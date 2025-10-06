Nouvelle saison : Rock dans l'arène
Dans cet article, découvrez tout ce qui vous attend dans la nouvelle saison :
Nouvelles évolutions : armée de squelettes et fantôme royal
Modes de jeu et défis
Événements chasse aux couronnes
Odyssée de clan
NOUVELLES ÉVOLUTIONS
Armée de squelettes
Il y a trop longtemps que Gerry vit dans l'ombre de Larry, mais plus maintenant !
Vos ennemis vont tomber sur un os ! Les squelettes du général Gerry lui sont tellement dévoués qu'ils deviennent invisibles et indestructibles en sa présence. Mais hélas, cette armée ne peut pas survivre sans son général et périra en son absence.
Fantôme royal
Les squeletto-sbires vont vous faire froid dans le dos !
Une fois visible, le fantôme royal invoque deux squeletto-sbires pour le protéger, qui infligent des dégâts en apparaissant. Quand ils se sont reposés assez longtemps, ils disparaissent, comme leur chef royal. Pourrait-on appeler ça un culte de l'occulte occulté ?
Disponibles : le 17 octobre
MODES DE JEU ET DÉFIS
Tirage de l'armée de squelettes évoluée : du 6 au 13 octobre
Un tirage classique, mais superchargé ! Tirez votre deck et déchaînez la toute nouvelle armée de squelettes évoluée.
Défi : du 10 au 13 octobre
Récompense : décoration et fond de bannière + émote
Tirage du fantôme royal évolué : du 17 au 24 octobre
Un tirage classique, mais superchargé ! Tirez votre deck et déchaînez le tout nouveau fantôme royal évolué.
Défi : du 17 au 20 octobre
Récompense : décoration et fond de bannière + émote
Défi 20 victoires : du 24 au 29 octobre
Vous allez à nouveau pouvoir mettre vos talents et vos stratégies à l'épreuve ! Pensez-vous pouvoir remporter 20 matchs à la suite avec moins de 3 défaites ? Alors prenez place et préparez-vous au combat !
Avec ces récompenses à la clé :
Cages d'or
Coffres mystères
Émote 20 victoires
En remportant 20 matchs, vous gagnerez aussi un badge spécial défi 20 victoires de la CRL 2025 !
ÉVÉNEMENTS CHASSE AUX COURONNES
Vous avez déjà gagné plein de couronnes ? Ne vous arrêtez pas en si bon chemin ! Cette saison, vous pourrez participer à 5 chasses aux couronnes avec de super récompenses à gagner :
3 fragments d'évolution de la sorcière
1 livre des cartes commun
Des coffres mystères spectraux et hantés
Des cosmétiques magnifiques
Et plus encore !
Suivez nos réseaux sociaux pour en savoir plus sur les événements de cette saison.
ODYSSÉE DE CLAN
Disputez 2 courses à travers les océans royaux avec les membres de votre clan, pour des couronnes et du butin. Vous devez faire partie d'un clan avant le début de l'événement ! Rejoignez notre serveur Discord pour trouver le clan qu'il vous faut.
Nous cherchons toujours à savoir ce que vous pensez des nouveaux événements et fonctionnalités, alors rendez-vous sur Reddit pour nous donner votre avis sur ce qui se passe dans Clash Royale !
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale