Un héros à débloquer GRATUITEMENT !

Si vous avez atteint ou dépassé l'arène 5, vous recevrez 200 pièces héroïques pour choisir votre prochain héros dès la sortie de la mise à jour ! Les pièces héroïques (anciennement « fragments de héros ») peuvent être utilisées pour débloquer le héros de votre choix.

Vous en avez déjà presque 200 ? Pas de souci : exceptionnellement, ces pièces pourront pour cette fois dépasser votre limite de stockage ! Mais ensuite, les pièces héroïques seront limitées à 200, alors invoquez votre prochain héros dès que vous en avez assez ! Une fois vos 200 pièces héroïques gratuites reçues, vos excédents de pièces héroïques seront convertis en gemmes, à un taux de 1 gemme pour 1 pièce.

Si vous avez déjà débloqué les héros, vous aurez 3 mois après la mise à jour pour récupérer les pièces héroïques offertes par cet événement. Si vous débutez dans le jeu, vous recevrez vos 200 pièces héroïques quand vous atteindrez l'arène 5.

Choisissez vos héros

Les héros ne seront plus invoqués aléatoirement. Vous pourrez donc choisir le héros que vous voulez débloquer !

Avec 200 pièces héroïques, ouvrez l'onglet Objets magiques pour trouver la section des héros. Appuyez sur Débloquer et choisissez votre héros en dépensant vos pièces.

Nouveaux héros dispos tout de suite

Préparez vos pièces héroïques ! À partir de maintenant, les héros pourront être débloqués à leur sortie. Dès que vous aurez 200 pièces héroïques, vous pourrez mettre la main sur une nouvelle variante étincelante !