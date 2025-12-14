Coffre mystère Pain d'épices !
Un nouveau coffre délicieusement recouvert de sucre arrive bientôt 🍪
Sortez vos emporte-pièces et préchauffez votre four, parce que le coffre mystère Pain d'épices contient tout un tas de surprises sucrées pour agrémenter vos fêtes héroïques !
Plus vous êtes loin sur la voie des trophées, plus vos récompenses seront douces. Vous ne recevrez que des cartes jusqu'à l'arène 10. Ensuite, les récompenses possibles augmentent pour des cartes plus rares, des cosmétiques et, cerise sur le gâteau : des fragments d'évolution !
Vous pourrez trouver les cartes et évolutions suivantes à l'intérieur :
|Commune
|Rare
|Épique
|Légendaire
|Champion
|Évolution
|Chauves-souris
|Géant
|Bébé dragon
|Cimetière
|Reine des archères
|Fragments d'évolution du chevalier
|Canon
|Cabane de gobelins
|Fût à gobelins
|Dragon de l'enfer
|Gobelinstein
|Chevalier évolué
|Artificière
|Mini P.E.K.K.A
|Poison
|Zappy
|Maître mineur
|Chevalier
|Mousquetaire
|Armée de squelettes
|Colis royal
|Électrocuteurs
|Sorcière
En ce qui concerne les cosmétiques, vous aurez accès à deux fonds et deux décorations de bannière, ainsi qu'à une toute nouvelle émote.
À partir du 14 décembre, le coffre mystère Pain d'épices sera disponible dans un événement festif et jusqu'à la fin de la saison des fêtes.
Vous pourrez récupérer jusqu'à 19 coffres mystères Pain d'épices au cours des événements suivants :
12 jours avant Clashmas
Nouvelle année, nouveau feu
Odyssée de clan
Le dernier coffre, qui vous aidera à terminer l'événement d'ouverture de coffres, pourra être récupéré dans le magasin gratuitement ! Plus de coffres seront disponibles lors des concours ou contre des gemmes dans le magasin, alors suivez l'odeur des douces récompenses.
Pour plus d'informations sur les contenus du coffre, c'est par ici : type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale