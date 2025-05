Les changements d'équilibrage sont peu nombreux ce mois-ci. À part quelques exceptions et sorts de base, la plupart des cartes sont bien équilibrées à l'heure actuelle. Selon les chiffres en Champion suprême, leur taux d'utilisation se situe entre 5 % et 15 % aussi bien en moyenne que dans le top 1000 et le top 200.

Nous effectuons ces quelques changements pour que la méta reste stable et pour mieux analyser l'impact des nouvelles refontes de cartes !

NERFS ⬇️