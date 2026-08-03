Nouvelle saison : K.H.A.O.S
Des vikings, des ours et une bonne dose de C.H.A.O.S... Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Voici tout ce qu'il faut savoir sur la prochaine saison :
Nouveaux héros : valkyrie et berserker
Nouvelle évolution : barbares d'élite
Modes de jeu et défis
Ligue compétitive
Tournoi mondial
Magasin de Ken
NOUVEAUX HÉROS
Héroïne valkyrie
Capacité : Tornade humaine
Une combattante pleine de style et d'audace !
L'héroïne valkyrie a eu droit à l'entraînement intensif du chevalier d'or ! Activez sa capacité de héros et elle se transformera en un tourbillon tranchant qui s'abattra sur les ennemis à proximité. Mais attention, elle peut toujours subir des dégâts en tournoyant.
Vous pouvez obtenir l'héroïne valkyrie en améliorant votre Pass Royale ou en dépensant des pièces héroïques pour la débloquer au début de la saison.
Héroïne berserker
Capacité : Sauvagerie de survie
Réveillez l'ours qui sommeille en vous !
En voilà une qu'il vaut mieux garder à distance ! Activez la capacité de l'héroïne berserker pour déclencher sa fureur, qui augmente sa vitesse de frappe et la rend absolument imbattable pendant quelques secondes.
La ligue de tirage C.H.A.O.S de Ken marquera le début de l'événement de déblocage de l'héroïne berserker, intitulé « Libérez la bête » !
NOUVELLE ÉVOLUTION
Barbares d'élite évolués
Vous avez la rage ?
À intervalles de quelques secondes, les barbares d'élite évolués jettent des lances à la lame de rage sur les ennemis éloignés et ouvrent la voie pour leurs alliés.
Vous pouvez vous procurer gratuitement les barbares d'élite évolués au magasin de Ken... Enfin, peut-être.
MODES DE JEU
Du C.H.A.O.S dans tous les sens
Chaque semaine, il y a un nouveau genre de C.H.A.O.S à essayer ! C'est le mode que vous connaissez, mais avec différentes variantes qui viennent pimenter un peu la saison.
Tirage triple de C.H.A.O.S : du 17 août au 7 septembre
C.H.A.O.S épique : du 17 au 24 août
Mort subite C.H.A.O.S : du 24 au 31 août
Élixir illimité C.H.A.O.S : du 31 août au 7 septembre
Vous pourrez également organiser vos propres tournois en tirage personnalisés de C.H.A.O.S !
Vous voulez encore plus de C.H.A.O.S ? On a ce qu'il vous faut !
LIGUE COMPÉTITIVE
Ligue de tirage C.H.A.O.S de Ken : du 3 au 17 août
Êtes-vous capable de maîtriser le C.H.A.O.S ? Découvrez-le en jouant à une version de ce mode populaire revue et corrigée par le créateur.
Vous gagnez un badge de ligue au bout de 15 victoires !
TOURNOI MONDIAL
Méga tirage C.H.A.O.S de Ken : du 24 au 29 août
Vous pensez être à la hauteur ? Participez à cette collaboration complètement dingue pour tenter d'impressionner l'inimitable Ken !
Imposez-vous pour décrocher un badge exclusif et pour la gloire. Un badge du classement récompensera aussi les joueurs du top 10 000.
Magasin de Ken
Ken n'a pas seulement apporté sa jolie frimousse et ses beaux modes de jeu... préparez-vous à découvrir les jetons K.H.A.O.S et le magasin de Ken !
Les jetons K.H.A.O.S sont une monnaie à durée limitée à obtenir dans les événements, le magasin et les concours.
Vous avez l'impression que le magasin de Ken est broken ? Détrompez-vous. Tout fonctionne exactement comme prévu
Attention ! La saison 11 de Merge Tactics commencera le 1er septembre. Restez à l'écoute sur les réseaux sociaux pour découvrir ce qui vous attend.
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À bientôt dans l'arène !
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