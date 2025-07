Nous avons redistribué les récompenses dans les différents modes de jeu pour les rendre plus accessibles et leur donner plus d'impact. Voici quelques exemples :

Jokers d'élite :

25 000 jokers d'élite restent en mode Classé.

10 000 jokers d'élite sont transférés dans les arènes saisonnières.

15 000 jokers d'élite sont désormais à gagner dans les événements.

Précédemment, la plupart des jokers d'élite étaient réservés aux ligues classées supérieures, auxquelles seuls un petit pourcentage de joueurs avaient accès. Désormais, davantage de joueurs pourront en gagner et les utiliser.

Or :

L'or à gagner en mode Classé (précédemment le Hall des légendes) passe de 75 000 à 25 000.

Les 50 000 pièces d'or restantes sont désormais attribuées dans les arènes saisonnières.

Gemmes :

2 525 gemmes ont été transférées des maîtrises de cartes vers la voie des trophées.

Le nombre de gemmes attribuées dans les récompenses des maîtrises de cartes a été ajusté : Cartes classiques : 150 > 100 gemmes Champions : 300 > 100 gemmes



Bien que les maîtrises permettaient précédemment de gagner plus de gemmes, beaucoup moins de joueurs les obtenaient.

Pendant le mois de mai, les joueurs ayant gagné des gemmes sur la voie des trophées étaient 47 % plus nombreux que ceux en ayant gagné via les maîtrises, en dépit d'une participation beaucoup plus élevée. Ce transfert devrait aider plus de joueurs, surtout en milieu de jeu, à gagner plus régulièrement des gemmes.

Ces changements s'ajoutent au rééquilibrage des récompenses de la dernière mise à jour, qui a permis d'améliorer considérablement les taux de gains des joueurs. Nous continuons à travailler sur les structures de récompenses pour veiller à ce que la progression soit équitable, passionnante et plus accessible pour tout le monde.

Autres modifications des récompenses

Coffres :

Nous avons apporté quelques changements aux coffres. Dans le passé, de nombreux coffres avaient l'air différents mais offraient des récompenses similaires. Nous les avons modifiés pour que chacun ait un rôle mieux défini, afin qu'il soit plus facile de comprendre ce qu'ils permettent de gagner et pourquoi. Voici quelques exemples : Coffre géant : permet désormais de gagner une grande quantité d'or et une combinaison de cartes épiques, légendaires et de champion. Il ne contient plus de jokers, ce qui lui permettra d'être utilisé plus fréquemment partout dans le jeu sans empiéter sur des types de récompenses plus limitées. Coffre magique : davantage de cartes et d'or, moins de cartes épiques, légendaires et de champion. Coffre foudre : permet désormais de gagner beaucoup plus de cartes et d'or, presque le double ! Il conserve sa fonctionnalité de « coups » qui permet de mélanger certaines cartes. Les jokers ne figurent plus dans ce coffre pour éviter qu'ils interfèrent avec la fonctionnalité des « coups », puisqu'ils permettent tous deux une sélection ciblée des cartes.



Ces changements donnent à chaque coffre sa propre spécificité, qu'il vous fasse gagner plus d'or, de cartes ou des récompenses particulières.

Récompenses de combat :

Désormais, les bonus des récompenses de combat vous feront uniquement gagner de l'or.

Les cartes supprimées reviendront sous un format différent plus tard. Nous comptons tester de nouveaux formats de récompenses de combat après les vacances d'été pour une amélioration générale de l'expérience de jeu. Restez à l'écoute !