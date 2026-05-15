Level Koleksi Baru & Perubahan Penguasaan
Pembaruan berikutnya tiba pada 26 Mei, dan penuh dengan fitur baru menarik, termasuk mode game baru, Evolusi, dan Pahlawan. Selain itu, pada bulan Juli, kartu baru dan kembalinya Mode C.H.A.O.S!
Hari ini, kita akan membahas perubahan yang akan datang terhadap sistem progres. Di pembaruan berikutnya, kami mempermudah pelacakan level kartu dan Benteng Raja akan lebih mudah, serta merombak sistem Penguasaan agar alur progres lebih konsisten dan memuaskan.
Progres di Clash Royale telah menjadi sangat kompleks dalam beberapa tahun terakhir, dan sistem seperti Perjalanan Raja tidak membuat tingkat progres sebenarnya jelas atau mudah dilacak. Selain itu, hadiah bisa terasa tidak pas dengan apa yang kamu harapkan, tidak terlalu membantumu mencapai target pribadi, seperti meningkatkan level dek utama.
Kami ingin memperbaikinya dengan pembaruan ini!
Kami ingin progres jadi sederhana, jelas, dan memuaskan. Setiap peningkatan harus terasa bermakna, setiap kartu dalam Koleksi harus berharga, dan kamu harus selalu tahu seberapa dekat kamu ke targetmu berikutnya.
Berakhirnya Perjalanan Raja
Saat ini, progres keseluruhanmu dilacak melalui Perjalanan Raja, tempat kamu meraih hadiah, meningkatkan Benteng Raja, dan membuka fitur baru di ambang tertentu. Progres di Perjalanan Raja bergantung kepada XP, tetapi sulit untuk melacak ambang besar. Jika kamu tidak mengecek progresmu secara terus menerus, hadiah besar tersebut, seperti Level Benteng Raja baru, bisa terasa jauh dan sering mengejutkan daripada menjadi target yang kamu upayakan secara aktif.
Selain hadiah yang terasa jauh, beragam kelangkaan kartu memberikan beragam jumlah XP, dan membuka peti bisa terasa kurang memuaskan saat mendapat kartu yang kamu tidak ingin tingkatkan. Makin jauh progres, makin lambat Perjalanan Raja, sampai walau banyak XP yang diperoleh, rasanya tidak cukup untuk mendorong progresmu.
Kamu bisa mempelajari selengkapnya tentang dampaknya terhadap hadiah nanti di artikel ini.
Jadi, untuk menyederhanakan progres dan membuat setiap langkah terasa lebih seru, kami akan mengakhiri Perjalanan Raja dan memperkenalkan...
Level Koleksi!
Sistem Level Koleksi adalah cara mudah dan sederhana untuk melacak dan mengontrol progresmu. Tidak ada lagi sistem XP rumit, hanya progres jelas yang tampak berdasarkan satu hal: Koleksi Kartu.
Cara kerjanya: Tambahkan level setiap kartu yang kamu miliki, tambahkan +5 untuk setiap Evolusi dan bentuk Pahlawan yang kamu miliki, dan itulah Level Koleksimu!
Perhatikan bahwa saat ini ada 125 kartu dalam game, termasuk Evolusi dan Pahlawan, semuanya diperhitungkan untuk Level Koleksi.
Itu saja? Ya, itu saja! Perhatikan bahwa kartu masuk Koleksimu di level yang berbeda berdasarkan kelangkaannya jadi makin tinggi tingkat kelangkaan kartu, makin banyak Level Koleksi yang diberikan saat pertama dibuka.
Meskipun membuka kartu dengan kelangkaan tinggi awalnya memberikan lebih banyak Level Koleksi, setiap peningkatan menambahkan +1, tidak peduli kelangkaannya.
Contoh:
Membuka Valkyrie: +3 Level
Meningkatkan Valkyrie dari Level 11 ke 12: +1 Level
Membuka Evolusi Valkyrie: +5 Level
Setiap kartu dan setiap peningkatan bermakna, bahkan yang kamu cadangkan selama ini!
Ambang Pencapaian
Dengan sistem baru ini, ada banyak level yang bisa dipanjat dan banyak ambang pencapaian di sepanjang jalan, setiap titik akan memberikanmu hadiah sementara kamu membuka dan meningkatkan kartumu.
Kamu tidak akan mencapai ambang di setiap level, tetapi kamu akan memperoleh hadiah berdasarkan Level Koleksimu.
Kamu bisa mengklaim hadiah pertamamu di Level Koleksi 20. Setelah itu, kamu akan menerima hadiah setiap 10 level. Setelah kamu mencapai Level Koleksi 1.500, hadiah akan diberikan lebih sering, menunggu di setiap 5 level.
Makin dekat ke memaksimalkan Koleksi, makin sering kamu dapat hadiah.
Hadiah total Level Koleksi
|Jumlah
|Permata
|14.955
|Kartu Joker Umum
|28.920
|Kartu Joker Langka
|7.850
|Kartu Joker Epik
|1.327
|Kartu Joker Legendaris
|58
|Kartu Joker Jawara
|19
|Peti Hoki Sihir Bintang 4
|1
|Peti Hoki Sihir Bintang 5
|28
|Kotak Evolusi
|13
|Bendera Eksklusif
|6
|Desain Benteng Eksklusif
|1
Transisi dari Perjalanan Raja ke Level Koleksi
Kamu mungkin bertanya-tanya apa ada hadiah perayaan untukmu selama transisi dari sistem lama ke baru... dan jawabannya adalah ya! Semua pemain akan menerima hadiah tergantung Level Koleksi pribadinya pada hari rilis. Tengok daftar hadiah di bawah ini!
Hadiah Perayaan Sistem Baru
|Level Koleksi
|Permata
|Peti Hoki Sihir Bintang 5
|Bendera
|Desain Benteng
|20–200
|500
|1
|201–400
|750
|1
|401–600
|1.000
|1
|601–800
|1.500
|1
|801–1.000
|2.000
|1
|1
|1.001–1.200
|2.500
|1
|2
|1.201–1.400
|3.000
|1
|3
|1.401–1.600
|3.500
|2
|4
|1.601–1.800
|4.000
|2
|5
|1.801–2.000
|4.500
|3
|6
|2.001–2.200
|5.000
|3
|6
|1
Saat kamu masuk untuk pertama kalinya setelah pembaruan, Level Koleksi akan sudah disiapkan, mencerminkan Koleksi Kartumu saat ini.
Untuk mencari tahu di tingkat mana kamu berada saat Level Koleksi tiba, tambahkan semua level kartu dan tambahkan +5 untuk setiap Evolusi dan Pahlawan.
Meskipun sistem dan hadiah perayaan dirancang untuk mencakup semua pemain dan menyederhanakan progres, sistem baru (dengan Level Koleksi dan Penguasaan yang lebih mudah) akan memberikan manfaat paling besar bagi pemain pada awal dan pertengahan permainan, menawarkan pengalaman yang lebih lancar dan bermanfaat untuk membantumu mencapai puncak.
Level Benteng Raja
Sekarang, kamu tidak lagi naik level dengan mendapatkan XP, Level Benteng Raja akan meningkat berdasarkan jumlah kartu yang kamu tingkatkan ke level tertentu. Dan jangan cemas, Level Benteng Raja tidak akan terkena dampak negatif dari perubahan ini. Levelnya akan tetap sama atau naik! Rajamu akan bertindak seperti sebelumnya, mempertahankan benteng, saat diganggu, dan mengatur batas Peleton Bentengmu.
Tabel di bawah adalah perbandingan Level Benteng Raja yang sebelumnya dibuka melalui Perjalanan Raja dan jumlah kartu yang dibutuhkan untuk meningkatkan Benteng Raja di sistem baru.
Persyaratan Peningkatan Benteng Raja Lama vs. Baru
|Level Benteng Raja
|Perjalanan Raja (Lama)
|Peningkatan Total (Baru)
|1
|Level 1
|-
|2
|Level 2
|9 kartu dengan Level 1+
|3
|Level 3
|9 kartu dengan Level 2+
|4
|Level 5
|10 kartu dengan Level 3+
|5
|Level 7
|10 kartu dengan Level 4+
|6
|Level 10
|10 kartu dengan Level 5+
|7
|Level 14
|10 kartu dengan Level 6+
|8
|Level 18
|10 kartu dengan Level 7+
|9
|Level 22
|10 kartu dengan Level 8+
|10
|Level 26
|10 kartu dengan Level 9+
|11
|Level 30
|10 kartu dengan Level 10+
|12
|Level 34
|11 kartu dengan Level 11+
|13
|Level 38
|11 kartu dengan Level 12+
|14
|Level 42
|12 kartu dengan Level 13+
|15
|Level 54
|13 kartu dengan Level 14+
|16
|Level 75
|14 kartu dengan Level 15+
Perhatikan: Peleton Benteng tidak diperhitungkan ke dalam persyaratan peningkatan Level Benteng Raja. Saat Level Benteng Raja ditingkatkan, kamu akan secara otomatis menerima kartu Putri Benteng dan Emas sepadan peningkatan penuh untuk meningkatkannya ke level baru.
Ini adalah beberapa perubahan yang cukup besar, tetapi apa yang akan terjadi kepada Perjalanan Raja dan XP ketika pembaruan tersebut tiba?
Perubahan Pembukaan Fitur
Perjalanan Raja akan dihapus sepenuhnya dari game. Namun, jangan khawatir, jika ada hadiah yang belum kamu klaim saat masuk setelah pembaruan, hadiah tersebut akan dikirimkan secara otomatis kepadamu melalui pop-up.
XP juga akan dihapus dari game ini. Peningkatan kartu, hadiah Penguasaan, dan sumbangan Klan tidak akan memberikan XP lagi, dan sumbangan Klan dari kartu Level Maks akan memberimu Emas dan Poin Bintang.
Selain itu, fitur yang sebelumnya dibuka berdasarkan Level Benteng Raja, seperti Pass Royale dan Klan, kini akan dibuka lebih awal berdasarkan Arena.
Persyaratan Peningkatan Pembukaan Fitur Baru
|Dulu
|Sekarang
|Klan
|Level Raja 1
|Arena 1
|Slot Dek
|Level Raja 2
|Arena 1
|Sumbangan Klan
|Level Raja 3
|Arena 2
|Pass Royale
|Level Raja 7
|Arena 2
|Perang Klan
|Level Raja 10
|Arena 3
|Barter Klan
|Level Raja 16
|Arena 3
|Penguasaan Kartu
|Level Raja 14
|Arena 4
|Poin Bintang
|Level Raja 9
|Arena 5
T&J (FAQ)
Apa semua kartu diperhitungkan ke dalam Level Koleksi saya?
Semua kartu dan bentuk diperhitungkan ke dalam Level Koleksi, kecuali Penguasa Taktik Fusi.
Bisakah Level Benteng Raja saya turun akibat perubahan ini?
Tidak. Level Benteng Rajamu akan tetap sama, atau naik.
Apa Poin Bintang dan Level Bintang akan dihapus juga?
Tidak! Poin Bintang tidak akan ke mana-mana. Kamu akan tetap memilikinya, dan kamu bisa menemukannya di tempat yang sama dengan sebelumnya. Level Bintang tidak akan berubah juga, peletonmu akan tetap bersinar seperti sebelumnya.
Perubahan Penguasaan Kartu
Dengan perpindahan beberapa hadiah ke ambang Level Koleksi dan penyederhanaan sistem lain, kami memperbarui Penguasaan agar sesuai. Tugas sekarang lebih mudah diselesaikan secara umum, dengan beberapa kartu mengalami pengurangan target besar.
Mari kita gunakan Penunggang Babi sebagai contoh perubahan yang diharapkan di semua Penguasaan Kartu.
Penguasaan Penunggang Babi Dulu vs. Sekarang
|Set Tugas
|Tugas
|Dulu
|Sekarang
|Pemberi Kerusakan
|1
|85.000
|37.000
|2
|250.000
|100.000
|3
|420.000
|170.000
|Penyerang Benteng
|1
|560
|225
|2
|1.600
|600
|3
|2.800
|1.000
|Senjata Pengepungan
|1
|80
|60
|2
|240
|120
|3
|480
|180
Saat pembaruan diluncurkan, jika kamu sedang mengerjakan tugas dan telah mencapai persyaratan baru, tugas akan ditandai selesai, dan hadiah akan langsung menantimu. Jika tidak, progres akan disimpan, dan kamu akan bisa menyelesaikannya lebih cepat daripada sebelum pembaruan.
Bagaimana dengan Hadiah?
Dengan perpindahan beberapa hadiah ke Level Koleksi dan pengurangan target, hadiah Penguasaan juga disesuaikan. Permata dan Kartu Joker tidak lagi berada di Penguasaan, tetapi tidak akan hilang! Kamu sekarang akan bisa menemukannya sebagai hadiah ambang di Level Koleksi. Kamu sekarang akan bisa memperoleh lebih banyak Kartu Joker juga.
Hadiah Penguasaan sebelum dan setelah pembaruan
|Dulu
|Sekarang
|Set Tugas 1
|Kartu, Emas, Permata
|4.000 Emas per tugas
|Set Tugas 2
|Emas, Kartu Joker, Permata
|6.000 Emas per tugas
|Set Tugas 3
|6.000/8.000/10.000 Emas
|15.000 Emas per tugas
Setiap set tugas terdiri atas 3 tugas dan sekarang akan memberikan jumlah Emas yang sama per tugas, tidak peduli kelangkaannya. Perhatikan bahwa tidak semua kartu memiliki 3 set tugas.
Mengapa Kedua Sistem Harus Diubah Bersamaan?
Dengan sistem progres baru, kami ingin membantumu meningkatkan Level Koleksi dengan lebih cepat, terutama di awal permainan, dengan tugas Penguasaan yang mendongkrak peningkatan kartu dengan menjadi sumber Emas yang konsisten.
Makin banyak peningkatan, makin tinggi Level Koleksi sehingga membuka lebih banyak ambang yang memberimu Permata dan hadiah lainnya.
Jadi meskipun Penguasaan telah berubah dan hadiahnya berpindah, semuanya kini terhubung dalam satu siklus progres yang lebih jelas.
Lalu, seperti apa distribusi hadiah secara keseluruhan saat ini?
Distribusi Hadiah Keseluruhan Baru
Dengan sistem progres baru dan perubahan Penguasaan, hadiah telah disesuaikan untuk memberimu lebih banyak kontrol dan peluang untuk menaikkan level Koleksimu.
Sebagian besar hadiah telah ditingkatkan secara menyeluruh sementara beberapa lainnya telah dikurangi.
Distribusi Hadiah Sistem Lama vs. Sistem Baru
|Sistem Lama*
|Sistem Baru*
|Emas
|4.470.949
|5.165.625 ▲
|Permata
|14.330
|14.945 ▲
|Kartu Joker Umum
|6.431
|37.169 ▲
|Kartu Joker Langka
|3.073
|9.275 ▲
|Kartu Joker Epik
|667
|1.473 ▲
|Kartu Joker Legendaris
|3
|71 ▲
|Kartu Joker Jawara
|3
|26 ▲
|Kartu Umum Acak
|17.783
|44.641 ▲
|Kartu Langka Acak
|4.382
|3.828 ▼
|Kartu Epik Acak
|1.182
|416 ▼
|Kartu Legendaris Acak
|42
|23 ▼
|Kartu Jawara Acak
|8
|5 ▼
|Keping Evolusi (dari Kotak Evolusi)
|11
|16 ▲
*Kamu bisa mendapatkan lebih banyak atau lebih sedikit hadiah berdasarkan peluang peti dan kotak. Lihat artikel type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh_untuk informasi selengkapnya._
*Sistem Lama: Penguasaan Lama + Perjalanan Raja
*Sistem Baru: Penguasaan Baru + Level Koleksi
Rekap Kilat
Mari kita rekap hal-hal yang dibahas dalam artikel ini:
Tidak ada pencapaianmu yang hilang (yah ... kecuali XP)
Level Benteng Rajamu akan tetap sama atau naik
Level Koleksi = Sistem level baru yang lebih transparan yang ditentukan berdasarkan gabungan semua level kartu (ditambah ekstra dari Evolusi dan Pahlawan)
Hadiah Perjalanan Raja yang belum diklaim akan dikirimkan secara otomatis melalui pop-up
Perjalanan Raja dan XP lenyap
Poin Bintang tetap ada
Tugas Penguasaan lebih mudah diselesaikan
Hadiah telah disesuaikan dan didistribusikan ulang
Kami sudah membahas banyak dalam artikel ini, tapi masih ada lagi nanti! Kamu bisa menantikan banyak fitur dan peningkatan baru di pembaruan berikutnya yang kami tidak sabar untuk bagikan kepadamu.
Seperti biasa, kami ingin mendengar pendapatmu tentang pembaruan Clash Royale jadi kunjungi Discord atau Reddit untuk membagikan masukan dan idemu!
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale