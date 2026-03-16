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16 mars 2026
Blog – Clash Royale

Mise à jour de la mi-mars

On espère que vous avez aimé toutes les festivités d'anniversaire autant que nous ! Maintenant, c'est du sérieux. Au début du mois, on vous parlé de gros changements prévus pour la mi-mars.

Voici tout ce qu'elle contient :

  • Nouveau système d'obtention des héros

    • Un héros à débloquer GRATUITEMENT !

    • Choisissez vos héros

    • Nouveaux héros dispos tout de suite

  • Emplacements de deck : 1 évolution, 1 héros et 1 joker

  • Changements des coffres mystères magiques à 5 étoiles

  • Modifications, améliorations et correctifs

Plus d'infos ci-dessous !

SYSTÈME D'OBTENTION DES HÉROS

Un héros à débloquer GRATUITEMENT !

Si vous avez atteint ou dépassé l'arène 5, vous recevrez 200 pièces héroïques pour choisir votre prochain héros dès la sortie de la mise à jour ! Les pièces héroïques (anciennement « fragments de héros ») peuvent être utilisées pour débloquer le héros de votre choix.

Vous en avez déjà presque 200 ? Pas de souci : exceptionnellement, ces pièces pourront pour cette fois dépasser votre limite de stockage ! Mais ensuite, les pièces héroïques seront limitées à 200, alors invoquez votre prochain héros dès que vous en avez assez ! Une fois vos 200 pièces héroïques gratuites reçues, vos excédents de pièces héroïques seront convertis en gemmes, à un taux de 1 gemme pour 1 pièce.

Si vous avez déjà débloqué les héros, vous aurez 3 mois après la mise à jour pour récupérer les pièces héroïques offertes par cet événement. Si vous débutez dans le jeu, vous recevrez vos 200 pièces héroïques quand vous atteindrez l'arène 5.

Choisissez vos héros

Les héros ne seront plus invoqués aléatoirement. Vous pourrez donc choisir le héros que vous voulez débloquer !

Avec 200 pièces héroïques, ouvrez l'onglet Objets magiques pour trouver la section des héros. Appuyez sur Débloquer et choisissez votre héros en dépensant vos pièces.

Nouveaux héros dispos tout de suite

Préparez vos pièces héroïques ! À partir de maintenant, les héros pourront être débloqués à leur sortie. Dès que vous aurez 200 pièces héroïques, vous pourrez mettre la main sur une nouvelle variante étincelante !

EMPLACEMENTS DE DECK

À la demande de la communauté, nous réduisons le nombre maximum d'emplacements spéciaux de 4 à 3. L'objectif est de limiter la complexité et de préserver le gameplay central, sans sacrifier la flexibilité de création des decks pour tous les joueurs.

Le mode Classé, les événements et les défis utiliseront ces emplacements :

  • 1 emplacement d'évolution : évolutions uniquement

  • 1 emplacement de héros : héros et champions

  • 1 emplacement joker : évolutions, héros et champions

Pour la voie des trophées, vous débloquerez chaque emplacement en chemin.

  • 1 emplacement d'évolution : arène 3

  • 1 emplacement de héros : arène 5

  • 1 emplacement joker : arène 10

Les emplacements joker vous laissent choisir la variante que vous voulez. Si vous avez débloqué les variantes évoluée et héroïque d'une carte, vous pouvez changer sa capacité active dans l'emplacement joker. Il suffit de sélectionner la carte dans votre deck et d'appuyer sur le bouton Changer !

COFFRES MYSTÈRES MAGIQUES À 5 ÉTOILES

Il y aura plus de jokers dans les coffres mystères magiques à 5 étoiles !

À partir d'aujourd'hui, la quantité de jokers que vous trouverez dans les coffres mystères magiques à 5 étoiles sera au moins égale au nombre de cartes nécessaires pour une amélioration maximale, selon votre niveau de coffre. Vous pourrez donc recevoir 3x plus de jokers, en fonction de la rareté et du niveau de coffre. En parallèle, nous avons aussi ajusté les taux d'obtention.

Les tableaux ci-dessous indiquent ce que vous pouvez trouver dans un coffre mystère magique à 5 étoiles.

Cartes disponibles par coffre mystère magique 5 étoiles (niveau 11+ de coffre)

Jokers communs - avantJokers communs - maintenantJokers rares - avantJokers rares - maintenantJokers épiques - avantJokers épiques - maintenantJokers légendaires - avantJokers légendaires - maintenantJokers champions - avantJokers champions - maintenant
Coffre niveau 111 2001 200240300▲303034▲
Coffre niveau 121 4001 500▲280400▲3550▲46▲33
Coffre niveau 131 6002 500▲320550▲4070▲49▲35▲
Coffre niveau 141 8003 500▲360750▲45100▲12▲48▲
Coffre niveau 152 0005 500▲4001 000▲50130▲14▲411▲
Coffre niveau 162 5007 500▲4651 400▲60180▲720▲15▲

Les coffres mystères magiques à 5 étoiles obtenus en dessous du niveau 11 contiendront autant de cartes qu'avant, puisque cela correspondait déjà à l'amélioration maximale.

Taux d'obtention des coffres mystères magiques 5 étoiles (niveau de coffre 13+)

Ancien tauxNouveau taux
Cartes aléatoires59,5 %57,5 % ▼
Jokers communs8 %9 % ▲
Jokers rares7,5 %8 % ▲
Jokers épiques7 %6,5 % ▼
Jokers légendaires6,5 %5,5 % ▼
Jokers champions6,5 %4 % ▼
Évolution complète5 %9,5 % ▲

Le tableau ci-dessus concerne les coffres mystères magiques 5 étoiles de niveau 13 ou supérieur. En dessous du niveau 13, les taux d'obtention varient car les joueurs n'ont pas accès à certains niveaux de rareté des objets.

AUTRES MODIFICATIONS, AMÉLIORATIONS ET CORRECTIFS

Modifications et améliorations

  • Onglet Social

    • Touchez l'icône des clans pour voir les infos de votre clan.

    • Vos amis en mode Classé seront en haut de la liste, puis selon le nombre de trophées.

  • Pass Royale

    • Le noms des objets s'affichent en les touchant dans le Pass amélioré.

    • Un message explique aux joueurs n'ayant pas encore atteint l'arène 5 que s'ils débloquent le héros du Pass, ils ne pourront l'utiliser qu'à partir de l'arène 5.

    • Le nom du héros est désormais mentionné au premier palier du Pass.

Corrections de bugs

  • Troupes et combat

    • Le héros fût à barbare ne restera plus coincé derrière les tours du Roi.

    • Les stats des Flèches incluent leurs 3 vagues de dégâts.

    • Le bourreau et son évolution infligent désormais les mêmes dégâts.

    • La mousquetaire évoluée ne jouera plus les snipers en visant les tours.

  • Mode C.H.A.O.S

    • Le modificateur commun Gobelin explosif n'inflige plus de dégâts supplémentaires à plus grande portée à l'élimination.

    • Le modificateur épique Arc-X touche désormais les cible à la portée maximale.

  • Onglet Social

    • Le bouton Guerre de clans devient doré lorsqu'une récompense vous attend.

    • Après un combat de guerre de clans, le jeu ne vous renverra plus sur l'écran principal de l'onglet Social.

  • Pass Royale

    • Sur l'écran des infos du Pass, les paliers à choix seront marqués d'un astérisque pour indiquer que leurs récompenses varient selon le choix et les probabilités des coffres (héros, fragments jokers, etc.)

    • Les chiffres et astérisques seront identiques dans le magasin et les infos du Pass.

    • La récompense correcte sera mise en valeur une fois obtenue dans les paliers à choix.

    • Les paliers à choix afficheront des infos sur chacun des objets proposés.

    • Si vous avez des récompenses non récupérées et que vous sélectionnez un ancien palier, le Pass ne vous ramènera plus automatiquement au palier le plus élevé.

  • Merge Tactics

    • Les doublons des dragons squelettes apparaîtront avec le bon nombre de PV et attaqueront comme il faut.

    • Les squelettes invoqués par la sorcière auront le bon nombre de PV et de dégâts.

    • Les dégâts de la tour de l'enfer se réinitialisent en changeant de cible.

    • L'Arc-X attaque avec succès après la recharge.

    • La rivalité d'hexa ne disparaît plus après le 1er round.

    • Le bouton Combat et la liste n'apparaissent plus pendant le matchmaking lorsque vous acceptez une invitation après avoir sélectionné le bouton Rejouer.

  • Autre

    • Vous pouvez copier les decks dans les modes de jeu à 4 cartes.

    • La progression de vos amis est affichée à gauche des paliers du mode Classé.

    • Diverses améliorations visuelles et audio.

ET VOILÀ !

Merci pour tout ce que vous avez partagé avec nous ces derniers mois. On espère que cette mise à jour de la mi-mars vous plaira et on a hâte de savoir ce que vous en pensez.

Surveillez nos réseaux sociaux pour toutes les dernières nouvelles du jeu !

À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale