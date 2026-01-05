Nouvelle saison : Feu et Glace
Le monde ne s'effondrera ni sous les flammes, ni sous la glace... Du moins pas si ces deux nouveaux héros décident de s'en mêler ! Dans cet article, découvrez tout ce qui vous attend dans la nouvelle saison :
Nouveaux héros : sorcier et golem de glace
Modes de jeu et défis
Événements Chasse aux couronnes
Odyssée de clan
NOUVEAUX HÉROS
Héros sorcier
Capacité : Vol meurtrier
Combat dans les airs !
Avec ses ailes forgées dans les flammes et la fureur, le héros sorcier s'envole et lance des tornades de feu qui infligent des dégâts de zone.
Héros golem de glace
Capacité : Tempête de neige
Il donne une nouvelle définition au mot blizzard !
Le héros golem de glace ralentit et fige les ennemis proches en produisant plusieurs morsures de vent qui, après quelques secondes, vous gèlent sur place.
Ce héros sera disponible à partir du 19 janvier !
MODES DE JEU ET DÉFIS
Tirage du héros sorcier : du 5 au 12 janvier
Un tirage classique, mais superchargé ! Tirez votre deck et déchaînez le tout nouveau héros sorcier. Trois défaites et tout s'arrête !
Défi : du 9 au 12 janvier
Récompense : décoration et fond de bannière + émote
Tempête de neige : du 19 au 26 janvier
Le blizzard souffle dans l'arène et glace toutes les troupes ! Utilisez votre sort Doux foyer pour les décongeler ! Trois défaites et tout s'arrête !
Défi : du 23 au 26 janvier
Récompense : décoration et fond de bannière + émote
ÉVÉNEMENTS CHASSE AUX COURONNES
Envie d'encore plus de récompenses ? Ça tombe bien ! Cette saison, vous pourrez participer à plusieurs Chasses aux couronnes avec de super récompenses à gagner :
3 fragments d'évolution du bébé dragon
Boîtes de héros
Coffres mystères Froid ardent
Des cosmétiques magnifiques
Et plus encore !
ODYSSÉE DE CLAN
Rassemblez les membres de votre clan pour deux odyssées épiques à travers les mers royales ! Si vous n'êtes pas dans un clan et souhaitez participer, rejoignez un clan au plus vite. Et si vous ne savez pas quel clan choisir, rejoignez notre serveur Discord pour trouver un clan qui vous correspond.
Nous cherchons toujours à savoir ce que vous pensez des nouveaux événements et fonctionnalités, alors rendez-vous sur Reddit pour nous donner votre avis sur ce qui se passe dans Clash Royale !
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale