2 mars 2026
Blog – Clash Royale

TOUT SUR LES TAUX D'OBTENTION !

Bienvenue dans le portail d'informations sur les taux d'obtention de Clash Royale ! Ici, vous trouverez tout ce qui concerne les morceaux, les coffres mystères, les boîtes d'évolution et de héros, les coffres foudre et les coffres légendaires du Roi.

Notez bien ! Les coffres ne contiennent que des cartes que vous avez déjà débloquées et disponibles à votre niveau d'arène (ou aux niveaux inférieurs).

Alors allons-y !

MORCEAUX

Les morceaux sont des fragments d'images qui permettent de compléter des scènes dans les événements d'albums. Il existe différentes raretés pour les morceaux, et chacune a son propre taux d'obtention. Vous trouverez ci-dessous plus d'informations sur le taux d'obtention de chaque morceau.

Il y a deux types de morceaux :

  • Morceau aléatoire : octroie 1 morceau aléatoire ou un doublon

  • Morceau unique : garantit d'obtenir 1 nouveau morceau (si votre album n'est pas terminé)

Et les doublons ?
Si vous obtenez un morceau aléatoire que vous avez déjà, c'est un doublon. Chaque doublon est ajouté à une barre de progression vers un morceau unique, selon son niveau de rareté :

MorceauDoublons
Commun2
Rare3
Épique4
Légendaire5

Une fois cette barre remplie, vous recevrez automatiquement un morceau unique ! Tout excédent de points de progression est conservé, alors vous ne perdrez rien !

Que se passe-t-il quand je termine l'album ?
Une fois que vous avez terminé l'événement, vous pouvez continuer de récupérer des morceaux. Ils seront transformés en récompenses bonus aléatoires !

CHANCES DE RARETÉ

RaretéChance
Commun83,8 %
Rare12,6 %
Épique2,6 %
Légendaire1 %

TAUX D'OBTENTION DE MORCEAU UNIQUE PAR SCÈNE

ScèneMorceau uniqueRareté du morceauChance de morceau par raretéChance de morceau globale
Année 11-9Commun2,3 %1,9 %
Année 210-18Commun2,3 %1,9 %
Année 319-25Commun1,9 %1,6 %
26–27Rare9,6 %1,2 %
Année 428-34Commun1,9 %1,6 %
35-36Rare9,6 %1,2 %
Année 537-42Commun1,5 %1,3 %
43-44Rare7,6 %1,0 %
45Épique25,0 %0,6 %
Année 646-50Commun1,5 %1,3 %
51-52Rare7,6 %1,0 %
53Épique25,0 %0,6 %
54Légendaire32,3 %0,3 %
Année 755-59Commun1,1 %1,0 %
60-61Rare5,8 %0,7 %
62Épique18,8 %0,5 %
63Légendaire25,8 %0,3 %
Année 864-68Commun1,1 %1,0 %
69-70Rare5,8 %0,7 %
71Épique18,8 %0,5 %
72Légendaire25,8 %0,3 %
Année 973-77Commun0,8 %0,6 %
78-79Rare3,8 %0,5 %
80Épique12,5 %0,3 %
81Légendaire16,1 %0,2 %

COFFRES MYSTÈRES

Les coffres mystères proposent un certain nombre de taps et tous contiennent des cartes, de l'or et des objets cosmétiques. De plus, certains contiennent des récompenses spécifiques et donnent plus de taps :

  • Coffres mystères saisonniers : dépendent du thème de la saison ! Vous pouvez consulter les récompenses des coffres mystères saisonniers dans la section ci-dessous.

  • Coffres mystères magiques : cartes, pièces d'or, jokers, fragments d'évolution et cosmétiques (4 taps)

  • Coffres mystères normaux : cartes et pièces d'or (3 taps)

Niveau des coffres

Certains coffres contiennent des récompenses qui dépendent de leur niveau. Les nouveaux niveaux sont obtenus grâce aux arènes et chacun s'accompagne d'un boost de récompenses, afin que vous soyez récompensé·es quand vous progressez ! Vous pouvez voir vos niveaux sur l'écran des récompenses de combat quotidiennes. Les coffres suivants contiennent des récompenses qui dépendent de leur niveau :

  • Coffres mystères magiques

  • Coffres mystères normaux

COFFRES MYSTÈRES MAGIQUES

Il existe cinq raretés évolutives allant de 1 étoile ⭐ à 5 étoiles ⭐⭐⭐⭐⭐. Vous trouverez ci-dessous les probabilités complètes de chaque type d'amélioration et de récompense :

Probabilité de rareté par type de coffre mystère magique

1 étoile2 étoiles3 étoiles4 étoiles5 étoiles
Coffre mystère 1 étoile31,64 %43,04 %20,25 %4,06 %1,01 %
Coffre mystère 2 étoiles33,36 %45,59 %19,71 %1,34 %
Coffre mystère 3 étoiles40,96 %56,97 %2,07 %
Coffre mystère 4 étoiles96,00 %4,00 %
Coffre mystère 5 étoiles100,00 %

Chances de chaque récompense selon la rareté finale (niveau de coffre 13+)

1 étoile2 étoiles3 étoiles4 étoiles5 étoiles
Or50,00 %38,46 %28,85 %
Cartes communes25,89 %20,11 %18,75 %16,44 %16,58 %
Cartes rares24,11 %18,72 %17,46 %15,30 %15,43 %
Cartes épiques18,86 %17,59 %15,42 %15,55 %
Cartes légendaires10,41 %9,12 %9,20 %
Champions3,10 %2,72 %2,74 %
Jokers communs8,00 %8,00 %
Jokers rares7,50 %7,50 %
Jokers épiques7,00 %7,00 %
Jokers légendaires6,50 %6,50 %
Jokers champions6,50 %6,50 %
Bannières3,85 %
Émotes3,85 %
Fragments d'évolution5,50 %
Évolution complète5,00 %

Niveau du coffre par arène

ArèneNiveau du coffre
Arène 1Niveau 1
Arène 2Niveau 2
Arène 3Niveau 3
Arène 4Niveau 4
Arène 5Niveau 5
Arène 6Niveau 6
Arène 7Niveau 7
Arène 8Niveau 8
Arènes 9-10Niveau 9
Arènes 11-12Niveau 10
Arènes 13-15Niveau 11
Arènes 16-18Niveau 12
Arènes 19-21Niveau 13
Arènes 22-24Niveau 14
Arènes 25-27Niveau 15
Arène 28Niveau 16

Conditions d'arène par type de récompense

Arène minimumRécompenses disponibles
Arène 1OrCartes communesCartes rares
Arène 2Jokers communsJokers rares
Arène 3Fragments d'évolution
Arène 4BannièresÉmotes
Arène 6Cartes épiquesJokers épiques
Arène 11Cartes légendairesJokers légendaires
Arène 16ChampionsJokers champions

Montants des récompenses par rareté et par type

1 étoileOrCartes communes aléatoiresCartes rares aléatoires
Coffre niveau 15021
Coffre niveau 27521
Coffre niveau 310031
Coffre niveau 412541
Coffre niveau 515051
Coffre niveau 620061
Coffre niveau 725082
Coffre niveau 8325102
Coffre niveau 9400133
Coffre niveau 10500163
Coffre niveau 11600194
Coffre niveau 12700224
Coffre niveau 13800255
Coffre niveau 14900286
Coffre niveau 151 000316
Coffre niveau 161 100347
2 étoilesOrBannièresCartes communes aléatoiresCartes rares aléatoiresCartes épiques aléatoires
Coffre niveau 120062
Coffre niveau 230092
Coffre niveau 3400122
Coffre niveau 45001163
Coffre niveau 56001194
Coffre niveau 680012551
Coffre niveau 71 00013161
Coffre niveau 81 30014081
Coffre niveau 91 600150101
Coffre niveau 102 000162122
Coffre niveau 112 400175152
Coffre niveau 122 800188182
Coffre niveau 133 2001100203
Coffre niveau 143 6001112233
Coffre niveau 154 0001125253
Coffre niveau 164 4001138283
3 étoilesOrÉmotesCartes communes aléatoiresCartes rares aléatoiresCartes épiques aléatoiresCartes légendaires aléatoiresChampions aléatoires
Coffre niveau 1800255
Coffre niveau 21 200388
Coffre niveau 31 6005010
Coffre niveau 42 00016313
Coffre niveau 52 40017515
Coffre niveau 63 2001100202
Coffre niveau 74 0001125253
Coffre niveau 85 2001163334
Coffre niveau 96 4001200405
Coffre niveau 108 00012505061
Coffre niveau 119 60013006081
Coffre niveau 1211 200135070911
Coffre niveau 1312 8001400801011
Coffre niveau 1414 4001450901111
Coffre niveau 1516 00015001001311
Coffre niveau 1617 60015501101421
4 étoilesJokers communsJokers raresJokers épiquesJokers légendairesJokers championsFragments d'évolutionCartes communes aléatoiresCartes rares aléatoiresCartes épiques aléatoiresCartes légendaires aléatoiresChampions aléatoires
Coffre niveau 110020
Coffre niveau 2501015030
Coffre niveau 36713220040
Coffre niveau 48317225050
Coffre niveau 510020230060
Coffre niveau 613527324008010
Coffre niveau 7165334250010013
Coffre niveau 8215435265013016
Coffre niveau 9265537280016020
Coffre niveau 10335678121 000200253
Coffre niveau 114008010121 200240303
Coffre niveau 1246593121121 4002803543
Coffre niveau 13535107131121 6003204043
Coffre niveau 14600120152121 8003604554
Coffre niveau 15665133172122 0004005054
Coffre niveau 16735147182122 2004405564
5 étoilesJokers communsJokers raresJokers épiquesJokers légendairesJokers championsFragments d'évolutionCartes communes aléatoiresCartes rares aléatoiresCartes épiques aléatoiresCartes légendaires aléatoiresChampions aléatoires
Coffre niveau 130060
Coffre niveau 21503045090
Coffre niveau 3200406600120
Coffre niveau 4250506750150
Coffre niveau 5300606900180
Coffre niveau 6400801061 20024030
Coffre niveau 75001001361 50030038
Coffre niveau 86501301661 95039048
Coffre niveau 98001602062 40048060
Coffre niveau 101 00020025363 000600758
Coffre niveau 111 20024030363 6007209010
Coffre niveau 121 400280354364 200840105118
Coffre niveau 131 600320404364 8009601201310
Coffre niveau 141 800360455465 4001 0801351411
Coffre niveau 152 000400506466 0001 2001501612
Coffre niveau 162 500465607567 5001 4001802015

Émotes et bannières potentielles

COFFRES MYSTÈRES NORMAUX

Il existe quatre raretés évolutives allant de 1 étoile ⭐ à 4 étoiles ⭐⭐⭐⭐. Vous trouverez ci-dessous les probabilités complètes de chaque type d'amélioration et de récompense.

Taux d'obtention de coffres mystères normaux

Rareté de départ1 étoile2 étoiles3 étoiles4 étoiles
Coffres mystères normaux à 1 étoile31,44 %45,71 %18,53 %4,32 %

Taux de récompenses des coffres mystères normaux (à partir de l'arène 1)

1 étoile2 étoiles3 étoiles4 étoiles
Or50,00 %40,00 %30,00 %
Cartes aléatoires50,00 %60,00 %70,00 %100,00 %

Exemple : taux de récompenses des coffres mystères normaux de niveau 13+

1 étoile2 étoiles3 étoiles4 étoiles
Or50,00 %40,00 %30,00 %
Cartes communes25,89 %20,91 %19,50 %27,86 %
Cartes rares24,11 %19,47 %18,16 %25,94 %
Cartes épiques19,62 %18,29 %26,13 %
Cartes légendaires10,83 %15,47 %
Champions3,23 %4,61 %

Montants des récompenses par rareté et par type

1 étoileOrCartes communes aléatoiresCartes rares aléatoires
Coffre niveau 15021
Coffre niveau 27521
Coffre niveau 310031
Coffre niveau 412541
Coffre niveau 515051
Coffre niveau 620061
Coffre niveau 725082
Coffre niveau 8325102
Coffre niveau 9400133
Coffre niveau 10500163
Coffre niveau 11600194
Coffre niveau 12700224
Coffre niveau 13800255
Coffre niveau 14900286
Coffre niveau 151 000316
Coffre niveau 161 100347
2 étoilesOrCartes communes aléatoiresCartes rares aléatoiresCartes épiques aléatoires
Coffre niveau 120062
Coffre niveau 230092
Coffre niveau 3400122
Coffre niveau 4500163
Coffre niveau 5600194
Coffre niveau 68002551
Coffre niveau 71 0003161
Coffre niveau 81 3004081
Coffre niveau 91 60050101
Coffre niveau 102 00062122
Coffre niveau 112 40075152
Coffre niveau 122 80088182
Coffre niveau 133 200100203
Coffre niveau 143 600112233
Coffre niveau 154 000125253
Coffre niveau 164 400138283
3 étoilesOrCartes communes aléatoiresCartes rares aléatoiresCartes épiques aléatoiresCartes légendaires aléatoiresChampions aléatoires
Coffre niveau 1800255
Coffre niveau 21 200388
Coffre niveau 31 6005010
Coffre niveau 42 0006313
Coffre niveau 52 4007515
Coffre niveau 63 200100202
Coffre niveau 74 000125253
Coffre niveau 85 200163334
Coffre niveau 96 400200405
Coffre niveau 108 0002505061
Coffre niveau 119 6003006081
Coffre niveau 1211 20035070911
Coffre niveau 1312 800400801011
Coffre niveau 1414 400450901111
Coffre niveau 1516 0005001001311
Coffre niveau 1617 6005501101421
4 étoilesCartes communes aléatoiresCartes rares aléatoiresCartes épiques aléatoiresCartes légendaires aléatoiresChampions aléatoires
Coffre niveau 110020
Coffre niveau 215030
Coffre niveau 320040
Coffre niveau 425050
Coffre niveau 530060
Coffre niveau 64008010
Coffre niveau 750010013
Coffre niveau 865013016
Coffre niveau 980016020
Coffre niveau 101 000200253
Coffre niveau 111 200240303
Coffre niveau 121 4002803543
Coffre niveau 131 6003204043
Coffre niveau 141 8003604554
Coffre niveau 152 0004005054
Coffre niveau 162 2004405564

COFFRES MYSTÈRES SAISONNIERS

Les coffres mystères saisonniers proposent des récompenses en rapport avec des événements ou des troupes.

Coffre mystère d'anniversaire

Vous pouvez obtenir toutes sortes de récompenses cosmétiques festives avec les coffres mystères d'anniversaire ! Ces coffres n'ont pas de niveau, et chacun d'eux vous donne une chance d'obtenir n'importe laquelle des récompenses disponibles.

Récompenses potentielles

Quand vous ouvrez des coffres mystères d'anniversaire, vous avez une chance d'obtenir des récompenses parmi 230 objets cosmétiques possibles :

Type de récompenseQuantitéChances
Bannière (décoration ou cadre)4364,47 %
Émotes18230,47 %
Skin de tour55,06 %

Coffre mystère romanesque

Vous pourrez obtenir de malicieuses récompenses dans les coffres mystères romanesques !

Cartes et évolutions des coffres mystères romanesques

Vous pourrez y trouver des fragments d'évolution de P.E.K.K.A, P.E.K.K.A évoluée et les cartes ci-dessous :

CommuneRareÉpiqueLégendaireChampion
GobelinsGobelin à sarbacanePrince ténébreuxMachine gobelineGobelinstein
Gang de gobelinsCage gobelineFût à gobelinsMéga chevalierPetit prince
Gobelins à lancesCabane de gobelinsMalédiction gobelineMolosse de laveRoi squelette
GargouillesTour de l'enferP.E.K.K.A
Horde de gargouillesMéga gargouilleNéant

Bannières et émotes dans les coffres mystères romanesques

Coffre mystère Froid ardent

Vous pourrez obtenir des récompenses sur le thème Feu et Glace dans les coffres mystères Froid ardent !

Cartes et évolutions des coffres mystères Froid ardent

Vous pourrez trouver des fragments d'évolution du sorcier, une évolution complète du sorcier et les cartes suivantes :

CommunRareÉpiqueLégendaireChampion
ArchèresBoule de feuBébé dragonSorcier de glaceReine des archères
ArtificièreFournaiseBallonMolosse de laveCheffe des voleuses
Esprit de feuGolem de glaceCharrette à canonPhénixPetit prince
Esprit de glaceTour de l'enferGel
Boule de neigeSorcierSapeurs

Bannières et émotes dans les coffres mystères Froid ardent

Coffre mystère Pain d'épices

Vous pouvez obtenir des tonnes de récompenses sur le thème des fêtes dans les coffres mystères Pain d'épices !

Cartes et évolutions des coffres mystères Pain d'épices

CommunRareÉpiqueLégendaireChampionÉvolution
Chauves-sourisGéantBébé dragonCimetièreReine des archèresFragments d'évolution du chevalier
CanonCabane de gobelinsFût à gobelinsDragon de l'enferGobelinsteinChevalier évolué
ArtificièreMini P.E.K.K.APoisonZappyMaître mineur
ChevalierMousquetaireArmée de squelettes
Colis royalÉlectrocuteursSorcière

Bannières et émotes des coffres mystères Pain d'épices

TAUX D'OBTENTION DES COFFRES MYSTÈRES ROMANESQUES, FROID ARDENT ET PAIN D'ÉPICES

Chances d'amélioration de rareté

Rareté de départ1 étoile2 étoiles3 étoiles4 étoiles5 étoiles
Coffre mystère saisonnier 1 étoile31,64 %43,04 %20,25 %4,06 %1,01 %

Taux de récompenses aux arènes 1-10

1 étoile2 étoiles3 étoiles4 étoiles5 étoiles
Cartes communes52,63 %28,57 %32,26 %37,04 %37,04 %
Cartes rares47,37 %25,71 %29,03 %33,33 %33,33 %
Cartes épiques22,86 %25,81 %29,63 %29,63 %
Bannières22,86 %
Émotes12,90 %

Taux de récompenses aux arènes 11+

1 étoile2 étoiles3 étoiles4 étoiles5 étoiles
Cartes communes52,63 %28,57 %25,77 %26,46 %26,46 %
Cartes rares47,37 %25,71 %23,20 %23,81 %23,81 %
Cartes épiques22,86 %20,62 %21,16 %21,16 %
Cartes légendaires10,82 %11,11 %11,11 %
Champions9,28 %9,52 %9,52 %
Bannières22,86 %
Émotes10,31 %
Fragments d'évolution7,94 %
Évolutions complètes7,94 %

Montants des récompenses par rareté et par type

1 étoileCartes communesCartes rares
Arènes 1-10133
Arènes 11-19255
Arènes 20+357
2 étoilesCartes communesCartes raresCartes épiquesBannières
Arènes 1-10501011
Arènes 11-191002031
Arènes 20+1403031
3 étoilesCartes communesCartes raresCartes épiquesCartes légendairesChampionsÉmotes
Arènes 1-10200405--1
Arènes 11-194008010111
Arènes 20+55011014211
4 étoilesCartes communesCartes raresCartes épiquesCartes légendairesChampionsFragments d'évolution
Arènes 1-1080016020---
Arènes 11-191 60032040431
Arènes 20+2 20044055642
5 étoilesCartes communesCartes raresCartes épiquesCartes légendairesChampionsFragments d'évolution (évolutions complètes)
Arènes 1-102 40048060---
Arènes 11-194 80096012013106
Arènes 20+7 5001 40018020156

Coffre mystère Triple opposition

Vous pourrez recevoir plein de récompenses sur le thème des mousquetaires dans les coffres mystères Triple opposition !

Cartes et évolutions dans les coffres mystères Triple opposition

CommunRareÉpiqueLégendaireChampion
FlèchesBélier de combatSquelette géantVoleuseChevalier d'or
BombardierExtracteur d'élixirChasseurArcher magiquePetit prince
Gang de gobelinsEsprit de guérisonMiroirFantôme royalMoine
Boule de neigeMousquetaireRage
ÉlectrocutionTrois mousquetairesGéante runique

Bannières et émotes dans les coffres mystères Triple opposition

TAUX D'OBTENTION DES COFFRES MYSTÈRES TRIPLE OPPOSITION

Chances d'amélioration de rareté

Rareté de départ1 étoile2 étoiles3 étoiles4 étoiles5 étoiles
Coffre mystère Triple opposition 1 étoile6,25 %29,01 %40,89 %21,15 %2,70 %

Taux de récompenses aux arènes 1-10

1 étoile2 étoiles3 étoiles4 étoiles5 étoiles
Cartes communes100,00 %57,14 %44,44 %39,06 %28,78 %
Cartes rares42,86 %33,33 %23,44 %21,58 %
Cartes épiques22,22 %12,50 %14,39 %
Bannières25,00 %28,20 %
Émotes7,05 %
Fragments d'évolution
Évolutions complètes

Taux de récompenses aux arènes 11-19

1 étoile2 étoiles3 étoiles4 étoiles5 étoiles
Cartes communes100,00 %57,14 %44,44 %31,25 %15,15 %
Cartes rares42,86 %33,33 %23,44 %15,15 %
Cartes épiques22,22 %15,63 %15,15 %
Cartes légendaires4,69 %6,82 %
Champions4,55 %
Bannières25,00 %30,30 %
Émotes7,58 %
Fragments d'évolution4,55 %
Évolutions complètes0,76 %

Taux de récompenses aux arènes 20+

1 étoile2 étoiles3 étoiles4 étoiles5 étoiles
Cartes communes100,00 %57,14 %44,44 %31,25 %15,15 %
Cartes rares42,86 %33,33 %23,44 %15,15 %
Cartes épiques22,22 %15,63 %15,15 %
Cartes légendaires4,69 %6,82 %
Champions4,55 %
Bannières25,00 %30,30 %
Émotes7,58 %
Fragments d'évolution4,55 %
Évolutions complètes0,76 %

Montants des récompenses par rareté et par type

1 étoileCartes communes
Arènes 1-1030
Arènes 11-1975
Arènes 20+125
2 étoilesCartes communesCartes rares
Arènes 1-106015
Arènes 11-1915050
Arènes 20+25060
3 étoilesCartes communesCartes raresCartes épiques
Arènes 1-10125353
Arènes 11-1937510010
Arènes 20+50012512
4 étoilesCartes communesCartes raresCartes épiquesCartes légendairesBannières
Arènes 1-10250756-1
Arènes 11-197502002031
Arènes 20+1 0002502551
5 étoilesCartes communesCartes raresCartes épiquesCartes légendairesChampionsBannièresÉmotesFragments d'évolutionFragments d'évolution (évolutions complètes)
Arènes 1-105001501211
Arènes 11-191 50040040621116
Arènes 20+2 000500501051116

Des coffres mystères spectraux et hantés

Vous pourrez recevoir plein de récompenses fantomatiques dans les coffres mystères hantés et spectraux !

Des cartes (dans les deux coffres)

CommunÉpiqueRareLégendaireChampion
FlèchesTour à bombesGardesCimetièreCheffe des voleuses
BombardierBoule de feuFoudreSorcière de la nuitGobelinstein
GargouillesTour de l'enferPoisonFantôme royalRoi squelette
SquelettesMini P.E.K.K.AArmée de squelettes
Dragons squelettesPierre tombaleSorcière

Des fragments d'évolution / évolutions complètes

Coffre mystère hantéCoffre mystère spectral
Fragment d'évolution - Armée de squelettesFragment d'évolution - Fantôme royal
Évolution complète - Armée de squelettesÉvolution complète - Fantôme royal
Fragment d'évolution - Fantôme royal
Évolution complète - Fantôme royal

Des bannières et émotes (dans les deux coffres)

TAUX D'OBTENTION DANS LES COFFRES MYSTÈRES HANTÉS ET SPECTRAUX

Taux de rareté

Rareté de départ1 étoile2 étoiles3 étoiles4 étoiles5 étoiles
Coffre mystère hanté à 1 étoile6,25 %29,01 %40,89 %21,15 %2,70 %
Coffre mystère spectral à 1 étoile6,25 %29,01 %40,89 %21,15 %2,70 %

Taux de récompenses aux arènes 1-10

1 étoile2 étoiles3 étoiles4 étoiles5 étoiles
Cartes communes100,00 %57,14 %44,44 %39,06 %28,78 %
Cartes rares42,86 %33,33 %23,44 %21,58 %
Cartes épiques22,22 %12,50 %14,39 %
Bannières25,00 %28,20 %
Émotes7,05 %
Fragments d'évolution
Évolutions complètes

Taux de récompenses aux arènes 11-19

1 étoile2 étoiles3 étoiles4 étoiles5 étoiles
Cartes communes100,00 %57,14 %44,44 %31,25 %14,39 %
Cartes rares42,86 %33,33 %23,44 %14,39 %
Cartes épiques22,22 %15,63 %14,39 %
Cartes légendaires4,69 %6,47 %
Champions4,32 %
Bannières25,00 %28,78 %
Émotes7,19 %
Fragments d'évolution8,64 %
Évolutions complètes1,44 %

Taux de récompenses aux arènes 20+

1 étoile2 étoiles3 étoiles4 étoiles5 étoiles
Cartes communes100,00 %57,14 %44,44 %31,25 %14,39 %
Cartes rares42,86 %33,33 %23,44 %14,39 %
Cartes épiques22,22 %15,63 %14,39 %
Cartes légendaires4,69 %6,47 %
Champions4,32 %
Bannières25,00 %28,78 %
Émotes7,19 %
Fragments d'évolution8,64 %
Évolutions complètes1,44 %

Montants des récompenses par rareté et par type

1 étoileCartes communes
Arènes 1-1030
Arènes 11-1975
Arènes 20+125
2 étoilesCartes communesCartes rares
Arènes 1-106015
Arènes 11-1915050
Arènes 20+25060
3 étoilesCartes communesCartes raresCartes épiques
Arènes 1-10125353
Arènes 11-1937510010
Arènes 20+50012512
4 étoilesCartes communesCartes raresCartes épiquesCartes légendairesBannières
Arènes 1-10250756-1
Arènes 11-197502002031
Arènes 20+1 0002502551
5 étoilesCartes communesCartes raresCartes épiquesCartes légendairesChampionsBannièresÉmotesFragments d'évolutionFragments d'évolution (évolutions complètes)
Arènes 1-105001501211
Arènes 11-191 50040040651116
Arènes 20+2 000500501051116

BOÎTES D'ÉVOLUTIONS ET DE HÉROS

Les boîtes d'évolution contiennent des fragments d'évolution et sont gagnées lors d'événements. Si vous recevez une évolution ou un fragment d'évolution que vous possédez déjà, ou si vous en recevez plus que nécessaire, vous obtiendrez des cartes de cette même troupe à la place.

Les boîtes de héros ne contiennent que des fragments de héros et sont gagnées soit lors d'événements, soit sur la voie gratuite du Pass Royale. Si vous obtenez un héros que vous possédez déjà, le doublon de héros sera converti en cartes de cette même troupes et 20 fragments de héros !

Ces boîtes fonctionnent de la même manière que les coffres mystères : vous avez 3 taps pour essayer d'améliorer la boîte. Chaque tap a une chance d'améliorer son niveau, pour encore plus de récompenses !

Taux d'apparition des boîtes d'évolution

Rareté de départ3 étoiles4 étoiles5 étoiles
Boîte d'évolution à 3 étoiles49,30 %45,60 %5,1 %
Boîte d'évolution à 4 étoiles79,20 %20,80 %
Boîte d'évolution à 5 étoiles100,00 %

Nombre de fragments d'évolution reçus

3 étoiles4 étoiles5 étoiles
126

Taux d'apparition des boîtes de héros

Rareté de départ2 étoiles3 étoiles4 étoiles5 étoiles
Boîte de héros à 2 étoiles34,30 %52,10 %12,60 %1,00 %

Nombre de fragments de héros reçus

2 étoiles3 étoiles4 étoiles5 étoiles
Fragments de héros51040200

COFFRES FOUDRE

Ouvrez des coffres foudre et utilisez les « coups » d'éclair pour remplacer les cartes que vous ne voulez pas. Les cartes sont remplacées par un même nombre de cartes d'une rareté équivalente. Les cartes de remplacement sont sélectionnées parmi toutes les cartes débloquées, avec des probabilités identiques. Les coffres foudre d'arènes plus élevées vous donnent plus de coups ! Chaque coffre peut donner un nombre de cartes différent, mais vous recevrez forcément 3 types de cartes par coffre, selon les probabilités indiquées dans le tableau ci-dessous.

ArèneCoupsTotal de cartesCartes communes aléatoiresCartes rares aléatoiresCartes épiques aléatoires
Arène 12806513
Arène 22656914
Arène 33957716
Arène 431108918
Arène 541159319
Arène 64130106223
Arène 74145118243
Arène 84160130273
Arène 95175142294
Arène 105190154324
Arène 115204166344
Arène 125220179374
Arène 136235191395
Arène 146250203425
Arène 156264215445
Arène 166269219455
Arène 176275223466
Arène 186280227476
Arène 196285231486
Arène 206289235486
Arène 216294239496
Arène 226300244506
Arène 236305248516
Arène 246310252526
Arène 256315256536
Arène 266320260536
Arène 276325264547
Arène 286330268557

COFFRES LÉGENDAIRES DU ROI (ARÈNES 11+)

Chaque coffre légendaire du Roi vous garantit une carte légendaire, et leur mécanisme unique de tirage vous permet de choisir entre deux cartes différentes à chaque fois. Chaque coffre peut donner un nombre de cartes différent, mais vous recevrez forcément 7 types de cartes par coffre, selon les probabilités indiquées dans le tableau ci-dessous.

ArèneTotal de cartesCartes communes aléatoiresCartes rares aléatoiresCartes épiques aléatoiresPossibilité de carte légendaire aléatoirePossibilité de champion aléatoire
Arène 113402496822100 %
Arène 123502567023100 %
Arène 133602647224100 %
Arène 143702727424100 %
Arène 153802797625100 %
Arènes 16+3802797625100 %100 %

À bientôt dans l'arène !

L'équipe de Clash Royale