Changements d'équilibrage de décembre
1er décembre
NERFS ⬇️
Bébé dragon évolué
Taux d'accélération des alliés : 50 → 30 (-40 %)
Lebébé dragon évolué continuera à faire des merveilles à tire d'ailes, mais ses efforts pour accélérer ses alliés pouvaient être dévastateurs lors de grosses poussées. Le Roi bleu est aux aguets et a décidé qu'il était grand temps d'aligner le boost de vitesse de ce bébé sur son effet de ralentissement.
Canon évolué
Dégâts du barrage : 304 → 281 (-8 %)
Les améliorations du canon évolué sont encore toutes fraîches ! C'était le bâtiment le plus puissant, au point d'éclipser les autres options défensives, mais avec un peu moins de poudre à canon, son barrage devrait laisser une chance aux archères ou artificières.
Bourreau évolué
Dégâts rapprochés : 294 → 268 (-9 %)
Le bourreau évolué a décapité trop d'unités de mêlée, ces derniers temps. Cette réduction de ses dégâts rapprochés donnera à ses victimes une chance de s'en sortir.
Valkyrie évoluée
Rayon de la tornade : 5,5 → 5 cases (-9 %)
En dépit de sa dernière spirale, la valkyrie évoluée a toujours trop d'impact à chacun de ses déploiements. La réduction du rayon de sa tornade devrait l'empêcher de mettre un vent à ses ennemis en endommageant les tours couronnées et en attirant les unités à distance.
Fantôme royal évolué
Dégâts des squeletto-sbires : 130 → 102 (-22 %)
Dégâts à l'apparition des squeletto-sbires : 261 → 204 (-22 %)
Les squeletto-sbires restent spectralement puissants, même depuis que le Fantôme royal les a calmés un peu avec leur dernier nerf. La réduction des dégâts d'apparition et d'attaque des squeletto-sbires devrait aligner un peu plus cette unité sur les autres évolutions.
Fût à barbare
Dégâts : 240 → 230 (-4 %)
Temps de déploiement du barbare : 0,5 s → 1 s (+100 %)
Le fût à barbares a un peu trop de succès ces derniers temps, ce qui en a fait le sort le plus polyvalent du jeu. Le nouveau temps de déploiement de son barbare devrait le rendre moins efficace face aux unités à PV moyens.
Électro-esprit
Vitesse d'enchaînement : 0,2 s → 0,25 s (+25 %)
La capacité de cette étincelle spirituelle à immobiliser les poussées et à dégager les nuées d'ennemis la rendait trop polyvalente pour une carte à 1 élixir, et cela favorisait la dominance des decks Géant royal dans la méta actuelle. L'ajustement de sa vitesse d'enchaînement devrait réduire son efficacité face aux unités groupées. C'est un choc (électrique) nécessaire.
BUFFS ⬆️
Gobelin explosif
Vitesse de frappe : 1,2 s → 1,1 s (-8 %)
Les grands esprits se rencontrent, comme les ânes à l'abreuvoir ! Nous accélérons la vitesse de frappe du gobelin explosif pour lui donner une présence plus retentissante qui le distinguera du bombardier et des autres cartes explosives à distance. Ses dégâts devraient paraître plus fiables et ses attaques plus menaçantes.
Archer magique
Dégâts : 133 → 143 (+8 %)
Depuis que les vents de la tornade se sont calmés, l'archer magique a du mal à trouver sa place dans l'arène. L'augmentation de ses dégâts devrait l'aider à faire le poids face aux autres unités à distance et rendre ses tirs plus satisfaisants.
Gel
Dégâts : 115 → 148 (+29 %)
Le sort de gel permet de surprendre les ennemis, mais il est moins efficace face aux nuées, même combiné à d'autres sorts. Désormais, il infligera suffisamment de dégâts pour éliminer les gobelins à lances, ce qui lui donnera plus de mordant sans changer sa fonction principale. Couvrez-vous bien !
Néant
Dégâts aux cibles individuelles : 320 → 340 (+6 %)
Depuis son dernier nerf, le néant a une sensation de... vide. L'augmentation de ses dégâts face aux unités individuelles devrait en refaire une sérieuse menace pour les unités aux PV élevés.
CORRECTIONS DE BUGS 🐛
Molosse de lave
PV des roquets de lave : 217 → 215 (-1 %)
Les roquets de lave de niveau 16 étaient dangereusement résistants, capables de survivre à deux attaques de la tour de princesse de niveau 16 alors qu'ils sont éliminés en deux attaques à tous les autres niveaux. Cette réduction devrait y remédier !
Trois mousquetaires
Visée améliorée
Après leur amélioration visuelle, le Roi bleu a réalisé que ces unités d'élite avaient aussi besoin d'un peu d'entraînement au tir ! Le système de visée des trois mousquetaires a été amélioré en séparant leurs attaques pour leur éviter de gâcher des munitions sur les mêmes squelettes ou gobelins.
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale