiques
|22,86 %
|20,62 %
|21,16 %
|21,16 %
|Cartes légendaires
|10,82 %
|11,11 %
|11,11 %
|Champions
|9,28 %
|9,52 %
|9,52 %
|Bannières
|22,86 %
|Émotes
|10,31 %
|Fragments d'évolution
|7,94 %
|Évolutions complètes
|7,94 %
Montants des récompenses par rareté et par type
|1 étoile
|Cartes communes
|Cartes rares
|Arènes 1-10
|13
|3
|Arènes 11-19
|25
|5
|Arènes 20+
|35
|7
|2 étoiles
|Cartes communes
|Cartes rares
|Cartes épiques
|Bannières
|Arènes 1-10
|50
|10
|1
|1
|Arènes 11-19
|100
|20
|3
|1
|Arènes 20+
|140
|30
|3
|1
|3 étoiles
|Cartes communes
|Cartes rares
|Cartes épiques
|Cartes légendaires
|Champions
|Émotes
|Arènes 1-10
|200
|40
|5
|-
|-
|1
|Arènes 11-19
|400
|80
|10
|1
|1
|1
|Arènes 20+
|550
|110
|14
|2
|1
|1
|4 étoiles
|Cartes communes
|Cartes rares
|Cartes épiques
|Cartes légendaires
|Champions
|Fragments d'évolution
|Arènes 1-10
|800
|160
|20
|-
|-
|-
|Arènes 11-19
|1 600
|320
|40
|4
|3
|1
|Arènes 20+
|2 200
|440
|55
|6
|4
|2
|5 étoiles
|Cartes communes
|Cartes rares
|Cartes épiques
|Cartes légendaires
|Champions
|Fragments d'évolution (évolutions complètes)
|Arènes 1-10
|2 400
|480
|60
|-
|-
|-
|Arènes 11-19
|4 800
|960
|120
|13
|10
|6
|Arènes 20+
|7 500
|1 400
|180
|20
|15
|6
Coffre mystère Triple opposition
Vous pourrez recevoir plein de récompenses sur le thème des mousquetaires dans les coffres mystères Triple opposition !
Cartes et évolutions dans les coffres mystères Triple opposition
|Commun
|Rare
|Épique
|Légendaire
|Champion
|Flèches
|Bélier de combat
|Squelette géant
|Voleuse
|Chevalier d'or
|Bombardier
|Extracteur d'élixir
|Chasseur
|Archer magique
|Petit prince
|Gang de gobelins
|Esprit de guérison
|Miroir
|Fantôme royal
|Moine
|Boule de neige
|Mousquetaire
|Rage
|Électrocution
|Trois mousquetaires
|Géante runique
Bannières et émotes dans les coffres mystères Triple opposition
TAUX D'OBTENTION DES COFFRES MYSTÈRES TRIPLE OPPOSITION
Chances d'amélioration de rareté
|Rareté de départ
|1 étoile
|2 étoiles
|3 étoiles
|4 étoiles
|5 étoiles
|Coffre mystère Triple opposition 1 étoile
|6,25 %
|29,01 %
|40,89 %
|21,15 %
|2,70 %
Taux de récompenses aux arènes 1-10
|1 étoile
|2 étoiles
|3 étoiles
|4 étoiles
|5 étoiles
|Cartes communes
|100,00 %
|57,14 %
|44,44 %
|39,06 %
|28,78 %
|Cartes rares
|42,86 %
|33,33 %
|23,44 %
|21,58 %
|Cartes épiques
|22,22 %
|12,50 %
|14,39 %
|Bannières
|25,00 %
|28,20 %
|Émotes
|7,05 %
|Fragments d'évolution
|Évolutions complètes
Taux de récompenses aux arènes 11-19
|1 étoile
|2 étoiles
|3 étoiles
|4 étoiles
|5 étoiles
|Cartes communes
|100,00 %
|57,14 %
|44,44 %
|31,25 %
|15,15 %
|Cartes rares
|42,86 %
|33,33 %
|23,44 %
|15,15 %
|Cartes épiques
|22,22 %
|15,63 %
|15,15 %
|Cartes légendaires
|4,69 %
|6,82 %
|Champions
|4,55 %
|Bannières
|25,00 %
|30,30 %
|Émotes
|7,58 %
|Fragments d'évolution
|4,55 %
|Évolutions complètes
|0,76 %
Taux de récompenses aux arènes 20+
|1 étoile
|2 étoiles
|3 étoiles
|4 étoiles
|5 étoiles
|Cartes communes
|100,00 %
|57,14 %
|44,44 %
|31,25 %
|15,15 %
|Cartes rares
|42,86 %
|33,33 %
|23,44 %
|15,15 %
|Cartes épiques
|22,22 %
|15,63 %
|15,15 %
|Cartes légendaires
|4,69 %
|6,82 %
|Champions
|4,55 %
|Bannières
|25,00 %
|30,30 %
|Émotes
|7,58 %
|Fragments d'évolution
|4,55 %
|Évolutions complètes
|0,76 %
Montants des récompenses par rareté et par type
|1 étoile
|Cartes communes
|Arènes 1-10
|30
|Arènes 11-19
|75
|Arènes 20+
|125
|2 étoiles
|Cartes communes
|Cartes rares
|Arènes 1-10
|60
|15
|Arènes 11-19
|150
|50
|Arènes 20+
|250
|60
|3 étoiles
|Cartes communes
|Cartes rares
|Cartes épiques
|Arènes 1-10
|125
|35
|3
|Arènes 11-19
|375
|100
|10
|Arènes 20+
|500
|125
|12
|4 étoiles
|Cartes communes
|Cartes rares
|Cartes épiques
|Cartes légendaires
|Bannières
|Arènes 1-10
|250
|75
|6
|-
|1
|Arènes 11-19
|750
|200
|20
|3
|1
|Arènes 20+
|1 000
|250
|25
|5
|1
|5 étoiles
|Cartes communes
|Cartes rares
|Cartes épiques
|Cartes légendaires
|Champions
|Bannières
|Émotes
|Fragments d'évolution
|Fragments d'évolution (évolutions complètes)
|Arènes 1-10
|500
|150
|12
|1
|1
|Arènes 11-19
|1 500
|400
|40
|6
|2
|1
|1
|1
|6
|Arènes 20+
|2 000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
Des coffres mystères spectraux et hantés
Vous pourrez recevoir plein de récompenses fantomatiques dans les coffres mystères hantés et spectraux !
Des cartes (dans les deux coffres)
|Commun
|Épique
|Rare
|Légendaire
|Champion
|Flèches
|Tour à bombes
|Gardes
|Cimetière
|Cheffe des voleuses
|Bombardier
|Boule de feu
|Foudre
|Sorcière de la nuit
|Gobelinstein
|Gargouilles
|Tour de l'enfer
|Poison
|Fantôme royal
|Roi squelette
|Squelettes
|Mini P.E.K.K.A
|Armée de squelettes
|Dragons squelettes
|Pierre tombale
|Sorcière
Des fragments d'évolution / évolutions complètes
|Coffre mystère hanté
|Coffre mystère spectral
|Fragment d'évolution - Armée de squelettes
|Fragment d'évolution - Fantôme royal
|Évolution complète - Armée de squelettes
|Évolution complète - Fantôme royal
|Fragment d'évolution - Fantôme royal
|Évolution complète - Fantôme royal
Des bannières et émotes (dans les deux coffres)
TAUX D'OBTENTION DANS LES COFFRES MYSTÈRES HANTÉS ET SPECTRAUX
Taux de rareté
|Rareté de départ
|1 étoile
|2 étoiles
|3 étoiles
|4 étoiles
|5 étoiles
|Coffre mystère hanté à 1 étoile
|6,25 %
|29,01 %
|40,89 %
|21,15 %
|2,70 %
|Coffre mystère spectral à 1 étoile
|6,25 %
|29,01 %
|40,89 %
|21,15 %
|2,70 %
Taux de récompenses aux arènes 1-10
|1 étoile
|2 étoiles
|3 étoiles
|4 étoiles
|5 étoiles
|Cartes communes
|100,00 %
|57,14 %
|44,44 %
|39,06 %
|28,78 %
|Cartes rares
|42,86 %
|33,33 %
|23,44 %
|21,58 %
|Cartes épiques
|22,22 %
|12,50 %
|14,39 %
|Bannières
|25,00 %
|28,20 %
|Émotes
|7,05 %
|Fragments d'évolution
|Évolutions complètes
Taux de récompenses aux arènes 11-19
|1 étoile
|2 étoiles
|3 étoiles
|4 étoiles
|5 étoiles
|Cartes communes
|100,00 %
|57,14 %
|44,44 %
|31,25 %
|14,39 %
|Cartes rares
|42,86 %
|33,33 %
|23,44 %
|14,39 %
|Cartes épiques
|22,22 %
|15,63 %
|14,39 %
|Cartes légendaires
|4,69 %
|6,47 %
|Champions
|4,32 %
|Bannières
|25,00 %
|28,78 %
|Émotes
|7,19 %
|Fragments d'évolution
|8,64 %
|Évolutions complètes
|1,44 %
Taux de récompenses aux arènes 20+
|1 étoile
|2 étoiles
|3 étoiles
|4 étoiles
|5 étoiles
|Cartes communes
|100,00 %
|57,14 %
|44,44 %
|31,25 %
|14,39 %
|Cartes rares
|42,86 %
|33,33 %
|23,44 %
|14,39 %
|Cartes épiques
|22,22 %
|15,63 %
|14,39 %
|Cartes légendaires
|4,69 %
|6,47 %
|Champions
|4,32 %
|Bannières
|25,00 %
|28,78 %
|Émotes
|7,19 %
|Fragments d'évolution
|8,64 %
|Évolutions complètes
|1,44 %
Montants des récompenses par rareté et par type
|1 étoile
|Cartes communes
|Arènes 1-10
|30
|Arènes 11-19
|75
|Arènes 20+
|125
|2 étoiles
|Cartes communes
|Cartes rares
|Arènes 1-10
|60
|15
|Arènes 11-19
|150
|50
|Arènes 20+
|250
|60
|3 étoiles
|Cartes communes
|Cartes rares
|Cartes épiques
|Arènes 1-10
|125
|35
|3
|Arènes 11-19
|375
|100
|10
|Arènes 20+
|500
|125
|12
|4 étoiles
|Cartes communes
|Cartes rares
|Cartes épiques
|Cartes légendaires
|Bannières
|Arènes 1-10
|250
|75
|6
|-
|1
|Arènes 11-19
|750
|200
|20
|3
|1
|Arènes 20+
|1 000
|250
|25
|5
|1
|5 étoiles
|Cartes communes
|Cartes rares
|Cartes épiques
|Cartes légendaires
|Champions
|Bannières
|Émotes
|Fragments d'évolution
|Fragments d'évolution (évolutions complètes)
|Arènes 1-10
|500
|150
|12
|1
|1
|Arènes 11-19
|1 500
|400
|40
|6
|5
|1
|1
|1
|6
|Arènes 20+
|2 000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
BOÎTES D'ÉVOLUTIONS ET DE HÉROS
Les boîtes d'évolution contiennent des fragments d'évolution et sont gagnées lors d'événements. Si vous recevez une évolution ou un fragment d'évolution que vous possédez déjà, ou si vous en recevez plus que nécessaire, vous obtiendrez des cartes de cette même troupe à la place.
Les boîtes de héros ne contiennent que des fragments de héros et sont gagnées soit lors d'événements, soit sur la voie gratuite du Pass Royale. Si vous obtenez un héros que vous possédez déjà, le doublon de héros sera converti en cartes de cette même troupes et 20 fragments de héros !
Ces boîtes fonctionnent de la même manière que les coffres mystères : vous avez 3 taps pour essayer d'améliorer la boîte. Chaque tap a une chance d'améliorer son niveau, pour encore plus de récompenses !
Taux d'apparition des boîtes d'évolution
|Rareté de départ
|3 étoiles
|4 étoiles
|5 étoiles
|Boîte d'évolution à 3 étoiles
|49,30 %
|45,60 %
|5,1 %
|Boîte d'évolution à 4 étoiles
|79,20 %
|20,80 %
|Boîte d'évolution à 5 étoiles
|100,00 %
Nombre de fragments d'évolution reçus
|3 étoiles
|4 étoiles
|5 étoiles
|1
|2
|6
Taux d'apparition des boîtes de héros
|Rareté de départ
|2 étoiles
|3 étoiles
|4 étoiles
|5 étoiles
|Boîte de héros à 2 étoiles
|34,30 %
|52,10 %
|12,60 %
|1,00 %
Nombre de fragments de héros reçus
|2 étoiles
|3 étoiles
|4 étoiles
|5 étoiles
|Fragments de héros
|5
|10
|40
|200
COFFRES FOUDRE
Ouvrez des coffres foudre et utilisez les « coups » d'éclair pour remplacer les cartes que vous ne voulez pas. Les cartes sont remplacées par un même nombre de cartes d'une rareté équivalente. Les cartes de remplacement sont sélectionnées parmi toutes les cartes débloquées, avec des probabilités identiques. Les coffres foudre d'arènes plus élevées vous donnent plus de coups ! Chaque coffre peut donner un nombre de cartes différent, mais vous recevrez forcément 3 types de cartes par coffre, selon les probabilités indiquées dans le tableau ci-dessous.
|Arène
|Coups
|Total de cartes
|Cartes communes aléatoires
|Cartes rares aléatoires
|Cartes épiques aléatoires
|Arène 1
|2
|80
|65
|13
|Arène 2
|2
|65
|69
|14
|Arène 3
|3
|95
|77
|16
|Arène 4
|3
|110
|89
|18
|Arène 5
|4
|115
|93
|19
|Arène 6
|4
|130
|106
|22
|3
|Arène 7
|4
|145
|118
|24
|3
|Arène 8
|4
|160
|130
|27
|3
|Arène 9
|5
|175
|142
|29
|4
|Arène 10
|5
|190
|154
|32
|4
|Arène 11
|5
|204
|166
|34
|4
|Arène 12
|5
|220
|179
|37
|4
|Arène 13
|6
|235
|191
|39
|5
|Arène 14
|6
|250
|203
|42
|5
|Arène 15
|6
|264
|215
|44
|5
|Arène 16
|6
|269
|219
|45
|5
|Arène 17
|6
|275
|223
|46
|6
|Arène 18
|6
|280
|227
|47
|6
|Arène 19
|6
|285
|231
|48
|6
|Arène 20
|6
|289
|235
|48
|6
|Arène 21
|6
|294
|239
|49
|6
|Arène 22
|6
|300
|244
|50
|6
|Arène 23
|6
|305
|248
|51
|6
|Arène 24
|6
|310
|252
|52
|6
|Arène 25
|6
|315
|256
|53
|6
|Arène 26
|6
|320
|260
|53
|6
|Arène 27
|6
|325
|264
|54
|7
|Arène 28
|6
|330
|268
|55
|7
COFFRES LÉGENDAIRES DU ROI (ARÈNES 11+)
Chaque coffre légendaire du Roi vous garantit une carte légendaire, et leur mécanisme unique de tirage vous permet de choisir entre deux cartes différentes à chaque fois. Chaque coffre peut donner un nombre de cartes différent, mais vous recevrez forcément 7 types de cartes par coffre, selon les probabilités indiquées dans le tableau ci-dessous.
|Arène
|Total de cartes
|Cartes communes aléatoires
|Cartes rares aléatoires
|Cartes épiques aléatoires
|Possibilité de carte légendaire aléatoire
|Possibilité de champion aléatoire
|Arène 11
|340
|249
|68
|22
|100 %
|Arène 12
|350
|256
|70
|23
|100 %
|Arène 13
|360
|264
|72
|24
|100 %
|Arène 14
|370
|272
|74
|24
|100 %
|Arène 15
|380
|279
|76
|25
|100 %
|Arènes 16+
|380
|279
|76
|25
|100 %
|100 %
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale