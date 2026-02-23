Dans cet article, découvrez tout ce qui vous attend dans la nouvelle mise à jour de Merge Tactics :

Nouvelle structure des saisons

Faites équipe pour jouer avec des amis

Nouveau leader : duchesse aux dagues

Nouvelles troupes et attributs

Nouveaux modificateurs d'équipement

Autres modifications et améliorations

Alors on y va !

NOUVELLE STRUCTURE DES SAISONS

Vous trouviez les saisons un peu trop courtes ? Vous allez vite changer d'avis !

À partir de maintenant, les saisons de Merge Tactics dureront entre 6 et 7 semaines. Le temps supplémentaire donnera à vos victoires leur juste valeur, avec plus de chances de gagner des leaders et plus d'occasions de vous placer dans le classement grâce à une saison plus détendue.

Cette saison durera du 23 février au 13 avril !

JOUEZ AVEC VOS AMIS

Plus on est de fous, plus on rit !

Jouez le jeu et invitez vos amis à jouer à Merge Tactics avec vous ! Les hôtes peuvent inviter des amis à rejoindre leur équipe, mais aussi supprimer quiconque dans l'équipe si l'un des invités ne se comporte pas correctement.

Si vous jouez dans une équipe de 2, vous et votre partenaire remporterez votre acier étoilé et les récompenses de combat, mais vous ne pourrez pas voir contre qui vous jouerez après.

Votre rang affecte également vos coéquipiers ! Si vous jouez dans une équipe de 2 avec quelqu'un qui est dans une ligue supérieure ou inférieure à vous, la quantité d'acier étoilé gagnée ou perdue peut varier.

Si un joueur perd et l'autre gagne, ces classements peuvent annuler les gains d'acier étoilé. L'obtention de vos récompenses de combat quotidiennes dépend également du rang de votre coéquipier, comme elle dépend de votre propre rang en solo.

L'obtention/la perte d'acier étoilé dépend de la ligue de chaque joueur individuel et de la différence d'acier étoilé entre les deux joueurs. Consultez le tableau ci-dessous pour en savoir plus.

Classement de combat Acier étoilé par joueur 1re et 2e places Gain d'acier étoilé équivalent à la 1re place 1re et 3e places 0 (annulation mutuelle) 1re et 4e places 1re : 04e : perte d'acier étoilé 2e et 3e 0 (annulation mutuelle) 2e et 4e places 2e : 04e : perte d'acier étoilé 3e et 4e places Perte d'acier étoilé selon le rang

Les parties en équipe de 3 ou de 4 comptent comme une partie amicale : vous ne gagnez pas de récompenses de combat ni d'acier étoilé. C'est donc un super moyen d'apprendre à connaître les nouvelles troupes, attributs et stratégies !