À partir du 14 décembre, le coffre mystère Pain d'épices sera disponible dans un événement festif et jusqu'à la fin de la saison des fêtes.

Vous pourrez récupérer jusqu'à 19 coffres mystères Pain d'épices au cours des événements suivants :

12 jours avant Clashmas

Nouvelle année, nouveau feu

Odyssée de clan

Le dernier coffre, qui vous aidera à terminer l'événement d'ouverture de coffres, pourra être récupéré dans le magasin gratuitement ! Plus de coffres seront disponibles lors des concours ou contre des gemmes dans le magasin, alors suivez l'odeur des douces récompenses.

Pour plus d'informations sur les contenus du coffre, c'est par ici : type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.

À bientôt dans l'arène !

L'équipe de Clash Royale