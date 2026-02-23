Skip to content
Blog – Clash Royale

MISE À JOUR MERGE TACTICS : SAISON 7

Dans cet article, découvrez tout ce qui vous attend dans la nouvelle mise à jour de Merge Tactics :

  • Nouvelle structure des saisons

  • Faites équipe pour jouer avec des amis

  • Nouveau leader : duchesse aux dagues

  • Nouvelles troupes et attributs

  • Nouveaux modificateurs d'équipement

  • Autres modifications et améliorations

Alors on y va !

NOUVELLE STRUCTURE DES SAISONS

Vous trouviez les saisons un peu trop courtes ? Vous allez vite changer d'avis !

À partir de maintenant, les saisons de Merge Tactics dureront entre 6 et 7 semaines. Le temps supplémentaire donnera à vos victoires leur juste valeur, avec plus de chances de gagner des leaders et plus d'occasions de vous placer dans le classement grâce à une saison plus détendue.

Cette saison durera du 23 février au 13 avril !

JOUEZ AVEC VOS AMIS

Plus on est de fous, plus on rit !

Jouez le jeu et invitez vos amis à jouer à Merge Tactics avec vous ! Les hôtes peuvent inviter des amis à rejoindre leur équipe, mais aussi supprimer quiconque dans l'équipe si l'un des invités ne se comporte pas correctement.

Si vous jouez dans une équipe de 2, vous et votre partenaire remporterez votre acier étoilé et les récompenses de combat, mais vous ne pourrez pas voir contre qui vous jouerez après.

Votre rang affecte également vos coéquipiers ! Si vous jouez dans une équipe de 2 avec quelqu'un qui est dans une ligue supérieure ou inférieure à vous, la quantité d'acier étoilé gagnée ou perdue peut varier.

Si un joueur perd et l'autre gagne, ces classements peuvent annuler les gains d'acier étoilé. L'obtention de vos récompenses de combat quotidiennes dépend également du rang de votre coéquipier, comme elle dépend de votre propre rang en solo.

L'obtention/la perte d'acier étoilé dépend de la ligue de chaque joueur individuel et de la différence d'acier étoilé entre les deux joueurs. Consultez le tableau ci-dessous pour en savoir plus.

Classement de combatAcier étoilé par joueur
1re et 2e placesGain d'acier étoilé équivalent à la 1re place
1re et 3e places0 (annulation mutuelle)
1re et 4e places1re : 04e : perte d'acier étoilé
2e et 3e0 (annulation mutuelle)
2e et 4e places2e : 04e : perte d'acier étoilé
3e et 4e placesPerte d'acier étoilé selon le rang

Les parties en équipe de 3 ou de 4 comptent comme une partie amicale : vous ne gagnez pas de récompenses de combat ni d'acier étoilé. C'est donc un super moyen d'apprendre à connaître les nouvelles troupes, attributs et stratégies !

NOUVEAU LEADER

Duchesse aux dagues

Acier étoilé nécessaire : 1 600

Capacité : Don de dagues — Donne une dague à équiper sur n'importe quelle troupe.

Démolissez vos ennemis avec élégance ! Par chance, la duchesse fait preuve d'une grande bonté et donne une dague pour une troupe de votre choix ! Faites glisser l'équipement depuis le banc jusqu'à l'une de vos troupes : la dague lui donne un bonus de portée et de vitesse de frappe.

Vous pouvez en apprendre plus sur les équipements et comment les utiliser dans la section des Modificateurs de mars, plus loin dans l'article.

Voie des récompenses du leader

Collectionnez les cartes de la duchesse aux dagues sur la voie de l'acier étoilé pour débloquer deux skins gratuits et des confettis sur sa voie d'amélioration :

  • Duchesse déguisée

  • Dagues déterminées

  • Duchesse de cœur

Plus de skins

Le skin duchesse cristallisée et ses confettis associés, conquête cristalline, seront disponibles dans le magasin de skins de Merge Tactics.

Éclatez vos ennemis avec ce combo éclatant ! En achetant le skin, vous débloquez également la duchesse aux dagues, que vous pourrez utiliser immédiatement !

La Reine gobeline est également de retour, avec un look pétrifiant ! Vous pouvez acheter son nouveau skin de pierre, Reine ophidienne et ses confettis associés, siège sifflant, dans le magasin de Merge Tactics !

L'impératrice spirituelle ne quitte pas la voie de l'acier étoilé, vous permettant de continuer à récupérer ses cartes de leader !

TROUPES

Vous les connaissez de la voie des trophées... voici les troupes qui viennent rejoindre Merge Tactics !

Nouvelles troupes à 3 élixirs

Géant

Balèze et Fortune

Lance l'ennemi le plus proche après quelques secondes, infligeant des dégâts selon les PV max de la cible.

Gobelin explosif

Gobelin et Brutalité

Fonce sur l'unité ennemie aux PV les plus bas et explose quand il descend à moins de 50 % de ses PV, infligeant des dégâts de zone.

Troupes et attributs de la saison 7

Cette saison, il y aura 22 troupes. Voyons celles qui restent parmi nous !

Découvrez les nouveaux attributs ci-dessous !

ATTRIBUTS

Nouveaux attributs

Il est temps d'acquérir de nouveaux talents !

Dragon

Dragon squelette, bébé dragon

Les dragons subissent moins de dégâts de la part des unités de mêlée et leur infligent des dégâts bonus

  • 2 troupes : -50 % de dégâts subis, +50 % de dégâts infligés

Contrôle

Sorcier, sorcière

À chaque coup, les unités Contrôle ont 40 % de chance de ralentir la vitesse de frappe et de déplacement des ennemis pendant 3 s

  • 2 troupes : -30 % de vitesse de frappe et de déplacement des ennemis

Tir d'élite

Archère, gobelin à sarbacane, mousquetaire, géant royal

Les unités Tir d'élite gagnent +1 de portée et infligent des dégâts bonus aux cibles éloignées de 4 cases et plus

  • 2 troupes : +30 % de dégâts infligés

  • 4 troupes : +60 % de dégâts infligés

Tank

Chevalier, valkyrie, squelette géant, moine

Les unités Tank se soignent rapidement une fois à moins de 50 % de leurs PV

  • 2 troupes : +40 % de PV max

  • 4 troupes : +80 % de PV max

Brutalité

Barbare, gobelin explosif, prince, roi squelette

Les unités Brutalité infligent des dégâts bonus et gagnent en vitesse de frappe (8 s après le début du combat)

  • 2 troupes : +30 % de dégâts infligés, +30 % de vitesse de frappe

  • 2 troupes : +60 % de dégâts infligés, +60 % de vitesse de frappe

Attributs en rotation

Les attributs suivants quittent temporairement la rotation :

  • Visée

  • Bagarre

  • Acharnement

  • P.E.K.K.A

  • Rafale

Modifications des attributs

Éclairons un peu tout ça !

  • Si vous voyez parler de "Titan", c'est le nouveau nom de l'attribut Balèze en anglais (précédemment "Giant")

  • Les unités Feu sont de retour, mais ont été modifiées

  • Les unités Feu et Balèze octroient à leurs troupes des capacités uniques ! Plus de détails ci-dessous !

Feu

Sorcier, bébé dragon

Les unités Feu gagnent des effets spéciaux

2 troupes :

  • Le sorcier inflige des dégâts bonus à chaque attaque, jusqu'à 6x

  • Le bébé dragon et les troupes autour gagnent de la vitesse de frappe et de déplacement bonus

Balèze

Géant, géant royal

Les unités Balèze gagnent des effets spéciaux

2 troupes :

  • Le géant et les troupes autour subissent moins de dégâts

  • Le géant royal et les troupes autour infligent des dégâts bonus

MODIFICATEURS DE MARS

Nouveaux modificateurs d'équipement

Les troupes, c'est cool, mais des troupes surpuissantes, c'est encore mieux ! La voie de l'acier étoilé accueille désormais les modificateurs d'équipement : de quoi changer la donne ! Au début du combat, un équipement apparaîtra sous votre banc. Faites-le glisser sur n'importe quelle troupe pour lui donner encore plus de peps !

Tout comme les troupes, l'équipement ne peut subir qu'un nombre limité de coups avant d'être mis à la poubelle. Chaque équipement a sa propre durabilité. Chacun peut subir un certain nombre de coups défensifs et infliger un certain nombre de coups offensifs, selon l'équipement.

Si vous n'arrivez pas à décider à quelle troupe donner l'équipement, il sera automatiquement équipé, d'abord à la troupe au niveau de fusion le plus élevé, puis à celle qui inflige le plus de dégâts. Vous pouvez également réattribuer l'équipement pendant la phase de préparation. Pour retirer un équipement, appuyez sur la troupe équipée puis sur le bouton Déséquiper. Vous pouvez ensuite le faire glisser sur une autre troupe.

Rappel ! La dague de la duchesse aux dagues est un équipement, et les troupes n'ont la force de porter qu'un équipement à la fois.

Équipement : hache de valkyrie (Bronze III)

La troupe équipée inflige des dégâts de zone jusqu'à ce que la hache se brise (5 coups)

Équipement : grappin de pêcheur (Argent II)

La troupe équipée tire l'ennemi le plus éloigné de 4 cases jusqu'à ce que le grappin se brise (1 coup)

Équipement : lance de prince (Or II)

La troupe équipée repousse son ennemi de 2 cases jusqu'à ce que la lance se brise (3 coups)

Équipement : bouclier de protectrice (Or III)

La troupe équipée est insensible aux dégâts jusqu'à ce que le bouclier se brise (5 coups)

D'autres modificateurs rejoindront la voie de l'acier étoilé à la prochaine saison !

AUTRES MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS

Voici les améliorations que vous attendiez tant !

  • Le niveau de collection de chaque troupe est visible au combat, près de leur barre de PV.

  • Vous pouvez voir le niveau de fusion des troupes sur le banc pendant la phase de combat.

  • Un indicateur montre combien de K.O il reste au Maître de l'Écho avant son amélioration de niveau.

  • Les doublons de leaders en trop seront désormais convertis en cristaux. 1 carte de leader = 480 cristaux !

  • Les boosts de cartes affectent désormais les troupes de Merge Tactics également.

  • Merge Tactics compte désormais pour la Ruée vers les couronnes.

Nous cherchons toujours à savoir ce que vous pensez des nouveaux événements et fonctionnalités, alors rendez-vous sur Discord ou Reddit pour nous donner votre avis sur ce qui se passe dans Clash Royale !

Continuez de fusionner pour régner !

L'équipe de Clash Royale