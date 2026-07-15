Nous avons entendu vos retours, et nous comprenons à quel point il est frustrant de devoir attendre aussi longtemps pour débloquer le mode Classé. Vous êtes nombreux à vous en approcher, avant de perdre des trophées ou de voir la limite augmenter de 500 trophées supplémentaires au début de la nouvelle saison.

Pour vous laisser plus de chance de rattraper votre retard et de participer au mode Classé plus facilement, nous réduisons le nombre de trophées requis à 13 000 dès aujourd'hui, et nous augmentons la durée entre chaque augmentation à 2 mois, jusqu'à revenir à 14 000 trophées.

Les nouvelles conditions sont déjà appliquées et augmenteront comme suit :

Juillet et août : 13 000 trophées

Septembre et octobre : 13 500 trophées

Novembre : 14 000 trophées

Ce changement n'est que le premier pour le mode Classé. Nous continuerons de suivre l'évolution de la situation, d'écouter vos retours et d'effectuer les ajustements nécessaires. Attendez-vous à d'autres mises à jour de l'expérience compétitive pour les joueurs de haut niveau plus tard cette année.

À bientôt dans l'arène !

L'équipe de Clash Royale