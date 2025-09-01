Changements d'équilibrage de septembre !
Mise à jour d'équilibrage – 2 septembre
NERFS ⬇️
Fournaise évoluée
Vitesse de génération immédiate : 1,8 sec → 2,4 sec (-33 %)
Pourquoi ? La Fournaise évoluée est l'une des cartes les plus puissantes du jeu. Nous équilibrons uniquement sa forme évoluée pour faire le lien entre elle et son état normal.
Impératrice spirituelle
Points de vie : 1 318 → 1 192 (-10 %)
Pourquoi ? L'impératrice spirituelle a eu du mal à trouver sa place, mais maintenant, elle terrorise le ciel. Nous tenons à ce qu'elle reste elle-même en tant qu'unité volante à longue portée, mais nous réduisons ses points de vie pour qu'elle apprenne la valeur du travail d'équipe.
Gargouilles
Vitesse de frappe : 1 sec→ 1,1 sec (-10 %)
Pourquoi ? Les gargouilles se sont retrouvées avec le dernier buff de portée, ce qui les a éloignées de leurs collègues les chauves-souris. Elles étaient toutefois très arrogantes du fait de leurs DPS, on a donc réduit leur vitesse de frappe pour que les échanges restent cohérents.
Canonnier
Vitesse de frappe : 2,1 sec → 2,2 sec (-5 %)
Pourquoi ? Malgré la réduction des DPS, le dernier équilibrage du canonnier l'a rendu plus fort que prévu. On lui a partiellement rendu son buff de vitesse de frappe antérieur pour éviter que les autres troupes de tour soient jalouses.
BUFFS ⬆️
Petit prince
Recul de la capacité : 2 → 2,5 (+25 %)
Dégâts de la capacité : 230 → 256 (+11 %)
Pourquoi ? Même s'il n'a pas son pareil question efficacité, nous voulons que le Petit prince ait une capacité qui lui permette de rivaliser avec d'autres champions (et faire la fierté de son père).
Gobelinstein
PV du monstre : 2 304 → 2 385 (+4 %)
Pourquoi ? La capacité du Goblinstein est énorme, mais le monstre n'en faisait pas assez. C'est ce qui arrive quand le doc laisse traîner des potions.
Prince ténébreux
Dégâts : 248 → 266 (+7 %)
Dégâts de charge : 496 → 532 (+7 %)
Pourquoi ? Le prince ténébreux a du mal à rivaliser avec d'autres options à 4 élixirs, comme la valkyrie ou le Roi squelette. Il a suffisamment fait ses preuves dans l'arène, nous avons donc doublé sa force pour qu'il devienne une autre option de dégâts par rapport à ces cartes.
AJUSTEMENTS 🔄
Malédiction gobeline
Augmentation des dégâts : 20 % → 0 % (-100 %)
Dégâts/sec : 30 → 35 (+17 %)
Dégâts aux tours couronnées/sec : 6 → 10 (+67 %)
Pourquoi ? Nous avons fait de la malédiction gobeline une carte exclusivement anti-déferlement, en retirant l'augmentation des dégâts et en augmentant ses DPS. L'augmentation des dégâts en faisait une carte trop polyvalente et efficace contre les troupes à points de vie élevés, associée à d'autres sorts.
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale