Une fois visible, le fantôme royal invoque deux squeletto-sbires pour le protéger, qui infligent des dégâts en apparaissant. Quand ils se sont reposés assez longtemps, ils disparaissent, comme leur chef royal. Pourrait-on appeler ça un culte de l'occulte occulté ?

Disponibles : le 17 octobre

MODES DE JEU ET DÉFIS

Tirage de l'armée de squelettes évoluée : du 6 au 13 octobre

Un tirage classique, mais superchargé ! Tirez votre deck et déchaînez la toute nouvelle armée de squelettes évoluée.