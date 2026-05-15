15 Mei 2026
Level Koleksi Baru & Perubahan Penguasaan

Pembaruan berikutnya tiba pada 26 Mei, dan penuh dengan fitur baru menarik, termasuk mode game baru, Evolusi, dan Pahlawan. Selain itu, pada bulan Juli, kartu baru dan kembalinya Mode C.H.A.O.S!

Hari ini, kita akan membahas perubahan yang akan datang terhadap sistem progres. Di pembaruan berikutnya, kami mempermudah pelacakan level kartu dan Benteng Raja akan lebih mudah, serta merombak sistem Penguasaan agar alur progres lebih konsisten dan memuaskan.

Progres di Clash Royale telah menjadi sangat kompleks dalam beberapa tahun terakhir, dan sistem seperti Perjalanan Raja tidak membuat tingkat progres sebenarnya jelas atau mudah dilacak. Selain itu, hadiah bisa terasa tidak pas dengan apa yang kamu harapkan, tidak terlalu membantumu mencapai target pribadi, seperti meningkatkan level dek utama.

Kami ingin memperbaikinya dengan pembaruan ini!

Kami ingin progres jadi sederhana, jelas, dan memuaskan. Setiap peningkatan harus terasa bermakna, setiap kartu dalam Koleksi harus berharga, dan kamu harus selalu tahu seberapa dekat kamu ke targetmu berikutnya.

Berakhirnya Perjalanan Raja

Saat ini, progres keseluruhanmu dilacak melalui Perjalanan Raja, tempat kamu meraih hadiah, meningkatkan Benteng Raja, dan membuka fitur baru di ambang tertentu. Progres di Perjalanan Raja bergantung kepada XP, tetapi sulit untuk melacak ambang besar. Jika kamu tidak mengecek progresmu secara terus menerus, hadiah besar tersebut, seperti Level Benteng Raja baru, bisa terasa jauh dan sering mengejutkan daripada menjadi target yang kamu upayakan secara aktif.

Selain hadiah yang terasa jauh, beragam kelangkaan kartu memberikan beragam jumlah XP, dan membuka peti bisa terasa kurang memuaskan saat mendapat kartu yang kamu tidak ingin tingkatkan. Makin jauh progres, makin lambat Perjalanan Raja, sampai walau banyak XP yang diperoleh, rasanya tidak cukup untuk mendorong progresmu.

Kamu bisa mempelajari selengkapnya tentang dampaknya terhadap hadiah nanti di artikel ini.

Jadi, untuk menyederhanakan progres dan membuat setiap langkah terasa lebih seru, kami akan mengakhiri Perjalanan Raja dan memperkenalkan...

Level Koleksi!

Sistem Level Koleksi adalah cara mudah dan sederhana untuk melacak dan mengontrol progresmu. Tidak ada lagi sistem XP rumit, hanya progres jelas yang tampak berdasarkan satu hal: Koleksi Kartu.

Cara kerjanya: Tambahkan level setiap kartu yang kamu miliki, tambahkan +5 untuk setiap Evolusi dan bentuk Pahlawan yang kamu miliki, dan itulah Level Koleksimu!

Perhatikan bahwa saat ini ada 125 kartu dalam game, termasuk Evolusi dan Pahlawan, semuanya diperhitungkan untuk Level Koleksi.

Itu saja? Ya, itu saja! Perhatikan bahwa kartu masuk Koleksimu di level yang berbeda berdasarkan kelangkaannya jadi makin tinggi tingkat kelangkaan kartu, makin banyak Level Koleksi yang diberikan saat pertama dibuka.

Meskipun membuka kartu dengan kelangkaan tinggi awalnya memberikan lebih banyak Level Koleksi, setiap peningkatan menambahkan +1, tidak peduli kelangkaannya.

Contoh:

  • Membuka Valkyrie: +3 Level

  • Meningkatkan Valkyrie dari Level 11 ke 12: +1 Level

  • Membuka Evolusi Valkyrie: +5 Level

Setiap kartu dan setiap peningkatan bermakna, bahkan yang kamu cadangkan selama ini!

Ambang Pencapaian

Dengan sistem baru ini, ada banyak level yang bisa dipanjat dan banyak ambang pencapaian di sepanjang jalan, setiap titik akan memberikanmu hadiah sementara kamu membuka dan meningkatkan kartumu.

Kamu tidak akan mencapai ambang di setiap level, tetapi kamu akan memperoleh hadiah berdasarkan Level Koleksimu.

Kamu bisa mengklaim hadiah pertamamu di Level Koleksi 20. Setelah itu, kamu akan menerima hadiah setiap 10 level. Setelah kamu mencapai Level Koleksi 1.500, hadiah akan diberikan lebih sering, menunggu di setiap 5 level.

Makin dekat ke memaksimalkan Koleksi, makin sering kamu dapat hadiah.

Hadiah total Level Koleksi

Jumlah
Permata14.955
Kartu Joker Umum28.920
Kartu Joker Langka7.850
Kartu Joker Epik1.327
Kartu Joker Legendaris58
Kartu Joker Jawara19
Peti Hoki Sihir Bintang 41
Peti Hoki Sihir Bintang 528
Kotak Evolusi13
Bendera Eksklusif6
Desain Benteng Eksklusif1

Transisi dari Perjalanan Raja ke Level Koleksi

Kamu mungkin bertanya-tanya apa ada hadiah perayaan untukmu selama transisi dari sistem lama ke baru... dan jawabannya adalah ya! Semua pemain akan menerima hadiah tergantung Level Koleksi pribadinya pada hari rilis. Tengok daftar hadiah di bawah ini!

Hadiah Perayaan Sistem Baru

Level KoleksiPermataPeti Hoki Sihir Bintang 5BenderaDesain Benteng
20–2005001
201–4007501
401–6001.0001
601–8001.5001
801–1.0002.00011
1.001–1.2002.50012
1.201–1.4003.00013
1.401–1.6003.50024
1.601–1.8004.00025
1.801–2.0004.50036
2.001–2.2005.000361

Saat kamu masuk untuk pertama kalinya setelah pembaruan, Level Koleksi akan sudah disiapkan, mencerminkan Koleksi Kartumu saat ini.

Untuk mencari tahu di tingkat mana kamu berada saat Level Koleksi tiba, tambahkan semua level kartu dan tambahkan +5 untuk setiap Evolusi dan Pahlawan.

Meskipun sistem dan hadiah perayaan dirancang untuk mencakup semua pemain dan menyederhanakan progres, sistem baru (dengan Level Koleksi dan Penguasaan yang lebih mudah) akan memberikan manfaat paling besar bagi pemain pada awal dan pertengahan permainan, menawarkan pengalaman yang lebih lancar dan bermanfaat untuk membantumu mencapai puncak.

Level Benteng Raja

Sekarang, kamu tidak lagi naik level dengan mendapatkan XP, Level Benteng Raja akan meningkat berdasarkan jumlah kartu yang kamu tingkatkan ke level tertentu. Dan jangan cemas, Level Benteng Raja tidak akan terkena dampak negatif dari perubahan ini. Levelnya akan tetap sama atau naik! Rajamu akan bertindak seperti sebelumnya, mempertahankan benteng, saat diganggu, dan mengatur batas Peleton Bentengmu.

Tabel di bawah adalah perbandingan Level Benteng Raja yang sebelumnya dibuka melalui Perjalanan Raja dan jumlah kartu yang dibutuhkan untuk meningkatkan Benteng Raja di sistem baru.

Persyaratan Peningkatan Benteng Raja Lama vs. Baru

Level Benteng RajaPerjalanan Raja (Lama)Peningkatan Total (Baru)
1Level 1-
2Level 29 kartu dengan Level 1+
3Level 39 kartu dengan Level 2+
4Level 510 kartu dengan Level 3+
5Level 710 kartu dengan Level 4+
6Level 1010 kartu dengan Level 5+
7Level 1410 kartu dengan Level 6+
8Level 1810 kartu dengan Level 7+
9Level 2210 kartu dengan Level 8+
10Level 2610 kartu dengan Level 9+
11Level 3010 kartu dengan Level 10+
12Level 3411 kartu dengan Level 11+
13Level 3811 kartu dengan Level 12+
14Level 4212 kartu dengan Level 13+
15Level 5413 kartu dengan Level 14+
16Level 7514 kartu dengan Level 15+

Perhatikan: Peleton Benteng tidak diperhitungkan ke dalam persyaratan peningkatan Level Benteng Raja. Saat Level Benteng Raja ditingkatkan, kamu akan secara otomatis menerima kartu Putri Benteng dan Emas sepadan peningkatan penuh untuk meningkatkannya ke level baru.

Ini adalah beberapa perubahan yang cukup besar, tetapi apa yang akan terjadi kepada Perjalanan Raja dan XP ketika pembaruan tersebut tiba?

Perubahan Pembukaan Fitur

Perjalanan Raja akan dihapus sepenuhnya dari game. Namun, jangan khawatir, jika ada hadiah yang belum kamu klaim saat masuk setelah pembaruan, hadiah tersebut akan dikirimkan secara otomatis kepadamu melalui pop-up.

XP juga akan dihapus dari game ini. Peningkatan kartu, hadiah Penguasaan, dan sumbangan Klan tidak akan memberikan XP lagi, dan sumbangan Klan dari kartu Level Maks akan memberimu Emas dan Poin Bintang.

Selain itu, fitur yang sebelumnya dibuka berdasarkan Level Benteng Raja, seperti Pass Royale dan Klan, kini akan dibuka lebih awal berdasarkan Arena.

Persyaratan Peningkatan Pembukaan Fitur Baru

DuluSekarang
KlanLevel Raja 1Arena 1
Slot DekLevel Raja 2Arena 1
Sumbangan KlanLevel Raja 3Arena 2
Pass RoyaleLevel Raja 7Arena 2
Perang KlanLevel Raja 10Arena 3
Barter KlanLevel Raja 16Arena 3
Penguasaan KartuLevel Raja 14Arena 4
Poin BintangLevel Raja 9Arena 5

T&J (FAQ)

Apa semua kartu diperhitungkan ke dalam Level Koleksi saya?

Semua kartu dan bentuk diperhitungkan ke dalam Level Koleksi, kecuali Penguasa Taktik Fusi.

Bisakah Level Benteng Raja saya turun akibat perubahan ini?

Tidak. Level Benteng Rajamu akan tetap sama, atau naik.

Apa Poin Bintang dan Level Bintang akan dihapus juga?

Tidak! Poin Bintang tidak akan ke mana-mana. Kamu akan tetap memilikinya, dan kamu bisa menemukannya di tempat yang sama dengan sebelumnya. Level Bintang tidak akan berubah juga, peletonmu akan tetap bersinar seperti sebelumnya.

Perubahan Penguasaan Kartu

Dengan perpindahan beberapa hadiah ke ambang Level Koleksi dan penyederhanaan sistem lain, kami memperbarui Penguasaan agar sesuai. Tugas sekarang lebih mudah diselesaikan secara umum, dengan beberapa kartu mengalami pengurangan target besar.

Mari kita gunakan Penunggang Babi sebagai contoh perubahan yang diharapkan di semua Penguasaan Kartu.

Penguasaan Penunggang Babi Dulu vs. Sekarang

Set TugasTugasDuluSekarang
Pemberi Kerusakan185.00037.000
2250.000100.000
3420.000170.000
Penyerang Benteng1560225
21.600600
32.8001.000
Senjata Pengepungan18060
2240120
3480180

Saat pembaruan diluncurkan, jika kamu sedang mengerjakan tugas dan telah mencapai persyaratan baru, tugas akan ditandai selesai, dan hadiah akan langsung menantimu. Jika tidak, progres akan disimpan, dan kamu akan bisa menyelesaikannya lebih cepat daripada sebelum pembaruan.

Bagaimana dengan Hadiah?

Dengan perpindahan beberapa hadiah ke Level Koleksi dan pengurangan target, hadiah Penguasaan juga disesuaikan. Permata dan Kartu Joker tidak lagi berada di Penguasaan, tetapi tidak akan hilang! Kamu sekarang akan bisa menemukannya sebagai hadiah ambang di Level Koleksi. Kamu sekarang akan bisa memperoleh lebih banyak Kartu Joker juga.

Hadiah Penguasaan sebelum dan setelah pembaruan

DuluSekarang
Set Tugas 1Kartu, Emas, Permata4.000 Emas per tugas
Set Tugas 2Emas, Kartu Joker, Permata6.000 Emas per tugas
Set Tugas 36.000/8.000/10.000 Emas15.000 Emas per tugas

Setiap set tugas terdiri atas 3 tugas dan sekarang akan memberikan jumlah Emas yang sama per tugas, tidak peduli kelangkaannya. Perhatikan bahwa tidak semua kartu memiliki 3 set tugas.

Mengapa Kedua Sistem Harus Diubah Bersamaan?

Dengan sistem progres baru, kami ingin membantumu meningkatkan Level Koleksi dengan lebih cepat, terutama di awal permainan, dengan tugas Penguasaan yang mendongkrak peningkatan kartu dengan menjadi sumber Emas yang konsisten.

Makin banyak peningkatan, makin tinggi Level Koleksi sehingga membuka lebih banyak ambang yang memberimu Permata dan hadiah lainnya.

Jadi meskipun Penguasaan telah berubah dan hadiahnya berpindah, semuanya kini terhubung dalam satu siklus progres yang lebih jelas.

Lalu, seperti apa distribusi hadiah secara keseluruhan saat ini?

Distribusi Hadiah Keseluruhan Baru

Dengan sistem progres baru dan perubahan Penguasaan, hadiah telah disesuaikan untuk memberimu lebih banyak kontrol dan peluang untuk menaikkan level Koleksimu.

Sebagian besar hadiah telah ditingkatkan secara menyeluruh sementara beberapa lainnya telah dikurangi.

Distribusi Hadiah Sistem Lama vs. Sistem Baru

Sistem Lama*Sistem Baru*
Emas4.470.9495.165.625 ▲
Permata14.33014.945 ▲
Kartu Joker Umum6.43137.169 ▲
Kartu Joker Langka3.0739.275 ▲
Kartu Joker Epik6671.473 ▲
Kartu Joker Legendaris371 ▲
Kartu Joker Jawara326 ▲
Kartu Umum Acak17.78344.641 ▲
Kartu Langka Acak4.3823.828 ▼
Kartu Epik Acak1.182416 ▼
Kartu Legendaris Acak4223 ▼
Kartu Jawara Acak85 ▼
Keping Evolusi (dari Kotak Evolusi)1116 ▲

*Kamu bisa mendapatkan lebih banyak atau lebih sedikit hadiah berdasarkan peluang peti dan kotak.

*Sistem Lama: Penguasaan Lama + Perjalanan Raja

*Sistem Baru: Penguasaan Baru + Level Koleksi

Rekap Kilat

Mari kita rekap hal-hal yang dibahas dalam artikel ini:

  • Tidak ada pencapaianmu yang hilang (yah ... kecuali XP)

  • Level Benteng Rajamu akan tetap sama atau naik

  • Level Koleksi = Sistem level baru yang lebih transparan yang ditentukan berdasarkan gabungan semua level kartu (ditambah ekstra dari Evolusi dan Pahlawan)

  • Hadiah Perjalanan Raja yang belum diklaim akan dikirimkan secara otomatis melalui pop-up

  • Perjalanan Raja dan XP lenyap

  • Poin Bintang tetap ada

  • Tugas Penguasaan lebih mudah diselesaikan

  • Hadiah telah disesuaikan dan didistribusikan ulang

Kami sudah membahas banyak dalam artikel ini, tapi masih ada lagi nanti! Kamu bisa menantikan banyak fitur dan peningkatan baru di pembaruan berikutnya yang kami tidak sabar untuk bagikan kepadamu.

Seperti biasa, kami ingin mendengar pendapatmu tentang pembaruan Clash Royale jadi kunjungi Discord atau Reddit untuk membagikan masukan dan idemu!

Sampai jumpa di Arena!

Tim Clash Royale