DANS LA PROCHAINE MISE À JOUR…
Ces prochains mois, il y aura des tas d'ajouts passionnants dans Clash Royale :
La ligue 2c2 arrive !
Boîte d'évolution : plus d'occasions de gagner des évos
Contenus saisonniers pour une ambiance festive, avec un coffre mystère de saison et un événement de Clashmas plein de récompenses
Refonte de la voie des trophées
Et la plus grosse partie de la mise à jour : quelque chose d'héroïque se prépare ! De quoi transformer le gameplay ! Plus d'infos là-dessus plus tard…
D'abord, parlons de quelque chose qui concerne tous les joueurs…
PARLONS DE PROGRESSION !
Avec le temps, le système de progression de Clash Royale s'est pas mal développé. Entre les jokers d'élite, les livres, les écus magiques et l'or, il y a plus d'un chemin à suivre pour améliorer ses cartes. Certains mettent leurs ressources de côté en attendant le « bon moment », d'autres se retrouvent avec des objets (jokers d'élite et livres) sans bien savoir comment les utiliser ou les obtenir.
Avec la prochaine mise à jour du 24 novembre, nous espérons simplifier la progression, l'harmoniser et la rendre plus gratifiante.
BYE BYE, LES JOKERS D'ÉLITE !
Quand nous avons ajouté le niveau d'élite, les jokers d'élite devaient offrir aux joueurs une forme plus passive de progression, accessible à un rythme moins soutenu, tout restant intéressante. Avec le temps, nous avons observé que les joueurs ne voyaient pas ça comme ça. Le système prêtait à confusion et paraissait moins satisfaisant que la collecte et l'amélioration directe des cartes.
Par conséquent, nous avons décidé de mettre fin aux jokers d'élite.
Vos jokers d'élite restants seront automatiquement convertis en gemmes, à utiliser pour acheter les cartes de votre choix dans le cadre de la nouvelle économie des gemmes, une refonte incluse dans la mise à jour.
Plus besoin d'accumuler les récompenses quotidiennes dans l'espoir d'obtenir certaines cartes : vous pourrez acheter celles que vous voulez avec des gemmes !
Comme vous l'avez peut-être remarqué, nous avons retiré les jokers d'élite du mode Classé et de la voie des trophées ce mois-ci, pour éviter toute confusion avant ce changement.
C'est un grand pas vers un système plus simple et transparent, dans lequel votre progression aura du sens et sera liée aux cartes avec lesquelles vous jouez.
RETOUR AUX BASES
En plus de supprimer les jokers d'élite, nous réduisons aussi certains objets remplissant des fonctions similaires, afin de simplifier la progression.
Il est arrivé à de nombreux joueurs de se retrouver avec un inventaire plein de livres sans bonne occasion de les utiliser. Les livres semblaient aussi perdre de la valeur au fil des niveaux : les joueurs s'en désintéressaient parce qu'ils perdaient leur intérêt par rapport aux niveaux inférieurs. Ce n'était pas l'expérience que nous voulions : les joueurs dévouaient plus d'énergie à la gestion de leur inventaire qu'à s'amuser à collectionner des cartes.
Après la mise à jour, vos livres durement gagnés (de communs à légendaires) seront convertis en un nombre équivalent de jokers, et vos écus magiques en or. Les livres ultimes seront convertis en gemmes, à utiliser dans le cadre de la refonte de l'économie des gemmes mentionnée ci-dessus. Pour faciliter encore plus les choses, il y aura aussi davantage de cartes aléatoires à gagner partout dans le jeu.
Tous les taux de conversion sont basés sur le niveau de votre tour du Roi et sont directement équivalents aux quantités réduites de cartes et d'or requises (expliquées plus loin dans cet article). Ce taux de conversion est approximativement le niveau de la tour du Roi plus un. Par exemple, au niveau 10 de la tour du Roi, vous obtiendrez assez de jokers pour pleinement faire passer une carte du niveau 10 à 11. En dessous du niveau 6 de la tour du Roi, un taux de conversion minimum s'applique : les joueurs recevront au minimum les jokers équivalents à l'amélioration d'une carte au niveau 7.
Les taux de conversion sont ci-dessous !
Taux de conversion des livres
|niveau de tour du Roi
|Jokers communs par livre commun
|Jokers rares par livre rare
|Jokers épiques par livre épique
|Jokers légendaires par livre légendaire
|Gemmes par livre ultime
|1
|100
|20
|10
|4
|400
|2
|100
|20
|10
|4
|400
|3
|100
|20
|10
|4
|400
|4
|100
|20
|10
|4
|400
|5
|100
|20
|10
|4
|400
|6
|100
|20
|10
|4
|400
|7
|200
|50
|10
|4
|400
|8
|400
|100
|10
|4
|400
|9
|800
|200
|20
|4
|400
|10
|1 000
|300
|30
|4
|400
|11
|1 500
|400
|50
|6
|800
|12
|2 500
|550
|70
|9
|2 000
|13
|3 500
|750
|100
|12
|3 200
|14
|5 500
|1 000
|130
|14
|4 400
|15
|7 500
|1 400
|180
|20
|6 000
Taux de conversion des écus magiques
|niveau de tour du Roi
|Or par écu magique
|1
|8,000
|2
|8,000
|3
|8,000
|4
|8,000
|5
|8,000
|6
|8,000
|7
|8,000
|8
|8,000
|9
|8,000
|10
|15,000
|11
|25,000
|12
|40,000
|13
|60,000
|14
|90,000
|15
|120,000
NOUVEAUX NIVEAUX ET AMÉLIORATION DES CARTES
Suite à l'introduction du niveau d'élite, la progression s'est révélée être beaucoup moins intuitive prévue. Le système des jokers d'élite a rendu les améliorations compliquées pour certains joueurs, et arriver au sommet donnait souvent l'impression d'être dans une impasse.
Ce système était aussi en contradiction avec notre objectif pour Clash Royale : offrir une expérience de jeu dynamique et durable pendant de longues années.
Maintenant que le système est plus simple, tout est prêt pour la suite !
Dans la prochaine mise à jour, le niveau 16 fera son arrivée, un nouveau palier conçu pour que la progression garde tout son sens pour les joueurs qui ont déjà maxé leurs decks et qui veulent un nouvel objectif à atteindre, tout en rendant les niveaux précédents plus accessibles pour une progression fluide et naturelle.
Nous réduisons aussi les cartes et l'or requis pour les améliorations aux niveaux intermédiaires afin de garder un rythme régulier et sans accroc. Les nouveaux niveaux pourront être atteints avec des cartes et de l'or, comme le niveau 14.
Cliquez ci-dessous pour comparer les anciennes et les nouvelles valeurs.
Niveau x doublons requis pour l'amélioration (cartes)
Prérequis actuels (cartes)
|Niveau de carte
|Commune
|Rare
|Épique
|Légendaire
|Champion
|1
|1
|2
|2
|3
|4
|1
|4
|10
|2
|5
|20
|4
|6
|50
|10
|1
|7
|100
|20
|2
|8
|200
|50
|4
|9
|400
|100
|10
|1
|10
|800
|200
|20
|2
|11
|1 000
|400
|40
|4
|1
|12
|1 500
|500
|50
|6
|2
|13
|3 000
|750
|100
|10
|8
|14
|5 000
|1 250
|200
|20
|20
|15
|50 000 jokers d'élite
|50 000 jokers d'élite
|50 000 jokers d'élite
|50 000 jokers d'élite
|50 000 jokers d'élite
Nouveaux prérequis (cartes)
|Niveau de carte
|Commune
|Rare
|Épique
|Légendaire
|Champion
|1
|1
|2
|2
|3
|4
|1
|4
|10
|2
|5
|20
|4
|6
|50
|10
|1
|7
|100
|20
|2
|8
|200
|50
|4
|9
|400
|100
|10
|1
|10
|800
|200
|20
|2
|11
|1 000
|300 ▼
|30 ▼
|4
|1
|12
|1 500
|400 ▼
|50
|6
|2
|13
|2 500 ▼
|550 ▼
|70 ▼
|9 ▼
|5 ▼
|14
|3 500 ▼
|750 ▼
|100 ▼
|12 ▼
|8 ▼
|15
|5 500
|1 000
|130
|14
|11
|16
|7 500
|1 400
|180
|20
|15
Prérequis actuels (or)
|Niveau de carte
|Commune
|Rare
|Épique
|Légendaire
|Champion
|Déblocage
|2
|5
|3
|20
|4
|50
|50
|5
|150
|150
|6
|400
|400
|7
|1 000
|1 000
|400
|8
|2 000
|2 000
|2 000
|9
|4 000
|4 000
|4 000
|10
|8 000
|8 000
|8 000
|5 000
|11
|15 000
|15 000
|15 000
|15 000
|12
|35 000
|35 000
|35 000
|35 000
|35 000
|13
|75 000
|75 000
|75 000
|75 000
|75 000
|14
|100 000
|100 000
|100 000
|100 000
|100 000
|15
|0
|0
|0
|0
|0
Nouveaux prérequis (or)
|Niveau de carte
|Commune
|Rare
|Épique
|Légendaire
|Champion
|Déblocage
|2
|5
|3
|20
|4
|50
|50
|5
|150
|150
|6
|400
|400
|7
|1 000
|1 000
|8
|2 000
|2 000
|2 000
|9
|4 000
|4 000
|4 000
|10
|8 000
|8 000
|8 000
|5 000
|11
|15 000
|15 000
|15 000
|15 000
|12
|25 000 ▼
|25 000 ▼
|25 000 ▼
|25 000 ▼
|25 000 ▼
|13
|40 000 ▼
|40 000 ▼
|40 000 ▼
|40 000 ▼
|40 000 ▼
|14
|60 000 ▼
|60 000 ▼
|60 000 ▼
|60 000 ▼
|60 000 ▼
|15
|90 000
|90 000
|90 000
|90 000
|90 000
|16
|120 000
|120 000
|120 000
|120 000
|120 000
Foire aux questions
Et si j'ai déjà commencé à améliorer une carte de niveau 14 ?
Si vous avez déjà utilisé des jokers d'élite pour une amélioration partielle, ils seront convertis en doublons de la carte en question, dont le nombre correspondra exactement à la progression vers le niveau suivant. Par exemple, si vous êtes au niveau 14 de la tour du Roi et que vous avez investi 25 000 jokers d'élite dans une carte commune, comme votre chevalier de niveau 14, 2 750 doublons seront appliqués à sa progression lors de la mise à jour.
Que se passera-t-il si mes réserves de jokers sont pleines ?
L'excédent de jokers dérivés de vos livres pourra dépasser la limite de vos réserves et vous pourrez donc les utiliser pour faire passer vos cartes au nouveau niveau.
Le mode Classé restera-t-il limité au niveau 15 ?
Oui ! En accord avec vos retours à la sortie du niveau 15, les cartes en mode Classé resteront limitées au niveau 15 pendant les 6 premiers mois après la mise à jour (jusqu'à la saison de mai 2026) afin de vous donner le temps d'améliorer vos cartes au niveau 16.
Qu'arrivera-t-il au surplus de doublons de cartes au niveau 16 dans le nouveau système ?
Les doublons en trop des cartes maxées seront désormais convertis en cristaux ! Les cristaux sont une nouvelle monnaie permettant d'acheter des cosmétiques dans le magasin, à commencer par des émotes exclusives. Nous vous en dirons plus à ce sujet à l'approche de la mise à jour !
EXTENSION DE LA VOIE DES TROPHÉES ET CHANGEMENTS DU MODE CLASSÉ
À la sortie de la mise à jour, la voie des trophées sera étendue à 12 000 trophées, avec quatre nouvelles arènes entre 10 000 et 12 000 trophées. Il y aura de nouveaux paliers et plus de récompenses pour les joueurs aux niveaux supérieurs !
Nouvelles arènes de la voie des trophées
| | Minimum de trophées requis | |
| -------------------------------- | ------ |
| Arène 25 | 10 000 |
| Arène 26 | 10 500 |
| Arène 27 | 11 000 |
| Arène 28 | 11 500 |
Les joueurs pourront continuer à gagner des récompenses en progressant à travers chaque nouvelle arène.
Les arènes saisonnières seront temporairement interrompues à l'arrivée de ces nouvelles arènes, pour permettre aux joueurs en fin de jeu d'atteindre l'arène 28 sans passer à côté des contenus saisonniers.
Modifications de l'accès au mode Classé
Il ne sera plus nécessaire d'arriver au bout de la voie des trophées pour accéder au mode Classé !
Désormais, vous devrez atteindre le palier de trophées requis pour la saison en cours :
|Saison
|Trophées requis pour passer en Classé
|Novembre
|10 000
|Décembre
|10 500
|Janvier
|11 000
|Février
|11 500
De plus, si vous atteignez la ligue des champions en mode Classé, celui-ci restera débloqué lors de la saison suivante.
N'oubliez pas que le mode Classé sera limité au niveau 15 jusqu'à la saison de mai 2026.
EN QUELQUES MOTS
Lors de la mise à jour du 24 novembre :
L'amélioration des cartes sera centrée sur trois ressources principales (cartes, or et jokers) avec les gemmes comme raccourci facultatif.
Ressources existantes qui seront converties automatiquement :
Livres → Jokers/Gemmes
Écus magiques → Or
Jokers d'élite → Gemmes
Le niveau 16 sera ajouté pour les joueurs ayant déjà maxé leurs cartes.
Les combats classés resteront limités au niveau 15 jusqu'en mai 2026.
Les coûts d'amélioration seront ajustés pour une progression plus fluide d'un niveau à l'autre.
RAPPEL
N'oubliez pas : la dernière mise à jour de Clash Royale de l'année ne se limitera pas à ces changements de la progression et au niveau 16… quelque chose de complètement nouveau et d'héroïque vous attend en décembre, alors restez à l'écoute ! On vous donnera de petits aperçus dès la semaine prochaine.
Nous cherchons toujours à servir au mieux notre communauté, surtout lorsqu'il s'agit de gros changements dans le jeu, alors dites-nous ce que vous pensez de tout ça sur Reddit et/ou Discord !
**Les conversions ne sont pas définitives et sont toutes susceptibles d'être modifiées.
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale