Plus besoin d'accumuler les récompenses quotidiennes dans l'espoir d'obtenir certaines cartes : vous pourrez acheter celles que vous voulez avec des gemmes !

Comme vous l'avez peut-être remarqué, nous avons retiré les jokers d'élite du mode Classé et de la voie des trophées ce mois-ci, pour éviter toute confusion avant ce changement.

C'est un grand pas vers un système plus simple et transparent, dans lequel votre progression aura du sens et sera liée aux cartes avec lesquelles vous jouez.

RETOUR AUX BASES

En plus de supprimer les jokers d'élite, nous réduisons aussi certains objets remplissant des fonctions similaires, afin de simplifier la progression.

Il est arrivé à de nombreux joueurs de se retrouver avec un inventaire plein de livres sans bonne occasion de les utiliser. Les livres semblaient aussi perdre de la valeur au fil des niveaux : les joueurs s'en désintéressaient parce qu'ils perdaient leur intérêt par rapport aux niveaux inférieurs. Ce n'était pas l'expérience que nous voulions : les joueurs dévouaient plus d'énergie à la gestion de leur inventaire qu'à s'amuser à collectionner des cartes.

Après la mise à jour, vos livres durement gagnés (de communs à légendaires) seront convertis en un nombre équivalent de jokers, et vos écus magiques en or. Les livres ultimes seront convertis en gemmes, à utiliser dans le cadre de la refonte de l'économie des gemmes mentionnée ci-dessus. Pour faciliter encore plus les choses, il y aura aussi davantage de cartes aléatoires à gagner partout dans le jeu.

Tous les taux de conversion sont basés sur le niveau de votre tour du Roi et sont directement équivalents aux quantités réduites de cartes et d'or requises (expliquées plus loin dans cet article). Ce taux de conversion est approximativement le niveau de la tour du Roi plus un. Par exemple, au niveau 10 de la tour du Roi, vous obtiendrez assez de jokers pour pleinement faire passer une carte du niveau 10 à 11. En dessous du niveau 6 de la tour du Roi, un taux de conversion minimum s'applique : les joueurs recevront au minimum les jokers équivalents à l'amélioration d'une carte au niveau 7.

Les taux de conversion sont ci-dessous !