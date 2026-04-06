Musim Baru: Festival Balon!
Musim ini kita akan mengangkasa! Dalam artikel ini, kamu akan menemukan semua yang perlu diketahui tentang musim mendatang:
Evolusi Baru: Gerombolan Minion
Pahlawan Baru: Balon
Acara Komunitas: Balapan Balon!
Mode game dan tantangan
Liga Draf Tiga Opsi
Turnamen Global
Pasar Festival
Perburuan Mahkota
Ekspedisi Klan
EVOLUSI DAN PAHLAWAN BARU
Evolusi Gerombolan Minion
Tetap nakal, sekarang jadi tidak terlihat juga.
Berkat evolusi, Gerombolan Minion kini tidak hanya mengandalkan keroyokan! Tiap Minion kini menjadi tidak terlihat dan kebal selama beberapa detik setelah menerima kerusakan. Namun, kekuatan tidak didapat secara cuma-cuma. Begitu memasuki mode penyamaran, kecepatan pergerakan dan serangan Minion akan berkurang.
Evolusi Gerombolan Minion akan tersedia saat musim dimulai sebagai pilihan di Pass Royale, atau bisa dibuka dengan 6 Keping Joker.
Balon Pahlawan
Kemampuan: Kadet Maut
Ramalan cuaca menunjukkan hujan ... tulang?
Kamu kira sudah melihat semuanya? Yakin? Dari Balon, Jerangkong akan terjun melompat, turun di target terdekat, menimbulkan kerusakan saat mendarat, lalu melanjutkan pertarungan di darat!
Tak ada rahasia istimewa. Hanya nyali dan aerodinamika.
Selain Evolusi Gerombolan Minion, kamu bisa langsung membuka Balon Pahlawan dengan memilihnya sebagai hadiah di Pass Royale atau mendapatkannya dari Toko Pahlawan seharga 200 Koin Pahlawan sejak hari pertama!
ACARA KOMUNITAS
Balap Balon: 20–27 April
Naik, naik, terbang tinggi! Berjuang bersama komunitas untuk membantu Balon Biru mencapai garis finis sebelum Balon Merah.
Makin banyak pertempuran yang kamu menangkan, makin jauh progres balon! Kamu juga bisa meraih poin bonus dengan mendukung timmu.
Nantikan detail lebih lanjut acara dan hadiah!
MODE GAME DAN TANTANGAN
Mode Draf Pahlawan: 6–13 April
Draf Klasik kini lebih asyik! Susun dek dan kerahkan Balon Pahlawan baru.
Draf Arena Banjir Bandang: 27 April–4 Mei
Arena bisa jadi kebanjiran, tapi pertempuran terus berkobar! Susun serangkaian mantra dan peleton udara untuk menjatuhkan lawanmu.
Tantangan: 1–4 Mei
Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote
LIGA KOMPETITIF
Liga Draf Tiga Opsi: 17–26 April
Draf Tiga Opsi hadir kembali membawa hadiah dan papan peringkat global!
Bangun dek satu per satu dengan memilih set isi 3. Karena kamu juga akan melihat pilihan lawanmu, tentukan pilihan secara strategis dan taklukkan lawan bahkan sebelum pertandingan dimulai.
Dapatkan Lencana Liga dengan meraih 15 kemenangan, dan raih peringkat 10.000 besar untuk mendapatkan Lencana Penakluk Papan Peringkat Draf Tiga Opsi!
TURNAMEN GLOBAL
Turnamen Royale: 8–13 April
Dalam Turnamen Global ini, kamu akan bermain Clash Royale bebas tanpa modifikasi. Dengan kata lain, semua kartu, Evolusi, dan Pahlawan akan terbuka, tetapi dibatasi maksimal Level 11.
Menangkan pertempuran untuk mendapatkan hadiah. Setelah menang 12 kali, tantangan yang sebenarnya baru akan dimulai: capai puncak papan peringkat dan buktikan dirimu yang terbaik.
Lencana Turnamen Royale juga bisa kamu dapatkan, beserta Lencana Penakluk Papan Peringkat untuk 10.000 pemain terbaik!
PASAR FESTIVAL
Pasar baru akan hadir di Arena musim ini!
Pilih langsung hadiahmu dari beragam pilihan yang superkeren. Semua pemain pasti dapat hadiah: sumber daya, kartu, Peti Hoki, dan kosmetik.
Token Festival adalah mata uang berbatas waktu yang diperoleh dari acara, Toko, dan bagi-bagi hadiah. Gunakan dengan bijak!
Layaknya festival besar lainnya, ada banyak stan yang bisa dijelajahi. Raih progres di Pasar Festival dengan memakai Token Festival untuk membuka tingkatan hadiah baru. Tiap halaman makin menarik hadiahnya, jadi atur rencana dan kunci hadiah incaranmu.
Capai halaman terakhir Pasar Festival untuk membuka hadiah utama: Peti Hoki Sihir Bintang 5. Kamu punya waktu sepanjang musim untuk membuka hadiah ini. Ayo mulai sekarang!
ACARA PERBURUAN MAHKOTA
Musim ini menyajikan beberapa Perburuan Mahkota yang memberikan hadiah keren, seperti:
Kotak Evolusi
Token Festival
Peti Hoki Sihir
Kosmetik
Dan masih banyak lagi!
EKSPEDISI KLAN
Dua ekspedisi epik mengarungi lautan kerajaan akan berlayar musim ini! Jika kamu belum punya Klan, segera bergabung sebelum terlambat! Jika bingung Klan mana yang harus dipilih, gabung ke server Discord untuk menemukan Klan terbaik untukmu.
Kami selalu terbuka untuk mendengar pendapatmu terkait acara dan fitur baru. Jadi, kunjungi Reddit untuk membagikan opinimu seputar Clash Royale!
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale