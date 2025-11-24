MERGE TACTICS : MISE À JOUR DE DÉCEMBRE 2025
Un nouveau mois plein de nouveautés dans Merge Tactics ! Avec l'arrivée de la mise à jour du 24 novembre, régnez sur vos adversaires pendant la saison des fêtes avec la machine de combat, des modificateurs de bâtiments et trois nouvelles unités redoutables, tandis que six autres quittent la rotation. Avec aussi de nouveaux attributs, skins et fonctionnalités à essayer !
Vive le vent et avant !
Nouveau leader
Machine de combat
Capacité Maître des bâtiments : donne un bâtiment aléatoire à 1/2/3/4 étoiles au combat aux rounds 1/3/5/8, taille max de l'équipe -1
Le maître ouvrier a envoyé sa plus belle invention dans l'arène de Merge Tactics de Clash Royale !
SKINS
Collectionnez les cartes de la machine de combat sur la voie de l'acier étoilé pour débloquer deux skins gratuits et des confettis de leader sur sa voie d'amélioration :
Machine bois zébré
Machine prototype
Obus magnifique (confettis)
Le skin Machine forgée sera disponible dans le magasin de Merge Tactics. L'achat de ce skin débloque aussi la machine de combat, si vous ne l'avez pas déjà obtenue sur la voie de l'acier étoilé.
Le Roi Royale se prépare pour la saison des fêtes ! Vous pourrez acheter le skin Roi Noël avec des gemmes.
NEW TROOPS
As some may say, new is always better! Welcome these new troops to the Merge Tactics Arena!
2-ELIXIR TROOPS
Mini P.E.K.K.A
P.E.K.K.A et Acharnement
Grand fan de pancakes, ce bonhomme est petit mais redoutable
Géant royal
Balèze et Rafale
Un tank de type Rafale qui pèse dans le game
UNITÉS À 5 ÉLIXIRS
Moine
Ace et Fortune
Crée un bouclier qui renvoie les dégâts et soigne le Moine pendant quelques secondes après certains coups
CHANGEMENTS D'UNITÉS
Il nous faut un peu de sang neuf ! Les unités suivantes se sont données à fond et prennent une pause bien méritée :
Archère
Bombardier
Chevalier
Bébé dragon
Électro-sorcier
Squelette géant
Changements d'attributs
Reine des archères : Vendetta → Rafale
Électro-géant
Électro → Balèze
Vendetta → Fortune
Machine gobeline : Poids lourd → Acharnement
Mousquetaire : Visée → Fortune
P.E.K.K.A
Ace → P.E.K.K.A
Vendetta → Bagarre
Princesse : Rafale → Visée
Roi squelette : Poids lourd → Acharnement
Valkyrie : Poids lourd → Acharnement
Sorcière : Vendetta → Fortune
Sorcier
Feu → Clan
Arcane → Visée
Plus d'infos sur les nouveaux attributs ci-dessous !
NOUVEAUX ATTRIBUTS
Il est temps d'acquérir de nouveaux talents !
Balèze
(Géant royal, Électro-géant)
Les unités Balèze subissent moins de dégâts, grâce à leur taille imposante !
2 unités : -40 %
P.E.K.K.A
(Mini P.E.K.K.A, P.E.K.K.A)
Cet attribut permet d'infliger plus de dégâts et de se requinquer après avoir éliminé une unité !
2 unités : +30 % de dégâts, soins à hauteur de 30 % des PV max
Acharnement
(Mini P.E.K.K.A, Valkyrie, Machine gobeline, Roi squelette)
Les unités Acharnement gagnent de la vitesse de frappe et marquent les ennemis. Les cibles perdent des PV au bout de 4 marques.
2 unités : +30 %, -20 % des PV max
4 unités : +60 %, -40 % des PV max
Fortune
(Mousquetaire, Électro-géant, Sorcière, Moine)
Début : la jauge des unités Fortune est partiellement remplie. 50 % de chances de relancer leur capacité après l'avoir utilisée.
2 unités : 1/3
4 unités : 2/3
Les attributs suivants quittent temporairement la rotation :
Vendetta
Électro
Feu
Poids lourd
Arcane
NOUVEAUX MODIFICATEURS
Un nouveau type de modificateur arrive dans Merge Tactics pour les bâtiments ! Ces modificateurs ajoutent à votre banc un bâtiment que vous pouvez ensuite déployer sur le terrain. Mais contrairement aux autres unités de Merge Tactics, les bâtiments ne peuvent plus se déplacer après leur premier round !
Les bâtiments fonctionnent comme les autres unités, avec une portée, des dégâts et des PV spécifiques, mais à la différence de leurs versions de la voie des trophées :
ils ne sont pas affectés par leur niveau de carte dans votre collection ;
ils ne perdent pas de PV au fil du temps, mais seulement s'ils sont attaqués ;
ils ne comptent pas pour la taille de l'équipe ou les déductions de PV du leader à la fin d'un round.
Modificateurs de la saison de décembre
Bâtiment : Extracteur d'élixir (Bronze II)
Votre extracteur d'élixir préféré génère désormais de l'élixir doré ! Placez-le sur le champ de bataille et admirez le résultat. Plus besoin de le vendre.
Bâtiment : Tesla (Argent I)
Dégâts aux ennemis proches, n'apparaît que lorsqu'une cible est à portée
Bâtiment : arc-X (Argent III)
Après une canalisation, tire rapidement sur l'ennemi avec le moins de PV
Bâtiment : Mortier (Or II)
Bâtiment à longue distance qui inflige des dégâts à l'ennemi le plus éloigné
Bâtiment : Tour de l'enfer (Diamant)
Dégâts sur une même cible augmentés sur la durée
D'autres modificateurs rejoindront la voie de l'acier étoilé en janvier !
AUTRES MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS
On vous a écoutés et on est d'accord avec vous. Voici de nouveaux ajouts que vous attendiez dans Merge Tactics !
Émotes : vous brûliez d'envie de célébrer une victoire ou de féliciter un adversaire après un combat palpitant ? Vous pouvez désormais vous exprimer avec des émotes dans Merge Tactics !
Stats de combat : en appuyant sur l'icône en bas à gauche sous le bouton des émotes, vous pourrez voir vos stats de combat et celles de votre adversaire, en temps réel et à chaque round. Vous saurez tout sur les dégâts infligés, les dégâts subis et les soins prodigués !
Zoom avant/arrière : vous pouvez à présent ajuster votre écran dans Merge Tactics pour mieux voir les champs de bataille ou les stats de vos unités.
Il est désormais possible de trier les skins de leader dans l'onglet Collection selon le leader ou la rareté.
Nous cherchons toujours à savoir ce que vous pensez des nouveaux événements et fonctionnalités, alors rendez-vous sur Discord ou Reddit pour nous donner votre avis sur ce qui se passe dans Clash Royale !
Continuez de fusionner pour régner !
L'équipe de Clash Royale