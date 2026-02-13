À partir du 16 février, 22 coffres mystères romanesques seront disponibles dans les événements suivants, jusqu'à la fin de la saison :

Au cœur des ténèbres

Chemin des héros

Odyssée de clan

Un nombre limité de coffres sera également disponible via des concours ou à acheter avec des gemmes dans le magasin.

L'événement d'ouverture de coffres sera aussi de retour, avec encore plus de récompenses qui vous iront droit au cœur ! Ouvrez un total de 15 coffres mystères romanesques pour débloquer une boîte d'évolution à la fin.

Pour plus d'informations sur les contenus du coffre, c'est par ici : type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.

À bientôt dans l'arène !

L'équipe de Clash Royale