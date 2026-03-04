Changements d'équilibrage de mars
Mise à jour d'équilibrage - 2 mars
NERFS ⬇️
Héros golem de glace
Durée du gel : 2 s → 1,5 s (-25 %)
Le héros golem de glace alliait une intense pression offensive à des conditions de victoire rapides et puissantes. Nous réduisons la durée de son effet de gel pour que les troupes en défense se rétablissent plus vite.
Héros chevalier
Rayon de provocation : 7,5 cases → 6,5 cases (-13 %)
Même de loin, la moustache dorée du héros chevalier fascinait tout le monde. Sa capacité Provocation triomphante nécessitera désormais un timing plus précis !
Héros méga gargouille
Dégâts de téléportation : 468 → 412 (-12 %)
Le héros méga gargouille était trop efficace à l'arrière. Avec cette réduction, il devra s'y reprendre à deux fois pour éliminer certains unités à distance.
Cochons royaux évolués
Dégâts de chute : 115 → 84 (-27 %)
Les cochons royaux évolués ont pris des cours d'atterrissage. Leurs dégâts de chute réduits donneront une chance aux joueurs qui n'ont pas les bons contres en main.
Gobelin à sarbacane
Portée de la vision : 7,5 cases → 7 cases (-7 %)
Le gobelin à sarbacane quittait parfois son couloir pour pourchasser des cibles trop lointaines. Sa vision réduite rendra ses trajectoires plus prévisibles et l'empêchera s'élancer à travers l'arène.
Fantôme royal
Délai d'invisibilité : 1,8 s → 2 s (+11 %)
Évolué ou non, le fantôme royal terrifie l'arène. Il redeviendra invisible moins vite après avoir attaqué, pour donner aux défenseurs le temps de répliquer.
Géant royal
Vitesse de frappe : 1,7 s → 1,8 s (+6 %)
Depuis des années, le géant royal est l'une des conditions de victoire les plus fiables du jeu. Avec ce nerf de sa vitesse de frappe, le recul de sa variante évoluée ne gardera plus constamment les unités de mêlée à distance.
Ronces
Temps de déploiement : 0,4 s → 0,9 s (+125 %)
Il était trop facile pour les ronces de prendre au piège les défenseurs non avertis, surtout dans des decks d'appât à sorts. Désormais, les joueurs auront plus de temps pour réagir.
BUFFS ⬆️
Héroïne mousquetaire
Portée de la tourelle : 3,5 cases → 4 cases (+14 %)
Le dernier ajustement de l'héroïne mousquetaire a empêché sa tourelle à tout faire d'atteindre les tours du Roi. Nous augmentons légèrement sa portée pour y remédier.
Chauves-souris
Vitesse de frappe : 1,3 s → 1,2 s (-8 %)
Les chauves-souris restent dans l'ombre depuis trop longtemps. Ce boost de leur vitesse de frappe devrait leur redonner du mordant.
Phénix
PV de l'œuf : 240 → 317 (+32 %)
Durée de vie de l'œuf : 4,3 s → 3,8 s (-12 %)
Même après ses derniers buffs, le phénix n'a pas pu se faire une place dans la méta. Nous doublons donc la mise sur sa mécanique de renaissance. Et la bûche ne suffira plus à en faire une omelette !
AJUSTEMENTS 🔄
Électro-dragon évolué
Dégâts bonus en chaîne : 128 → 64 (- 50%)
Électro-dragon
Points de vie : 949 → 998 (+5 %)
Bourreau évolué
Recul : 1,5 case → 1 case (-33 %)
Bourreau
Dégâts : 168 → 179 (+6 %)
L'écart de puissance était trop grand entre les variantes de base et évoluées du bourreau et de l'électro-dragon. Nous transférons donc un peu de la puissance de leur variante évoluée vers leur forme de base.
Barbares
Points de vie : 670 → 691 (+3 %)
Vitesse de frappe : 1,3 s → 1,4 s (+8 %)
Les barbares étaient trop vulnérables aux dégâts de zone étant donné leur coût élevé en élixir. Désormais, ils ne se feront plus si facilement abattre, mais élimineront les tanks un peu moins vite.
Impératrice spirituelle (sol)
Points de vie : 1 244 → 1 152 (-7 %)
Vitesse de déplacement : Moyenne → Rapide
Impératrice spirituelle (air)
Points de vie : 1 192 → 1 177 (-3 %)
L'impératrice spirituelle a toujours du mal à s'imposer, cantonnée à des decks molosse de lave spécifiques. Avec plus de vitesse au sol, ses contre-poussées ne devraient plus seulement être aériennes.
N'oubliez pas : Les valeurs concernent les cartes au niveau 11, et la plupart du temps, les changements de leur forme de base se répercutent sur leurs variantes évoluée et héroïque.
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale