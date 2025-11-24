Un nouveau mois plein de nouveautés dans Merge Tactics ! Avec l'arrivée de la mise à jour du 24 novembre, régnez sur vos adversaires pendant la saison des fêtes avec la machine de combat, des modificateurs de bâtiments et trois nouvelles unités redoutables, tandis que six autres quittent la rotation. Avec aussi de nouveaux attributs, skins et fonctionnalités à essayer !

Vive le vent et avant !

Nouveau leader