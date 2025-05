Cette saison apporte 3 nouveaux événements de paliers et un événement communautaire spécial : Bagarre des sacs d'os ! Chaque événement propose plein de récompenses, dont 6 fragments d'évolution du bombardier, un livre des cartes rare et 3 fragments d'évolution du gobelin à sarbacane !

Calendrier des événements de paliers

Du 5 au 13 mai (Bagarre des sacs d'os)

Du 14 au 19 mai

Du 20 au 25 mai

Du 26 mai au 1er juin

Ces horaires sont susceptibles d'être modifiés : nous vous informerons de tout changement.

L'événement communautaire Bagarre des sacs d'os aura lieu du 5 au 13 mai. Dans cet événement, tous les joueurs participent à un objectif mondial : le nombre de squelettes éliminés. Travaillez ensemble pour éliminer le plus de squelettes possible, atteignez les paliers et débloquez des récompenses bonus pour tout le monde !

L'événement communautaire et les événements de paliers sont disponibles pour tous les joueurs à partir de l'arène 7.

Consultez la progression des récompenses directement depuis l'écran d'accueil après le début des événements.