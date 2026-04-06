Kamu kira sudah melihat semuanya? Yakin? Dari Balon, Jerangkong akan terjun melompat, turun di target terdekat, menimbulkan kerusakan saat mendarat, lalu melanjutkan pertarungan di darat!

Tak ada rahasia istimewa. Hanya nyali dan aerodinamika.

Selain Evolusi Gerombolan Minion, kamu bisa langsung membuka Balon Pahlawan dengan memilihnya sebagai hadiah di Pass Royale atau mendapatkannya dari Toko Pahlawan seharga 200 Koin Pahlawan sejak hari pertama!

ACARA KOMUNITAS

Balap Balon: 20–27 April

Naik, naik, terbang tinggi! Berjuang bersama komunitas untuk membantu Balon Biru mencapai garis finis sebelum Balon Merah.

Makin banyak pertempuran yang kamu menangkan, makin jauh progres balon! Kamu juga bisa meraih poin bonus dengan mendukung timmu.

Nantikan detail lebih lanjut acara dan hadiah!

MODE GAME DAN TANTANGAN

Mode Draf Pahlawan: 6–13 April

Draf Klasik kini lebih asyik! Susun dek dan kerahkan Balon Pahlawan baru.

Draf Arena Banjir Bandang: 27 April–4 Mei

Arena bisa jadi kebanjiran, tapi pertempuran terus berkobar! Susun serangkaian mantra dan peleton udara untuk menjatuhkan lawanmu.