L'héroïne valkyrie a eu droit à l'entraînement intensif du chevalier d'or ! Activez sa capacité de héros et elle se transformera en un tourbillon tranchant qui s'abattra sur les ennemis à proximité. Mais attention, elle peut toujours subir des dégâts en tournoyant.

Vous pouvez obtenir l'héroïne valkyrie en améliorant votre Pass Royale ou en dépensant des pièces héroïques pour la débloquer au début de la saison.