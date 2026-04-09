Changements d'équilibrage d'avril
Mise à jour d'équilibrage - 6 avril
NERFS ⬇️
Héros gobelins
Réapparition 1 hexa plus loin
Quand la brigade de renfort arrive à côté de votre tour couronnée, les gobelins apparaissent un peu trop près. Nous avons déplacé le point de réapparition un peu plus loin des tours, afin de vous laisser le temps de réagir.
Héros golem de glace
Recul supprimé
La capacité Tempête de neige du héros golem de glace est déjà assez puissante avec ses effets de ralentissement et de gel, nous avons donc décidé de retirer son effet de recul.
Héros chevalier
Fenêtre de provocation : 0,7 s → 0,1 s
Les troupes pouvaient être provoquées même si elles étaient déployées après l'activation de la capacité du héros chevalier, ce qui créait des interactions défensives frustrantes et imprévisibles. Ce changement limite la provocation aux unités présentes au moment où la capacité est activée.
Héros archer magique
Coût de la capacité : 1 → 2 unités d'élixir
La capacité du héros archer magique ne fait pas prendre assez de risque pour le résultat obtenu. Augmenter son coût en élixir forcera les joueurs à réfléchir un peu avant de le ramener en sécurité.
Héros méga gargouille
Délai avant l'activation de la capacité : 0 s → 1,5 s
Le héros méga gargouille se jette sur ses cibles dès leur entrée dans l'arène, ce qui ne donne aucune chance de réagir à son adversaire. Nous avons ajouté un délai d'activation à la capacité du héros méga gargouille pour laisser à l'adversaire une chance de riposter.
Fantôme royal évolué
Dégâts à l'apparition des squeletto-sbires : 204 → 81 (-60 %)
Dégâts des squeletto-sbires : 102 → 81 (-20 %)
Le fantôme royal évolué recevait un peu trop d'aide de l'au-delà, ses squeletto-sbires étant extrêmement versatiles, et cette évolution pouvait donc être utile dans n'importe quel deck. Nous avons réduit leurs dégâts juste assez pour qu'ils continuent de hanter l'arène, mais sans l'effrayer totalement.
Fût à squelettes évolué
Dégâts mortels : 220 → 192 (-13 %)
Le fût à squelettes évolué était trop punitif pour les joueurs qui n'avaient pas les troupes idéales pour le contrer, c'est pourquoi nous avons réduit les dégâts mortels des deux fûts.
Sapeurs évolués
Dégâts de zone infligés aux troupes : 258 → 192 (-26 %)
Les sapeurs évolués étaient déjà très puissants pour une unité à 2 élixirs, et leur évolution l'était encore plus, avec le potentiel de repousser n'importe quelle offensive. Nous avons réduit les dégâts de zone qu'ils infligent aux troupes, ce qui les rendra un peu moins efficaces en défense.
Canon
Dégâts : 212 → 202 (-5 %)
Le canon a déjà un grand potentiel utilitaire, avec sa longue portée lui permettant de s'occuper de cibles décisives. Nous avons réduit ses dégâts pour qu'il soit moins versatile et justifie mieux son coût de 3 unités d'élixir.
Pêcheur
Ralentissement supprimé
Le pêcheur permettait au géant royal d'être trop décisif depuis des années. Nous avons simplifié cette carte en supprimant son effet de ralentissement.
Cabane de gobelins
Vitesse de génération : 2,1 s → 2,2 s (+5 %)
La cabane de gobelins contrôle l'arène un peu trop facilement. Nous avons réduit sa vitesse de génération pour que le joueur en défense ne ressente pas le besoin de s'engager trop précipitamment pour en venir à bout.
Buisson suspicieux
Portée du buisson : courte → longue
Le buisson suspicieux se retrouve parfois éloigné des tours couronnées, ce qui retarde l'apparition du gobelin camouflé, ou les troupes défensives peuvent pousser les gobelins camouflés directement vers la tour. Ces interactions sont irrégulières et frustrantes, alors on ajuste le schéma d'apparition pour le rendre plus prévisible.
BUFFS ⬆️
Gobelins à lances
Rayon d'apparition augmenté
Depuis leur dernier nerf, les gobelins à lances ont complètement déserté la méta. Ils apparaissent désormais plus loin, pour les rendre moins vulnérables aux dégâts de zone.
AJUSTEMENTS 🔄
Artificière
Vitesse de projectiles augmentée
L'artificière pouvait sembler inégale, car ses feux d'artifice se déplaçaient souvent trop lentement pour atteindre leur cible. Ce changement accélère son projectile pour qu'elle rate moins souvent sa cible.
Dragons squelettes
Rayon de la zone d'effet : 0,8 case → 1,5 case (+88 %) ▲
Vitesse de frappe : 1,9 s → 2 s (+5 %) ▼
Les dragons squelettes affectaient une zone bien plus petite que les autres cartes à effet de zone, nous augmentons donc leur rayon d'effet pour qu'ils puissent rivaliser avec ces autres cartes.
CORRECTIONS DE BUGS 🐛
Géante runique
Les dégâts bonus ne s'appliquent plus au tir triple du héros archer magique.
Le tir triple du héros archer magique fonctionnera désormais de la même façon que pour les autres troupes ayant plusieurs projectiles enchantés.
N'oubliez pas : Les valeurs concernent les cartes au niveau 11, et la plupart du temps, les changements de leur forme de base se répercutent sur leurs variantes évoluée et héroïque.
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale