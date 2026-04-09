Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
9 avr. 2026
Blog – Clash Royale

Changements d'équilibrage d'avril

Mise à jour d'équilibrage - 6 avril

NERFS ⬇️

Héros gobelins

Réapparition 1 hexa plus loin

Quand la brigade de renfort arrive à côté de votre tour couronnée, les gobelins apparaissent un peu trop près. Nous avons déplacé le point de réapparition un peu plus loin des tours, afin de vous laisser le temps de réagir.

Héros golem de glace

Recul supprimé

La capacité Tempête de neige du héros golem de glace est déjà assez puissante avec ses effets de ralentissement et de gel, nous avons donc décidé de retirer son effet de recul.

Héros chevalier

Fenêtre de provocation : 0,7 s → 0,1 s

Les troupes pouvaient être provoquées même si elles étaient déployées après l'activation de la capacité du héros chevalier, ce qui créait des interactions défensives frustrantes et imprévisibles. Ce changement limite la provocation aux unités présentes au moment où la capacité est activée.

Héros archer magique

Coût de la capacité : 1 → 2 unités d'élixir

La capacité du héros archer magique ne fait pas prendre assez de risque pour le résultat obtenu. Augmenter son coût en élixir forcera les joueurs à réfléchir un peu avant de le ramener en sécurité.

Héros méga gargouille

Délai avant l'activation de la capacité : 0 s → 1,5 s

Le héros méga gargouille se jette sur ses cibles dès leur entrée dans l'arène, ce qui ne donne aucune chance de réagir à son adversaire. Nous avons ajouté un délai d'activation à la capacité du héros méga gargouille pour laisser à l'adversaire une chance de riposter.

Fantôme royal évolué

Dégâts à l'apparition des squeletto-sbires : 204 → 81 (-60 %)

Dégâts des squeletto-sbires : 102 → 81 (-20 %)

Le fantôme royal évolué recevait un peu trop d'aide de l'au-delà, ses squeletto-sbires étant extrêmement versatiles, et cette évolution pouvait donc être utile dans n'importe quel deck. Nous avons réduit leurs dégâts juste assez pour qu'ils continuent de hanter l'arène, mais sans l'effrayer totalement.

Fût à squelettes évolué

Dégâts mortels : 220 → 192 (-13 %)

Le fût à squelettes évolué était trop punitif pour les joueurs qui n'avaient pas les troupes idéales pour le contrer, c'est pourquoi nous avons réduit les dégâts mortels des deux fûts.

Sapeurs évolués

Dégâts de zone infligés aux troupes : 258 → 192 (-26 %)

Les sapeurs évolués étaient déjà très puissants pour une unité à 2 élixirs, et leur évolution l'était encore plus, avec le potentiel de repousser n'importe quelle offensive. Nous avons réduit les dégâts de zone qu'ils infligent aux troupes, ce qui les rendra un peu moins efficaces en défense.

Canon

Dégâts : 212 → 202 (-5 %)

Le canon a déjà un grand potentiel utilitaire, avec sa longue portée lui permettant de s'occuper de cibles décisives. Nous avons réduit ses dégâts pour qu'il soit moins versatile et justifie mieux son coût de 3 unités d'élixir.

Pêcheur

Ralentissement supprimé

Le pêcheur permettait au géant royal d'être trop décisif depuis des années. Nous avons simplifié cette carte en supprimant son effet de ralentissement.

Cabane de gobelins

Vitesse de génération : 2,1 s → 2,2 s (+5 %)

La cabane de gobelins contrôle l'arène un peu trop facilement. Nous avons réduit sa vitesse de génération pour que le joueur en défense ne ressente pas le besoin de s'engager trop précipitamment pour en venir à bout.

Buisson suspicieux

Portée du buisson : courte → longue

Le buisson suspicieux se retrouve parfois éloigné des tours couronnées, ce qui retarde l'apparition du gobelin camouflé, ou les troupes défensives peuvent pousser les gobelins camouflés directement vers la tour. Ces interactions sont irrégulières et frustrantes, alors on ajuste le schéma d'apparition pour le rendre plus prévisible.

BUFFS ⬆️

Gobelins à lances

Rayon d'apparition augmenté

Depuis leur dernier nerf, les gobelins à lances ont complètement déserté la méta. Ils apparaissent désormais plus loin, pour les rendre moins vulnérables aux dégâts de zone.

AJUSTEMENTS 🔄

Artificière

Vitesse de projectiles augmentée

L'artificière pouvait sembler inégale, car ses feux d'artifice se déplaçaient souvent trop lentement pour atteindre leur cible. Ce changement accélère son projectile pour qu'elle rate moins souvent sa cible.

Dragons squelettes

Rayon de la zone d'effet : 0,8 case → 1,5 case (+88 %) ▲

Vitesse de frappe : 1,9 s → 2 s (+5 %) ▼

Les dragons squelettes affectaient une zone bien plus petite que les autres cartes à effet de zone, nous augmentons donc leur rayon d'effet pour qu'ils puissent rivaliser avec ces autres cartes.

CORRECTIONS DE BUGS 🐛

Géante runique

Les dégâts bonus ne s'appliquent plus au tir triple du héros archer magique.

Le tir triple du héros archer magique fonctionnera désormais de la même façon que pour les autres troupes ayant plusieurs projectiles enchantés.

N'oubliez pas : Les valeurs concernent les cartes au niveau 11, et la plupart du temps, les changements de leur forme de base se répercutent sur leurs variantes évoluée et héroïque.

À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale