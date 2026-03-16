Mise à jour de la mi-mars
On espère que vous avez aimé toutes les festivités d'anniversaire autant que nous ! Maintenant, c'est du sérieux. Au début du mois, on vous parlé de gros changements prévus pour la mi-mars.
Voici tout ce qu'elle contient :
Nouveau système d'obtention des héros
Un héros à débloquer GRATUITEMENT !
Choisissez vos héros
Nouveaux héros dispos tout de suite
Emplacements de deck : 1 évolution, 1 héros et 1 joker
Changements des coffres mystères magiques à 5 étoiles
Modifications, améliorations et correctifs
Plus d'infos ci-dessous !
SYSTÈME D'OBTENTION DES HÉROS
Un héros à débloquer GRATUITEMENT !
Si vous avez atteint ou dépassé l'arène 5, vous recevrez 200 pièces héroïques pour choisir votre prochain héros dès la sortie de la mise à jour ! Les pièces héroïques (anciennement « fragments de héros ») peuvent être utilisées pour débloquer le héros de votre choix.
Vous en avez déjà presque 200 ? Pas de souci : exceptionnellement, ces pièces pourront pour cette fois dépasser votre limite de stockage ! Mais ensuite, les pièces héroïques seront limitées à 200, alors invoquez votre prochain héros dès que vous en avez assez ! Une fois vos 200 pièces héroïques gratuites reçues, vos excédents de pièces héroïques seront convertis en gemmes, à un taux de 1 gemme pour 1 pièce.
Si vous avez déjà débloqué les héros, vous aurez 3 mois après la mise à jour pour récupérer les pièces héroïques offertes par cet événement. Si vous débutez dans le jeu, vous recevrez vos 200 pièces héroïques quand vous atteindrez l'arène 5.
Choisissez vos héros
Les héros ne seront plus invoqués aléatoirement. Vous pourrez donc choisir le héros que vous voulez débloquer !
Avec 200 pièces héroïques, ouvrez l'onglet Objets magiques pour trouver la section des héros. Appuyez sur Débloquer et choisissez votre héros en dépensant vos pièces.
Nouveaux héros dispos tout de suite
Préparez vos pièces héroïques ! À partir de maintenant, les héros pourront être débloqués à leur sortie. Dès que vous aurez 200 pièces héroïques, vous pourrez mettre la main sur une nouvelle variante étincelante !
EMPLACEMENTS DE DECK
À la demande de la communauté, nous réduisons le nombre maximum d'emplacements spéciaux de 4 à 3. L'objectif est de limiter la complexité et de préserver le gameplay central, sans sacrifier la flexibilité de création des decks pour tous les joueurs.
Le mode Classé, les événements et les défis utiliseront ces emplacements :
1 emplacement d'évolution : évolutions uniquement
1 emplacement de héros : héros et champions
1 emplacement joker : évolutions, héros et champions
Pour la voie des trophées, vous débloquerez chaque emplacement en chemin.
1 emplacement d'évolution : arène 3
1 emplacement de héros : arène 5
1 emplacement joker : arène 10
Les emplacements joker vous laissent choisir la variante que vous voulez. Si vous avez débloqué les variantes évoluée et héroïque d'une carte, vous pouvez changer sa capacité active dans l'emplacement joker. Il suffit de sélectionner la carte dans votre deck et d'appuyer sur le bouton Changer !
COFFRES MYSTÈRES MAGIQUES À 5 ÉTOILES
Il y aura plus de jokers dans les coffres mystères magiques à 5 étoiles !
À partir d'aujourd'hui, la quantité de jokers que vous trouverez dans les coffres mystères magiques à 5 étoiles sera au moins égale au nombre de cartes nécessaires pour une amélioration maximale, selon votre niveau de coffre. Vous pourrez donc recevoir 3x plus de jokers, en fonction de la rareté et du niveau de coffre. En parallèle, nous avons aussi ajusté les taux d'obtention.
Les tableaux ci-dessous indiquent ce que vous pouvez trouver dans un coffre mystère magique à 5 étoiles.
Cartes disponibles par coffre mystère magique 5 étoiles (niveau 11+ de coffre)
|Jokers communs - avant
|Jokers communs - maintenant
|Jokers rares - avant
|Jokers rares - maintenant
|Jokers épiques - avant
|Jokers épiques - maintenant
|Jokers légendaires - avant
|Jokers légendaires - maintenant
|Jokers champions - avant
|Jokers champions - maintenant
|Coffre niveau 11
|1 200
|1 200
|240
|300▲
|30
|30
|3
|4▲
|Coffre niveau 12
|1 400
|1 500▲
|280
|400▲
|35
|50▲
|4
|6▲
|3
|3
|Coffre niveau 13
|1 600
|2 500▲
|320
|550▲
|40
|70▲
|4
|9▲
|3
|5▲
|Coffre niveau 14
|1 800
|3 500▲
|360
|750▲
|45
|100▲
|12▲
|4
|8▲
|Coffre niveau 15
|2 000
|5 500▲
|400
|1 000▲
|50
|130▲
|14▲
|4
|11▲
|Coffre niveau 16
|2 500
|7 500▲
|465
|1 400▲
|60
|180▲
|7
|20▲
|15▲
Les coffres mystères magiques à 5 étoiles obtenus en dessous du niveau 11 contiendront autant de cartes qu'avant, puisque cela correspondait déjà à l'amélioration maximale.
Taux d'obtention des coffres mystères magiques 5 étoiles (niveau de coffre 13+)
|Ancien taux
|Nouveau taux
|Cartes aléatoires
|59,5 %
|57,5 % ▼
|Jokers communs
|8 %
|9 % ▲
|Jokers rares
|7,5 %
|8 % ▲
|Jokers épiques
|7 %
|6,5 % ▼
|Jokers légendaires
|6,5 %
|5,5 % ▼
|Jokers champions
|6,5 %
|4 % ▼
|Évolution complète
|5 %
|9,5 % ▲
Le tableau ci-dessus concerne les coffres mystères magiques 5 étoiles de niveau 13 ou supérieur. En dessous du niveau 13, les taux d'obtention varient car les joueurs n'ont pas accès à certains niveaux de rareté des objets.
AUTRES MODIFICATIONS, AMÉLIORATIONS ET CORRECTIFS
Modifications et améliorations
Onglet Social
Touchez l'icône des clans pour voir les infos de votre clan.
Vos amis en mode Classé seront en haut de la liste, puis selon le nombre de trophées.
Pass Royale
Le noms des objets s'affichent en les touchant dans le Pass amélioré.
Un message explique aux joueurs n'ayant pas encore atteint l'arène 5 que s'ils débloquent le héros du Pass, ils ne pourront l'utiliser qu'à partir de l'arène 5.
Le nom du héros est désormais mentionné au premier palier du Pass.
Corrections de bugs
Troupes et combat
Le héros fût à barbare ne restera plus coincé derrière les tours du Roi.
Les stats des Flèches incluent leurs 3 vagues de dégâts.
Le bourreau et son évolution infligent désormais les mêmes dégâts.
La mousquetaire évoluée ne jouera plus les snipers en visant les tours.
Mode C.H.A.O.S
Le modificateur commun Gobelin explosif n'inflige plus de dégâts supplémentaires à plus grande portée à l'élimination.
Le modificateur épique Arc-X touche désormais les cible à la portée maximale.
Onglet Social
Le bouton Guerre de clans devient doré lorsqu'une récompense vous attend.
Après un combat de guerre de clans, le jeu ne vous renverra plus sur l'écran principal de l'onglet Social.
Pass Royale
Sur l'écran des infos du Pass, les paliers à choix seront marqués d'un astérisque pour indiquer que leurs récompenses varient selon le choix et les probabilités des coffres (héros, fragments jokers, etc.)
Les chiffres et astérisques seront identiques dans le magasin et les infos du Pass.
La récompense correcte sera mise en valeur une fois obtenue dans les paliers à choix.
Les paliers à choix afficheront des infos sur chacun des objets proposés.
Si vous avez des récompenses non récupérées et que vous sélectionnez un ancien palier, le Pass ne vous ramènera plus automatiquement au palier le plus élevé.
Merge Tactics
Les doublons des dragons squelettes apparaîtront avec le bon nombre de PV et attaqueront comme il faut.
Les squelettes invoqués par la sorcière auront le bon nombre de PV et de dégâts.
Les dégâts de la tour de l'enfer se réinitialisent en changeant de cible.
L'Arc-X attaque avec succès après la recharge.
La rivalité d'hexa ne disparaît plus après le 1er round.
Le bouton Combat et la liste n'apparaissent plus pendant le matchmaking lorsque vous acceptez une invitation après avoir sélectionné le bouton Rejouer.
Autre
Vous pouvez copier les decks dans les modes de jeu à 4 cartes.
La progression de vos amis est affichée à gauche des paliers du mode Classé.
Diverses améliorations visuelles et audio.
ET VOILÀ !
Merci pour tout ce que vous avez partagé avec nous ces derniers mois. On espère que cette mise à jour de la mi-mars vous plaira et on a hâte de savoir ce que vous en pensez.
Surveillez nos réseaux sociaux pour toutes les dernières nouvelles du jeu !
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale