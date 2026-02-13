Skip to content
13 févr. 2026
Blog – Clash Royale

Coffre mystère romanesque

Le coffre mystère romanesque fleurit avec une touche de lierre et... des cupcakes en forme de rose ?

Plus vous progressez sur la voie des trophées, plus la douce odeur des récompenses s'intensifie ! Vous débuterez avec des cartes de faibles raretés, puis une fois l'arène 10 atteinte, un véritable jardin de récompenses s'ouvrira à vous, pour vous offrir des options de toutes raretés ainsi que des cosmétiques de saison.

Vous pourrez obtenir des fragments d'évolution de P.E.K.K.A, P.E.K.K.A évoluée et les cartes ci-dessous :

CommuneRareÉpiqueLégendaireChampion
GobelinsGobelin à sarbacanePrince ténébreuxMachine gobelineGobelinstein
Gang de gobelinsCage gobelineFût à gobelinsMéga chevalierPetit prince
Gobelins à lancesCabane de gobelinsMalédiction gobelineMolosse de laveRoi squelette
GargouillesTour de l'enferP.E.K.K.A
Horde de gargouillesMéga gargouilleNéant

En ce qui concerne les cosmétiques, vous aurez accès à deux fonds et deux décorations de bannière, ainsi qu'à une toute nouvelle émote.

À partir du 16 février, 22 coffres mystères romanesques seront disponibles dans les événements suivants, jusqu'à la fin de la saison :

  • Au cœur des ténèbres

  • Chemin des héros

  • Odyssée de clan

Un nombre limité de coffres sera également disponible via des concours ou à acheter avec des gemmes dans le magasin.

L'événement d'ouverture de coffres sera aussi de retour, avec encore plus de récompenses qui vous iront droit au cœur ! Ouvrez un total de 15 coffres mystères romanesques pour débloquer une boîte d'évolution à la fin.

Pour plus d'informations sur les contenus du coffre, c'est par ici : type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.

À bientôt dans l'arène !

L'équipe de Clash Royale