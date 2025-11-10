Skip to content
10 nov. 2025
Blog – Clash Royale

DANS LA PROCHAINE MISE À JOUR…

Ces prochains mois, il y aura des tas d'ajouts passionnants dans Clash Royale :

  • La ligue 2c2 arrive !

  • Boîte d'évolution : plus d'occasions de gagner des évos

  • Contenus saisonniers pour une ambiance festive, avec un coffre mystère de saison et un événement de Clashmas plein de récompenses

  • Refonte de la voie des trophées

  • Et la plus grosse partie de la mise à jour : quelque chose d'héroïque se prépare ! De quoi transformer le gameplay ! Plus d'infos là-dessus plus tard…

D'abord, parlons de quelque chose qui concerne tous les joueurs…

PARLONS DE PROGRESSION !

Avec le temps, le système de progression de Clash Royale s'est pas mal développé. Entre les jokers d'élite, les livres, les écus magiques et l'or, il y a plus d'un chemin à suivre pour améliorer ses cartes. Certains mettent leurs ressources de côté en attendant le « bon moment », d'autres se retrouvent avec des objets (jokers d'élite et livres) sans bien savoir comment les utiliser ou les obtenir.

Avec la prochaine mise à jour du 24 novembre, nous espérons simplifier la progression, l'harmoniser et la rendre plus gratifiante.

BYE BYE, LES JOKERS D'ÉLITE !

Quand nous avons ajouté le niveau d'élite, les jokers d'élite devaient offrir aux joueurs une forme plus passive de progression, accessible à un rythme moins soutenu, tout restant intéressante. Avec le temps, nous avons observé que les joueurs ne voyaient pas ça comme ça. Le système prêtait à confusion et paraissait moins satisfaisant que la collecte et l'amélioration directe des cartes.

Par conséquent, nous avons décidé de mettre fin aux jokers d'élite.

Vos jokers d'élite restants seront automatiquement convertis en gemmes, à utiliser pour acheter les cartes de votre choix dans le cadre de la nouvelle économie des gemmes, une refonte incluse dans la mise à jour.

Plus besoin d'accumuler les récompenses quotidiennes dans l'espoir d'obtenir certaines cartes : vous pourrez acheter celles que vous voulez avec des gemmes !

Comme vous l'avez peut-être remarqué, nous avons retiré les jokers d'élite du mode Classé et de la voie des trophées ce mois-ci, pour éviter toute confusion avant ce changement.

C'est un grand pas vers un système plus simple et transparent, dans lequel votre progression aura du sens et sera liée aux cartes avec lesquelles vous jouez.

RETOUR AUX BASES

En plus de supprimer les jokers d'élite, nous réduisons aussi certains objets remplissant des fonctions similaires, afin de simplifier la progression.

Il est arrivé à de nombreux joueurs de se retrouver avec un inventaire plein de livres sans bonne occasion de les utiliser. Les livres semblaient aussi perdre de la valeur au fil des niveaux : les joueurs s'en désintéressaient parce qu'ils perdaient leur intérêt par rapport aux niveaux inférieurs. Ce n'était pas l'expérience que nous voulions : les joueurs dévouaient plus d'énergie à la gestion de leur inventaire qu'à s'amuser à collectionner des cartes.

Après la mise à jour, vos livres durement gagnés (de communs à légendaires) seront convertis en un nombre équivalent de jokers, et vos écus magiques en or. Les livres ultimes seront convertis en gemmes, à utiliser dans le cadre de la refonte de l'économie des gemmes mentionnée ci-dessus. Pour faciliter encore plus les choses, il y aura aussi davantage de cartes aléatoires à gagner partout dans le jeu.

Tous les taux de conversion sont basés sur le niveau de votre tour du Roi et sont directement équivalents aux quantités réduites de cartes et d'or requises (expliquées plus loin dans cet article). Ce taux de conversion est approximativement le niveau de la tour du Roi plus un. Par exemple, au niveau 10 de la tour du Roi, vous obtiendrez assez de jokers pour pleinement faire passer une carte du niveau 10 à 11. En dessous du niveau 6 de la tour du Roi, un taux de conversion minimum s'applique : les joueurs recevront au minimum les jokers équivalents à l'amélioration d'une carte au niveau 7.

Les taux de conversion sont ci-dessous !

Taux de conversion des livres

niveau de tour du RoiJokers communs par livre communJokers rares par livre rareJokers épiques par livre épiqueJokers légendaires par livre légendaireGemmes par livre ultime
110020104400
210020104400
310020104400
410020104400
510020104400
610020104400
720050104400
8400100104400
9800200204400
101 000300304400
111 500400506800
122 5005507092 000
133 500750100123 200
145 5001 000130144 400
157 5001 400180206 000

Taux de conversion des écus magiques

niveau de tour du RoiOr par écu magique
18,000
28,000
38,000
48,000
58,000
68,000
78,000
88,000
98,000
1015,000
1125,000
1240,000
1360,000
1490,000
15120,000

NOUVEAUX NIVEAUX ET AMÉLIORATION DES CARTES

Suite à l'introduction du niveau d'élite, la progression s'est révélée être beaucoup moins intuitive prévue. Le système des jokers d'élite a rendu les améliorations compliquées pour certains joueurs, et arriver au sommet donnait souvent l'impression d'être dans une impasse.

Ce système était aussi en contradiction avec notre objectif pour Clash Royale : offrir une expérience de jeu dynamique et durable pendant de longues années.

Maintenant que le système est plus simple, tout est prêt pour la suite !

Dans la prochaine mise à jour, le niveau 16 fera son arrivée, un nouveau palier conçu pour que la progression garde tout son sens pour les joueurs qui ont déjà maxé leurs decks et qui veulent un nouvel objectif à atteindre, tout en rendant les niveaux précédents plus accessibles pour une progression fluide et naturelle.

Nous réduisons aussi les cartes et l'or requis pour les améliorations aux niveaux intermédiaires afin de garder un rythme régulier et sans accroc. Les nouveaux niveaux pourront être atteints avec des cartes et de l'or, comme le niveau 14.

Cliquez ci-dessous pour comparer les anciennes et les nouvelles valeurs.

Niveau x doublons requis pour l'amélioration (cartes)

Prérequis actuels (cartes)

Niveau de carteCommuneRareÉpiqueLégendaireChampion
11
22
341
4102
5204
650101
7100202
8200504
9400100101
10800200202
111 0004004041
121 5005005062
133 000750100108
145 0001 2502002020
1550 000 jokers d'élite50 000 jokers d'élite50 000 jokers d'élite50 000 jokers d'élite50 000 jokers d'élite

Nouveaux prérequis (cartes)

Niveau de carteCommuneRareÉpiqueLégendaireChampion
11
22
341
4102
5204
650101
7100202
8200504
9400100101
10800200202
111 000300 ▼30 ▼41
121 500400 ▼5062
132 500 ▼550 ▼70 ▼9 ▼5 ▼
143 500 ▼750 ▼100 ▼12 ▼8 ▼
155 5001 0001301411
167 5001 4001802015

Prérequis actuels (or)

Niveau de carteCommuneRareÉpiqueLégendaireChampion
Déblocage
25
320
45050
5150150
6400400
71 0001 000400
82 0002 0002 000
94 0004 0004 000
108 0008 0008 0005 000
1115 00015 00015 00015 000
1235 00035 00035 00035 00035 000
1375 00075 00075 00075 00075 000
14100 000100 000100 000100 000100 000
1500000

Nouveaux prérequis (or)

Niveau de carteCommuneRareÉpiqueLégendaireChampion
Déblocage
25
320
45050
5150150
6400400
71 0001 000
82 0002 0002 000
94 0004 0004 000
108 0008 0008 0005 000
1115 00015 00015 00015 000
1225 000 ▼25 000 ▼25 000 ▼25 000 ▼25 000 ▼
1340 000 ▼40 000 ▼40 000 ▼40 000 ▼40 000 ▼
1460 000 ▼60 000 ▼60 000 ▼60 000 ▼60 000 ▼
1590 00090 00090 00090 00090 000
16120 000120 000120 000120 000120 000

Foire aux questions

Et si j'ai déjà commencé à améliorer une carte de niveau 14 ?

Si vous avez déjà utilisé des jokers d'élite pour une amélioration partielle, ils seront convertis en doublons de la carte en question, dont le nombre correspondra exactement à la progression vers le niveau suivant. Par exemple, si vous êtes au niveau 14 de la tour du Roi et que vous avez investi 25 000 jokers d'élite dans une carte commune, comme votre chevalier de niveau 14, 2 750 doublons seront appliqués à sa progression lors de la mise à jour.

Que se passera-t-il si mes réserves de jokers sont pleines ?

L'excédent de jokers dérivés de vos livres pourra dépasser la limite de vos réserves et vous pourrez donc les utiliser pour faire passer vos cartes au nouveau niveau.

Le mode Classé restera-t-il limité au niveau 15 ?

Oui ! En accord avec vos retours à la sortie du niveau 15, les cartes en mode Classé resteront limitées au niveau 15 pendant les 6 premiers mois après la mise à jour (jusqu'à la saison de mai 2026) afin de vous donner le temps d'améliorer vos cartes au niveau 16.

Qu'arrivera-t-il au surplus de doublons de cartes au niveau 16 dans le nouveau système ?

Les doublons en trop des cartes maxées seront désormais convertis en cristaux ! Les cristaux sont une nouvelle monnaie permettant d'acheter des cosmétiques dans le magasin, à commencer par des émotes exclusives. Nous vous en dirons plus à ce sujet à l'approche de la mise à jour !

EXTENSION DE LA VOIE DES TROPHÉES ET CHANGEMENTS DU MODE CLASSÉ

À la sortie de la mise à jour, la voie des trophées sera étendue à 12 000 trophées, avec quatre nouvelles arènes entre 10 000 et 12 000 trophées. Il y aura de nouveaux paliers et plus de récompenses pour les joueurs aux niveaux supérieurs !

Nouvelles arènes de la voie des trophées

| | Minimum de trophées requis | |
| -------------------------------- | ------ |
| Arène 25 | 10 000 |
| Arène 26 | 10 500 |
| Arène 27 | 11 000 |
| Arène 28 | 11 500 |

Les joueurs pourront continuer à gagner des récompenses en progressant à travers chaque nouvelle arène.

Les arènes saisonnières seront temporairement interrompues à l'arrivée de ces nouvelles arènes, pour permettre aux joueurs en fin de jeu d'atteindre l'arène 28 sans passer à côté des contenus saisonniers.

Modifications de l'accès au mode Classé

Il ne sera plus nécessaire d'arriver au bout de la voie des trophées pour accéder au mode Classé !

Désormais, vous devrez atteindre le palier de trophées requis pour la saison en cours :

SaisonTrophées requis pour passer en Classé
Novembre10 000
Décembre10 500
Janvier11 000
Février11 500

De plus, si vous atteignez la ligue des champions en mode Classé, celui-ci restera débloqué lors de la saison suivante.

N'oubliez pas que le mode Classé sera limité au niveau 15 jusqu'à la saison de mai 2026.

EN QUELQUES MOTS

Lors de la mise à jour du 24 novembre :

  • L'amélioration des cartes sera centrée sur trois ressources principales (cartes, or et jokers) avec les gemmes comme raccourci facultatif.

  • Ressources existantes qui seront converties automatiquement :

    • Livres → Jokers/Gemmes

    • Écus magiques → Or

    • Jokers d'élite → Gemmes

  • Le niveau 16 sera ajouté pour les joueurs ayant déjà maxé leurs cartes.

  • Les combats classés resteront limités au niveau 15 jusqu'en mai 2026.

  • Les coûts d'amélioration seront ajustés pour une progression plus fluide d'un niveau à l'autre.

RAPPEL

N'oubliez pas : la dernière mise à jour de Clash Royale de l'année ne se limitera pas à ces changements de la progression et au niveau 16… quelque chose de complètement nouveau et d'héroïque vous attend en décembre, alors restez à l'écoute ! On vous donnera de petits aperçus dès la semaine prochaine.

Nous cherchons toujours à servir au mieux notre communauté, surtout lorsqu'il s'agit de gros changements dans le jeu, alors dites-nous ce que vous pensez de tout ça sur Reddit et/ou Discord !

**Les conversions ne sont pas définitives et sont toutes susceptibles d'être modifiées.

À bientôt dans l'arène !

L'équipe de Clash Royale