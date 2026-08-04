Esprit de feu

Esprit de glace

Esprit de guérison

Électro-esprit

Points de vie : 230 → 217 (-6 %)

Plus de connexion automatique aux tours couronnées

Désormais éliminés en un coup par les archères, la Reine des archères, la mousquetaire et la tesla

Depuis le jour où l'arène est sortie de terre, la bûche déteste le bûcheron, mini P.E.K.K.A adore les pancakes, et les sorts et conditions de victoire sont un élément essentiel d'un bon deck de Clash Royale. En général, quand les joueurs arrêtent de les utiliser, ça signifie qu'il y a un problème dans la méta.

Ces temps-ci, les sorts et les unités de soutien ont tendance à être remplacés par les esprits, et on voit des decks avec un seul sort, voire aucun. Avoir plusieurs esprits dans son deck, c'est avantageux parce que ça permet d'enchaîner plus rapidement les évolutions et les héros pour seulement 1 élixir. Ils étourdissent, ils soignent, ils font diversion, ils exterminent les groupes, ils endommagent les tours couronnées, le tout en vous laissant faire appel aux éléments les plus puissants de votre effectif. Dans la plupart des situations, l'utilisation d'un esprit garantit un gain d'élixir. Avec cette valeur garantie, certains styles de jeu permettent de mettre la pression en continu sans prendre le moindre risque, ce qui peut être frustrant pour les adversaires.

Il n'est pas étonnant qu'en 2026, le taux d'utilisation des esprits soit à 53 % dans le top 200, et 31 % en mode Classé. Suite à l'ajustement de leurs points de vie, leur utilité dépendra de la situation, au lieu d'être garantie quoi qu'il arrive. Sans leur capacité à mettre la pression sur les tours, ils deviennent des cartes axées sur la diversion, les cycles et le contrôle de foule, et la décision de les utiliser ou non devient plus significative. Au cours des mois à venir, nous allons observer les taux d'utilisation et de victoire en mode compétitif et sur la voie des trophées, afin de déterminer si les esprits continuent de remplacer les sorts et les troupes de soutien dans les decks.

Remarque : les changements d'équilibrage provisoires comprenaient une deuxième option de nerf des esprits, mais après avoir examiné vos retours, nous avons choisi le nerf de points de vie plutôt que le nerf de vitesse. Pourquoi ?

Nous trouvons que le nerf de points de vie a plus d'impact, car il modifie plus de stratégies de défense décisives sans changer le mouvement des esprits. Toutefois, un nerf de leur vitesse reste envisageable pour de futurs changements d'équilibrage !