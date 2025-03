En mode Rétro, vous aurez 30 paliers à atteindre. Chaque victoire vous rapproche du but final et vous fait gagner de l'or et des jetons de saison. Atteignez le dernier palier pour débloquer une émote exclusive Rétro Royale !

N'ayez pas peur de connaître des défaites, elles ne vous feront pas redescendre. Cette aventure est remplie de nostalgie !