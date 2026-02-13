Coffre mystère romanesque
Le coffre mystère romanesque fleurit avec une touche de lierre et... des cupcakes en forme de rose ?
Plus vous progressez sur la voie des trophées, plus la douce odeur des récompenses s'intensifie ! Vous débuterez avec des cartes de faibles raretés, puis une fois l'arène 10 atteinte, un véritable jardin de récompenses s'ouvrira à vous, pour vous offrir des options de toutes raretés ainsi que des cosmétiques de saison.
Vous pourrez obtenir des fragments d'évolution de P.E.K.K.A, P.E.K.K.A évoluée et les cartes ci-dessous :
|Commune
|Rare
|Épique
|Légendaire
|Champion
|Gobelins
|Gobelin à sarbacane
|Prince ténébreux
|Machine gobeline
|Gobelinstein
|Gang de gobelins
|Cage gobeline
|Fût à gobelins
|Méga chevalier
|Petit prince
|Gobelins à lances
|Cabane de gobelins
|Malédiction gobeline
|Molosse de lave
|Roi squelette
|Gargouilles
|Tour de l'enfer
|P.E.K.K.A
|Horde de gargouilles
|Méga gargouille
|Néant
En ce qui concerne les cosmétiques, vous aurez accès à deux fonds et deux décorations de bannière, ainsi qu'à une toute nouvelle émote.
À partir du 16 février, 22 coffres mystères romanesques seront disponibles dans les événements suivants, jusqu'à la fin de la saison :
Au cœur des ténèbres
Chemin des héros
Odyssée de clan
Un nombre limité de coffres sera également disponible via des concours ou à acheter avec des gemmes dans le magasin.
L'événement d'ouverture de coffres sera aussi de retour, avec encore plus de récompenses qui vous iront droit au cœur ! Ouvrez un total de 15 coffres mystères romanesques pour débloquer une boîte d'évolution à la fin.
Pour plus d'informations sur les contenus du coffre, c'est par ici : type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale