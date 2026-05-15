Saat ini, progres keseluruhanmu dilacak melalui Perjalanan Raja, tempat kamu meraih hadiah, meningkatkan Benteng Raja, dan membuka fitur baru di ambang tertentu. Progres di Perjalanan Raja bergantung kepada XP, tetapi sulit untuk melacak ambang besar. Jika kamu tidak mengecek progresmu secara terus menerus, hadiah besar tersebut, seperti Level Benteng Raja baru, bisa terasa jauh dan sering mengejutkan daripada menjadi target yang kamu upayakan secara aktif.

Selain hadiah yang terasa jauh, beragam kelangkaan kartu memberikan beragam jumlah XP, dan membuka peti bisa terasa kurang memuaskan saat mendapat kartu yang kamu tidak ingin tingkatkan. Makin jauh progres, makin lambat Perjalanan Raja, sampai walau banyak XP yang diperoleh, rasanya tidak cukup untuk mendorong progresmu.

Kamu bisa mempelajari selengkapnya tentang dampaknya terhadap hadiah nanti di artikel ini.

Jadi, untuk menyederhanakan progres dan membuat setiap langkah terasa lebih seru, kami akan mengakhiri Perjalanan Raja dan memperkenalkan...

Level Koleksi!

Sistem Level Koleksi adalah cara mudah dan sederhana untuk melacak dan mengontrol progresmu. Tidak ada lagi sistem XP rumit, hanya progres jelas yang tampak berdasarkan satu hal: Koleksi Kartu.

Cara kerjanya: Tambahkan level setiap kartu yang kamu miliki, tambahkan +5 untuk setiap Evolusi dan bentuk Pahlawan yang kamu miliki, dan itulah Level Koleksimu!

Perhatikan bahwa saat ini ada 125 kartu dalam game, termasuk Evolusi dan Pahlawan, semuanya diperhitungkan untuk Level Koleksi.

Itu saja? Ya, itu saja! Perhatikan bahwa kartu masuk Koleksimu di level yang berbeda berdasarkan kelangkaannya jadi makin tinggi tingkat kelangkaan kartu, makin banyak Level Koleksi yang diberikan saat pertama dibuka.

Meskipun membuka kartu dengan kelangkaan tinggi awalnya memberikan lebih banyak Level Koleksi, setiap peningkatan menambahkan +1, tidak peduli kelangkaannya.

Contoh:

Membuka Valkyrie: +3 Level

Meningkatkan Valkyrie dari Level 11 ke 12: +1 Level

Membuka Evolusi Valkyrie: +5 Level

Setiap kartu dan setiap peningkatan bermakna, bahkan yang kamu cadangkan selama ini!

Ambang Pencapaian

Dengan sistem baru ini, ada banyak level yang bisa dipanjat dan banyak ambang pencapaian di sepanjang jalan, setiap titik akan memberikanmu hadiah sementara kamu membuka dan meningkatkan kartumu.

Kamu tidak akan mencapai ambang di setiap level, tetapi kamu akan memperoleh hadiah berdasarkan Level Koleksimu.

Kamu bisa mengklaim hadiah pertamamu di Level Koleksi 20. Setelah itu, kamu akan menerima hadiah setiap 10 level. Setelah kamu mencapai Level Koleksi 1.500, hadiah akan diberikan lebih sering, menunggu di setiap 5 level.

Makin dekat ke memaksimalkan Koleksi, makin sering kamu dapat hadiah.