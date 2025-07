Ce nouveau mode de jeu n'apporte pas qu'une nouvelle façon de jouer à Clash Royale, mais aussi des améliorations et nouvelles fonctionnalités !

Personnages en 3D

Pour la première fois dans Clash Royale, toutes les troupes apparaissent totalement en 3D dans ce mode. Les animations sont plus fluides et détaillées, et le style est plus moderne. On a gardé ce qui fonctionnait avant, et on l'a amélioré.

Ces nouveaux modèles ne figurent pas encore dans le reste du jeu, mais cela pourrait changer. Si vous, la communauté, les appréciez et s'ils fonctionnent bien, les modèles 3D pourraient arriver dans tout Clash Royale dans le futur, offrant de toutes nouvelles possibilités visuelles !

L'équipe de Clash Royale étudie aussi de nouvelles façons d'ajouter des cosmétiques grâce à la 3D. Les leaders seront les premiers à obtenir des skins, mais d'autres types d'améliorations visuelles et d'effets sont aussi en train d'être testés.

Nouvelle technologie

Merge Tactics n'est pas juste un nouveau mode, il représente l'avenir de Clash Royale. Il introduit une nouvelle technologie visant à moderniser l'entièreté du jeu, comme les personnages en 3D, les effets spéciaux plus voyants, les capacités plus folles et des environnements totalement en 3D. Il sera aussi plus facile d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à l'avenir.