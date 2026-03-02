Les morceaux sont des fragments d'images qui permettent de compléter des scènes dans les événements d'albums. Il existe différentes raretés pour les morceaux, et chacune a son propre taux d'obtention. Vous trouverez ci-dessous plus d'informations sur le taux d'obtention de chaque morceau.

Il y a deux types de morceaux :

Morceau aléatoire : octroie 1 morceau aléatoire ou un doublon

Morceau unique : garantit d'obtenir 1 nouveau morceau (si votre album n'est pas terminé)

Et les doublons ?

Si vous obtenez un morceau aléatoire que vous avez déjà, c'est un doublon. Chaque doublon est ajouté à une barre de progression vers un morceau unique, selon son niveau de rareté :

Morceau Doublons Commun 2 Rare 3 Épique 4 Légendaire 5

Une fois cette barre remplie, vous recevrez automatiquement un morceau unique ! Tout excédent de points de progression est conservé, alors vous ne perdrez rien !

Que se passe-t-il quand je termine l'album ?

Une fois que vous avez terminé l'événement, vous pouvez continuer de récupérer des morceaux. Ils seront transformés en récompenses bonus aléatoires !

CHANCES DE RARETÉ

Rareté Chance Commun 83,8 % Rare 12,6 % Épique 2,6 % Légendaire 1 %

TAUX D'OBTENTION DE MORCEAU UNIQUE PAR SCÈNE